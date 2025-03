14 let v prodeji bez nové generace: Nejstarší auta na evropském trhu smutně připomínají postupující úpadek kontinentu včera | Petr Miler

Foto: Fiat

O stále vyšším fyzickém stáří aut v provozu se mluví docela často, větší problém ale spatřujeme v něčem jiném - ve stále vyšším morálním stáří aut v prodeji. Další z mnoha následků přeregulovaného trhu, který přestává plnit své elementární funkce, se projevuje i zde.

Pokud vás netrápí omezené kognitivní funkce, popř. nemáte důvod zavírat oči před současnou realitou, stěží jste si nemohli nevšimnout, že naše krásná přeregulována Evropa má stále více společného s dobami, kterým jsme za cinkání klíčů dali vale už před víc jak 35 roky. Lidem, kteří to nezažili a znají tyto časy jen z učebnic dějepisu, to může přijít surreální. Nám, kteří je dobře poznali, to ale přijde tíživě reálné.

Žádné dvě éry pochopitelně nejsou stejné a ve spoustě ohledů mezi těmito dobami nelze dělat srovnání, v řadě jiných ale ano. My dnes budeme hovořit hlavně o hospodářských aspektech, neboť míra centrálního řízení ekonomického dění, třebaže tentokrát mnohem méně přímého, má k bývalým dobám už i statisticky nepříjemně blízko, srovnejte si třeba podíly přerozdělovaných peněz na HDP různých zemí. Bylo by ale naivní zavírat oči před řadou dalších projevů téhož.

Od zřetelného potírání svobody projevu (neboť pravda se v dobách malování reality narůžovo nehodí) prakticky bez jakékoli změny zákonů a ústavou garantované svobody téhož, což má za následek dekády nevídanou autocenzuru a neochotu lidí o některých věcech veřejně mluvit, až po přesun moci z řad lidu ve prospěch často samozvaných či arbitrárně určených elit, které se nezdají být odpovědné nikomu a ničemu a dovolí si dělat věci, které byly ještě před pár léty nemyslitelné. To vše jsou nepříjemné podobnosti. Naším oborem jsou ale auta, a tak se budeme držet těch.

Také tady se v uplynulých letech vybarvila jedna nepříjemná podobnost, která byla ještě před nějakými 20 roky terčem posměchu. Když jsme tehdy vzpomínali, jak se 21 let v kuse vyráběla dokola jen v dílčích ohledech modernizovaná Tatra 613, mnozí se divili, jak to vůbec bylo možné, jaký technický skanzen se tedy z Československa a celého východního bloku pod tíhou komunisty plánovaného hospodářství stal. Však 21 let ve výrobě se na jedno auto zdá být jako věčnost, rozhodně ve stínu toho, kolik automobilových novinek - a jak často - se na nás před dvěma dekádami valilo. Ale srovnejte si to se současností a tím, co má ještě přijít.

Kolega na to narážel už loni, když připomínal, že auta jako VW Golf nebo Škoda Octavia jsou v technicky v zásadě totožné podobě vyráběna už od roku 2012, takzvané nové generace jsou nanejvýš facelifty na úrovni Škody 742 L/M nebo Tatry 700. I s tou trvala éra šestsettřináctky 24 let. Golf a Octavia za sebou dnes mají 13 roků a koncern VW je neplánuje podstatně změnit do roku 2030. To bude 18 let... 18, 21, 24, bavíme se už o v principu jiné době? Nemáme ten pocit, uteklo to jako nic.

Některá auta jsou na tom ale ještě hůř. Ještě loni v polovině roku se vyráběl Fiat 500 původem z roku 2007, 17 let starý vůz, který si v mezičase navzdory řadě dílčích modernizací ani nepokoušel říkat „nový”. Jeho sestra jménem Panda přišla v roce 2011 a končit se ani nepokouší, prodávat se bude nejméně do roku 2027, znovu podobných 16 let. Bylo by ale mýlkou předpokládat, že nekonečné prodlužování života dávno vyvinutých modelů, které by se mohly nyní nabízet v podstatně novém a lepším provedení, se týká jen laciného zboží, kde to je ospravedlnitelným dopadem tlaku na cenu. Takhle jednoduché to bohužel není.

