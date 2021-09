174 aut nalezených ve stodole odhalilo svá tajemství, známe jejich původ, ceny i důvod prodeje před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: London Barn Finds

Něco takového se nevidí každý den, natož aby se tohle všechno objevilo naráz v prodeji. Po prvotních informacích můžeme přidat další detaily odhalující, kde se tahle auta vzala.

Minulý týden se celý svět dozvěděl o úctyhodné sbírce aut, kterou skrývala jedna obrovská průmyslová hala v Tottenhamu na severu Londýna. O všem informovala společnost London Barn Finds, která byla pověřena její dražbou, která nyní ústy svého mluvčího přidala dodatečné informace mapující původu aut i jejich ceny. Zároveň bylo oznámeno, že aut v hale bylo celkově 174, nicméně některé z nich již byly minulý týden prodány po oné prohlídce.

Kdo přesně za kolekcí stojí, zůstává nadále neznámou. Podle Freddieho Fisona, který má na starosti komunikaci s médií, jde nicméně o nadšence, který se sbírání aut věnoval po dvě dekády s neskutečnou láskou. Původně přitom ani nepočítal s tím, že by se kdy dostal na takové množství, místo toho se jen snažil mnohé exempláře zachránit, třeba před sešrotováním. To je jistě záslužné, jakkoliv je třeba při pohledu na prach a ptačí trus, jímž jsou vozy pokryty, nutné dodat, že zatímco nákup mohl být aktem lásky, o citlivém skladování dotyčný nikdy neslyšel.

I přes zanedbaný vzhled se nicméně majitel dušuje, že všechny vozy lze nastartovat. A co více, mají být dokonce schopné i provozu. Otázkou nicméně je, co si pod tím můžeme představit. Z množství prachu je totiž patrné, že některá auta zde stála bez hnutí klidně i oněch dvacet let. Stoprocentně tak u nich muselo dojít na zpuchření hadiček. Společnost London Barn Finds se navíc ještě musí prokousat 15 bednami dokumentů, aby ke každému vozu přidělila ty správné. Pokud se to nepovede, bude opětovné přihlášení do provozu velmi složité.

Pohled na ceny jen podtrhuje, že auta budou potřebovat o trochu více než jen autošampon a houbu. Nejdražším kouskem totiž má být MG MGA z roku 1960, které si majitel cení na 25 tisíc liber (cca 738 tisíc Kč). To opravdu není žádná horentní suma - pokud ovšem třeba takové Porsche 911 z roku 1973, BMW 635CSI z roku 1989 či Mercedes-Benz 350SL z roku 1975 stojí méně, pak je renovace nezbytností. A bude otázkou, na kolik vyjde. Nicméně už jen přelakování, jenž je kvůli ptačímu trusu nutností, muže vyjít klidně na statisíce korun.

Lze pak už jen dodat, že nejlevnějším vozem celé sbírky je Citroën Berlingo z roku 2000, na které by vám mělo stačit jen pouhých 100 GBP (3 000 Kč). Je tedy patrné, že část haly bude spíše než působivou sbírku představovat skladiště. Možná i proto dostal majitel od radnice výpověď, a právě proto celou kolekci prodává. Společnost London Barn Finds přitom veškeré zbývající kusy hodlá nabídnout na eBay, a to v následujících dnech.

Londýnská sbírka 174 aut se začíná prodávat, přičemž nejdražší auto vychází na 738 tisíc Kč. Je tak patrné, že pouhé umytí prachu a ptačího trusu evidentně nebude stačit. I tak ale jistě bude možné řadu vozů koupit velmi výhodně. Foto: London Barn Finds

Zdroje: Ruptly, London Barn Finds

Petr Prokopec