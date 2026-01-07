30 let po jeho vraždě je k mání poslední auto legendárního Tupaca. Je skoro nejeté, dodnes nese své tragikomické jméno
30 let po jeho vraždě je k mání poslední auto legendárního Tupaca. Je skoro nejeté, dodnes nese své tragikomické jméno
včera | Petr Miler
Přímo v autě byl i zastřelen, to ale nebyl jeho vůz. Necelý měsíc před svou smrtí si koupil legendární Hummer, který si nechal upravit dle svého gusta. A pak jej poněkud smutně zdědila jeho matka. Teď je na prodej při příležitosti 30. výročí jeho násilné smrti.
Když v roce 1990 natáčel Arnold Schwarzenegger v Oregonu snímek Policajt ve školce, zahlédl armádní konvoj. Jeho pozornost tehdy upoutal především Humvee, třítunový osmiválcový kolos, kterým se slavný herec stal téměř okamžitě posedlý. Jednak se mu zamlouval, jednak byl Arnie vždy protřelým obchodníkem, a tak ve voze viděl i obchodní příležitost. Proto kontaktoval výrobce, tehdy firmu AM General, aby přišla také s civilní verzí. A ta mu po chvíli váhání vyšla vstříc a v roce 1992 poslala na trh Hummer H1.
Nedá se říci, že by šlo okamžitý úspěch, vůz se ale docela rychle stal kultem svého druhu. Vedle Schwarzeneggera si jej pořídila třeba Paris Hilton, stejně jako basketbalista Dennis Rodman či hip-hopová hvězda Tupac Shakur. Ten si nicméně svou „há-jedničku“ ani trochu neužil. Vůz, který se dočkal řady úprav, si totiž převzal v srpnu 1996. Necelý měsíc poté byl ale surově zavražděn v Las Vegas, přičemž v té chvíli mu bylo pouhých pětadvacet let. A jakkoli od té doby uplynulo již moře vody - letos to bude 30 let -, vrah nikdy nebyl nalezen a vyšetřovatelé přiznávají, že už se nejspíš ani nikdy nenajde.
Nás ale dnes bude zajímat hlavně téměř nepoužitý Tupacův off-road, který se kromě černého laku pyšní i paketem GC určeným pro výlety do terénu. Došlo tedy na instalaci větších kol a off-roadových pneumatik, s nimiž dorazil ochranný čelní rám a přídavné světlomety. Ochrannými pláty byly osazeny i nárazníky vpředu a vzadu, zatímco na zadních blatnících nese auto své jméno - Eliminator. To je docela tragikomické jméno pro auto někoho, kdo byl o pár týdnů později „eliminován”. Kromě toho je můžeme zmínit ještě výstražný systém, jehož součástí jsou tři sirény.
Vnitřek si Tupak nechal potáhnout krémovou kůží, které společnost dělají dřevěné dekory či audiosystém Clarion s měničem na 12 CD. Zmínit lze také navigaci Sony či zatmavená okna, stejně jako specifický centrální systém umožňující dofouknutí pneumatik přímo z kabiny. Pod kapotu se pak nastěhoval 6,5litrový osmiválcový turbodiesel, který ale navzdory svému velkému objemu produkuje relativně skromných 205 koní výkonu a 600 Nm točivého momentu.
Právě tento Hummer bude koncem ledna na prodej ve Scottsdale v rámci dražby aukční firmy Bonhnams. Odhad možné prodejní ceny neexistuje, při posledním prodeji (pokud byl skutečně poslední...) musel současný majitel za auto zaplatit přes 337 tisíc dolarů, tedy asi 7 milionů Kč. Nepředpokládáme, že by chtěl prodat levněji...
Lze už jen dodat, že součástí prodeje jsou audiokazety včetně Thrilleru Michaela Jacksona a jednoho z alb samotného Tupaca. K dispozici jsou také dobové dokumenty prokazující, že stroj byl jeho majetkem a po Shakurově smrti připadl jeho matce. Do jisté míry zde tak máme stroj času, i když vzbuzující nepěkné vzpomínky. Pro úplnost připomeňme už jen to, že Tupac byl zastřelen v BMW 750iL, o kterém jsme se též nejednou zmiňovali.
Do prodeje zamířil Hummer H1, jehož prvním majitelem byl zavražděný Tupac Shakur. Zájem o kultovní off-road s řadou úprav však zatím není úplně velký. Foto: Bonhams, tiskové materiály
Zdroj: Formerly owned by Tupac Shakur 1996 Hummer H1 Four-Door Hard Top Pickup@Bonhams
