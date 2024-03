400koňový luxusní dieselový kombík s místem pro 7 je kouzelné vše v jednom, ojetý nevyjde až tak draho před 5 hodinami | Petr Miler

Pokud milujete auta, která do jednoho celku vměstnávají maximum různorodých vlastností, stěží lze zajít dál než sem. Tohle auto má výkon, není přitom užrané, odveze velkou rodinu i s přívěsem a nechybí mu ani luxus a styl. Navíc nestojí miliony.

Vsadíme se, že většina nadšených automobilistů touží po garáži s několika vozy, z nichž každý by skvěle plnil konkrétní účel. Nějaké to sportovní kupé či roadster, něco malého do města, úsporné rodinné auto na delší pohodlné přesuny, SUV na ježdění na chatu... Je to ideál svého druhu a neříkáme, že tomu nerozumíme, známe ale lidi, kteří to tak mají. A stejně nejsou spokojení.

Problém je v tom, že málokdy dokážete předem říci, že to které auto vytahujete jen pro jeden konkrétní účel. Možná to půjde při nějaké nesmyslné víkendové projížďce, ale jakmile jde o aspoň trochu smysluplnou cestu, něco vám začne kazit plány. Chtěli byste si sjet, ale potřebujete místo pro tři, a tak roadster nevezmete. Jedete daleko, ale najednou vám na německé dálnici přijde váš dvoulitrový diesel slabý. Užíváte si s vaším 500koňovým sporťákem, ale kdo chce tankovat každých 200 nebo 300 km? I velmi dobře situovaní lidé tak nakonec skončí u toho, že stejně skoro pořád jezdí jedním autem, které maximum kýženého spojuje v jedno. Nakonec i proto, že nechtějí přendávat některé věci z aut, moc přemýšlet nad tím, co budou s autem dělat atp. Však co nakonec komu chybí v BMW 740d xDrive?

Dobrý kompromis tak vždy má své kouzlo a co dnes vidíte před sebou, je kompromis kompromisů, který spojuje dohromady zdánlivě neslučitelné věci. Je to výkonný a přitom úsporný, praktický a přitom luxusní kombík, který umí jet v jednu chvíli skoro 290 km/h a v jinou si to šinout za 5,5 litru venkovem. Dokáže pobrat klidně 7 lidí a ještě přidat přívěs s čímkoli, i když v umí také být reprezentativním vozem při obchodní schůzce. Tohle má své kouzlo.

Jedná se o Audi A6 Avant předchozí generace. A pokud marně pátráte v paměti, kdy Audi něco takového nabízelo, pak nenabízelo, jde částečně o dílo dodatečných úprav. Základem se stala A6 Avant ve verzi 3,0 BiTDI Competition, tedy standardně 326koňová naftová rodinná střela. Tohle je ale čtyřistakoňová bestie v sedmimístném provedení.

O sedmimístných kombících už jste možná slyšeli, Mercedes nebo Volvo takové vozy nabízelo či nabízí i z továrny, stejného stavu se ale kupodivu dá dosáhnout i kompletně homologovanou dodatečnou úpravou. Pravda, oproti Mercedesu chybí cestujícím úplně vzadu místo pro nohy, takže se sedí víceméně na podlaze, ale pro malé děti to nebude problém, naopak.

Ani ona zelená barva není původní, je to fólie přehozená přes šedý lak Daytona. A nakonec tu máme motor. O jeho úpravu se postarala v Nizozemsku respektovaná firma Van Vught Tuning, která z třílitrového dieselu vyklepala zmíněných 400 koní a také 800 Nm. To umožňuje sprint na stovku za méně než 5 sekund a podle majitele vůz na Autobahnu dosahuje rychlosti blížící se 290 km/h. Přitom prý opravdu není problém jezdit pod 6 litrů nafty na 100 km, pokud této dynamiky nevyužijete.

Auto je pochopitelně nabízené ojeté a jeho 164 tisíc najetých km není málo. Na to a na devítileté stáří ale nevypadá ani trochu zničeně. A cena 35 950 Eur, tedy asi 900 tisíc Kč, není vzhledem k šíři talentu tohoto auta a jeho přetrvávající vizuální atraktivitě až tak vysoká. Posuďte sami, nám se tento maximix zamlouvá.

Sympatická zelená, 400 koní, nízká spotřeba a 7 míst na palubě i s koulí za zadkem. Co víc si přát v jednom autě, které nemá dva metry na výšku? Foto: Ronny Visser, publikováno se souhlasem

