22 let staré, svého času lidové auto za statisíce se v aukci prodalo za 1,8 milionu, i když normálně jezdilo | Petr Miler

/ Foto: Honda

Je to skoro absurdní recept na zbohatnutí za současného ježdění, ale zjevně zafungoval. A bude fungovat znovu, pokud dnes sáhnete po něčem, co nebude v prodeji ani za 11 let, natož pak za 22.

Je zjevné, že jakákoli alespoň trochu výjimečná auta předchozích dekád neskutečně nabývají na ceně. Důvodů je víc, tím hlavním je ale zůstává velmi rychlá evoluce automobilového světa tlačená mimotržními mechanismy směrem, který z velké části neladí s představami zákazníků. Když pak z trhu mizí auta, která by lidé chtěli (a před pár lety se ještě dala koupit), logicky to vede k růstu cen exemplářů, které jsou stále k dispozici.

Zejména vozy s atmosféricky plněnými motory, manuálními převodovkami a minimem či žádnými asistenčními systémy jsou v oblibě. A to buď u lidí, kteří si je v době, kdy byla k mání jako nová, koupit nemohli, nebo u těch, kteří si je koupili, byli s nimi spokojeni a nyní by se k nim chtěli alespoň občas vrátit. Ceny tak rostou a rostou a jít třeba o starší ostrá Porsche, člověk by to chápal snadno. Situace už ale zašla tak daleko, že do stratosféry míří i ceny mnohem obyčejnějších vozů.

Všechna výše zmíněná políčka totiž zaškrtává i Honda Integra Type-R DC2 z přelomu milénia, tedy lidové sportovní kupé s točivým motorem 1,8 s výkonem okolo 200 koní a manuální převodovkou. Dnešním pohledem to zní jako zázrak, v roce 2000 to ale bylo normální auto. Tomu odpovídala i cena - v USA pod značkou Acura se tento stroj dal koupit za 24 350 dolarů, dnešním kursem 595 tisíc Kč.

Právě za tuto cenu si Integru Type R koupil jeden z Američanů a mnoho s ní nejezdil. Dodnes má na tachometru 19 tisíc mil, tedy asi 31 tisíc km. Není to moc, ale není to nic, auto prostě pravidelně jezdilo, jak se u podobného kupé čeká - spíše pro radost, spíše pro zábavu. Nyní bylo nabídnuto v aukci na Bring a Trailer a byť se s ohledem na situaci na trhu čekala vysoká cena, realita předčila všechna očekávání.

Vůz se prodal za rovných 73 000 dolarů, tady asi 1,8 milionu Kč. To spousta peněz a mnohonásobně víc, než kolik auto stálo nové - i se započtením inflace jde o téměř dvojnásobné zhodnocení. Navíc připomeňme, že nejde o žádné japonské BMW nebo něco takového, je to předokolka s docela obyčejnou technikou (jakkoli motor vyčníval už tehdy), která stanula na základech masově vyráběných kompaktů. Přesto se dnes prodává takto draho.

Je to další ukázka toho, kolik lidí smýšlí podobně jako my. Jistě to nebude dominantní síla na trhu, nadšenců marně pátrajících v showroomech po autech stvořených podle jejich představ je ale dost na to, aby se ceny stále obyčejnějších, původně stále levnějších vozů šplhaly do stále vyšších hodnot. Tyto vozy přitom nekupují žádní sběratelé z řady miliardářů, ty takové modely obvykle nezajímají.

Je to až absurdní, protože kdybyste někomu v roce 2000 řekli, aby si Integru zavřel do garáže a v roce 2022 se stal milionářem jen díky tomu, vysmál by se vám na celé kolo. Realita je ale nyní přesně taková, nic jako Integru Type R dnes nekoupíte a pár posledních pokusů nabízet podobné vozy je obvykle zničených dalšími omezeními. Ono udělat za dnešních emisních norem třeba sympatický točivý čtyřválec bez turba je skoro nemožné, v roce 2000 to ještě šlo velmi dobře...

Podobnou Hondu Integra Type-R prodal její majitel ve velmi pěkném stavu v aukci přes BaT. Cena je s ohledem na charakter vozu a jeho původní cenu až neskutečná. Ilustrační foto: Honda

