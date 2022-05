11 tisíc nedodaných aut odstavených v Kanadě jen připomíná, v jak zoufalé situaci automobilky jsou před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Něco takového už se dávno nemělo dít, ale děje se to a zdá se, že se to ještě dlouho dít bude. Tato auta jsou přitom nejžádanějším modelem značky a v Kanadě se začala vyrábět teprve loni v prosinci, přesto spoustu z nich nelze dokončit.

Když roce 2020 přišla koronavirová pandemie, mluvilo se i o tom, zda jí nějaká automobilka náhodou nepodlehne. Nakonec nebylo až tak zle a výrobci s nadějemi vstupovali do loňského roku, který měl přivát zpět zvýšený zájem publika. To se i stalo, tím spíše ale mohl kdokoli tušit, že rok 2021 bude podobně náročný jako ten předchozí, a to nejen kvůli koronaviru. Více než pandemie začal automobilky trápit nedostatek čipů, který nepominul dodnes a hned tak ani nepomine.

Výrobci se s nastalou situací snaží vypořádat, jak se jen dá, a někdy se uchylují až k dost zoufalým činům. Nedávno to ukázal třeba Ford, který kvůli nedostatku čipů přestal některá auta osazovat systémem start-stop, i když ho sám dříve označoval za úžasný nástroj ke snížení spotřeby. K podobným krokům se uchyluje také konkurenční Chevrolet, nezůstává ale jen u nich. Další a o poznání smutnější dopady ukazuje její zacházení s vůbec nejžádanějším modelem značky, pick-upem Silverado.

Ani toho není na trhu dost, i když jej Chevrolet vyrábí ve velkém. Pomáhá si i loni v prosinci nově spuštěnou linkou v kanadské Oshawě, která chrlí větší typy Silverado HD. A skutečně je chrlí, jen k zákazníkům se dostane pouze zlomek z nich. Podle informací kanadské mutace Auto News dnes stojí u fabriky značky neskutečných 11 tisíc nedodaných aut, která automobilka ani nemůže dodat kupcům. Nemá do nich totiž potřebné chybějící díly.

Problémem je hlavně - uhádli jste - nedostatek čipů, který podle šéfa místních odborů Jasona Gala způsobil tak obrovské kupení nehotových aut. „Odstavují tak auta, která čekají na některé modely či polovodiče, aby byly doinstalovány a vozy byly expedovány,” řekl doslova Gale. „Je jich tam asi 11 tisíc. Vím, že to číslo klesá, ale není to tak, že by jich ubyly tisíce za týden,” dodává.

Zdá se tedy, že Chevrolet alespoň dosáhl toho, že auta dále nekupí, přesto je z uvedeného zřejmé, že situace není dobrá. A je otázkou, jak dlouho budou tato auta stát venku. U některých vozů se už teď jedná o měsíce a všichni víme, že dlouhodobé stání v relativně nehostinných podmínkách Ontaria autům nesvědčí. A i když se je podaří prodat za půl nebo tři čtvrtě roku po prvotní výrobě, může to na nich zanechat následky, se kterými se majitelé budou potýkat léta. Obavy z tohoto způsobu skladování a následných reklamací jsou tedy na místě.

Situace je zkrátka zoufalá a takové jsou i kroky některých automobilek. Ostatně i Škoda dlouhodobě skladovala a skladuje některé nedodané vozy dlouho poté, co byly vyrobeny. A dobře jim to též udělat nemohlo. Zda se cesta pozdějšího dodělávání aut na parkovištích stane dlouhodobě schůdnou, ukáže až čas, měnící se podmínky ale vyžadují flexibilitu a i toto je jedna z možných cest.

Chevroletů Silverado je na trhu málo, jejich výroba se ale nezastavila. Automobilce jen chybí díly, hlavně pak čipy, auta ale vyrábí a skladuje je nehotová v ohromných počtech. Dokončuje je, když komponenty dorazí, i tak ale mohou stát na jednom místě bez hnutí měsíce. Foto: Chevrolet

Zdroj: Auto News

Petr Miler