Přemíra regulací a nepřímé centrální plánování mají za následek mj. eliminaci části přirozené konkurence či přesun pozornosti výrobců k trhem nevyžádaným řešením, což evoluci potírá na všech úrovních. Automobilky pod tíhou mechanismů EU cpou peníze do zboží, které si téměř nikdo nevyžádal, a kupují jej jednotky, na některých trzích s dalšími lokálními regulacemi podobného typu nanejvýš desítky procent zákazníků. Je to pro většinu výrobců zřetelně ztrátové zboží, na jehož prodej si musí vydělat skrze spalovací auta, do kterých ale dávno výrazněji neinvestují a současně je zdražují. Na konci tohoto kolotoče jsou pak věci, které můžete vidět i v přehledu níže.

Kolegové z Auto Weeku dali dohromady přehled morálně nejstarších aut na trhu v roce 2025 a je to zvláštní podívaná. Vyřadili jsme z něj dodávky, neboť to je specifické zboží (přesto stojí za zmínku, že třeba Fiat Ducato nedostal novou generaci už 19 let) a u nás oficiálně neprodávaný Fisker Karma (dnes Karma Revero) a výsledkem je 15 níže zmíněných vozů.

O některých byla řeč, ty laciné tu až tak nešokují, jistě ale zarazí přítomnost luxusních SUV od zmiňovaného Audi Q7 přes Volvo XC90 až po Bentley Bentayga. To je vyloženě luxusní zboží, přesto nedostalo nástupce 8 let. XC90 ho nemá už 10 let a dalších 5 let žádného nedostane, zajímavá je také přítomnost drahých Mini a nepochybně také vrcholných Tesel Model S a X. Tam lze stěží hovořit o dopadu evropských či jiných regulací, byť částečně je to také tím - nebýt elektrická auta tak mohutně subvencovaná a jinak podporovaná, asi by se Tesle dávno nevyplatilo tyto vozy prodávat. Jejich další přítomnost v prodeji po až 13 letech od jejich uvedení na trh jen s dílčími modernizacemi připomíná, co je pravdy na raketové evoluci elektrických aut vůbec.

Na jednu stranu je rychlejší, než bylo v oboru zvykem, z některých zpráv ale má člověk pocit, že to je pomalu let raketou do tmy. Asi je nám všem jasné, že to tak není - Model S měl už v roce 2012 k dispozici 60kWh a 85kW akumulátory (nominální kapacita), dnes začíná na 75 kWh. A ani maximum není dramaticky jinde. Koneckonců, kdyby se měřítka zásadně změnila, Tesla by inovovat musela. Fakt, že nemusí, ukazuje to, že pokrok na tomto poli je obecně daleko menší, než nám bývá předkládáno.

Automobilkám navíc v udržování „staroby” při životě i fakt, že ani skutečně nové modely nejsou až tak evolučně jinde, nejsou primárně novější, jsou primárně zregulovanější. A sekundárně kvůli stále témuž také ošizenější. Jen hrstka lidí se potýká s vozy starými rok nebo dva, a tak většinu z vás snadno ani nenapadne, jak špatné to s oběma těmito aspekty je - poznat takové nové Audi A5 se všemi jeho lacinostmi a nespočtem elektronických nesmyslů s omezovačem rychlosti v čele je tristní zážitek. Chce to vrátit se k volnému souboji nápadů, svět nadiktovaný od zeleného stolu nikdy dobře nefungoval.

Morálně nejstarší auta v prodeji v roce 2025

(pořadí, model - datum původního uvedení na trh)

1. Fiat Panda - 2011 (září)

2. Tesla Model S - 2012 (červen)

3. Suzuki S-Cross - 2013 (červen)

4. Mini (3D a 5D) - 2014 (březen)

5. Jeep Renegade - 2014 (září)

6. Volvo XC90 - 2014 (říjen)

7. Land Rover Discovery Sport - 2014 (říjen)

8. Mazda 2 - 2015 (březen)

9. Audi Q7 - 2015 (březen)

10. Suzuki Vitara - 2015 (březen)

11. Mazda MX-5 - 2015 (září)

12. Jaguar F-Pace - 2015 (listopad)

13. Tesla Model X - 2016 (březen)

14. Bentley Bentayga - 2016 (duben)

15. Alfa Romeo Giulia - 2016 (červen)

Panda alias Pandina od Fiatu to aktuálně dotahuje „nejdál”, přítomnost jiných vozů v tomto seznamu ale zaskočí víc. Foto: Fiat

Petr Miler

