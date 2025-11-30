5 000 Kč za 1 ujetý km. Nechtěné Maserati dál ruinuje majitele, tento přišel o miliony na skoro nejetém autě
Petr Miler
před 8 hodinami | Petr Miler
Máte pocit, že jezdíte dost drahým autem, pokud vás ujetý kilometr přijde na 20 nebo 30 Kč při započtení všech provozních nákladů? Majitel tohoto stroje odepsal přes 5 000 Kč na každém kilometru jen na ztrátě hodnoty, na zbytek se radši ani neptejte.
Někteří nás považují za škarohlídy, ale tak to není. Nepřejeme si nic špatného, natož abychom někomu konkrétnímu přáli něco špatného. Naopak jsem velmi přející lidé a víc nás potěší něčí úspěch a vlastní špatný odhad než opak. Současně ale nejsme schopni zavírat oči před realitou. A když vidíme, že něco míří špatným směrem, nedá nám to nevarovat před tím všechny, kteří by se tím mohli spálit - i tady jsou úmysly pozitivní.
Špatnými proroky (no, tohle ustálené spojení není úplně přesné - spíš dobrými proroky špatné budoucnosti) jsme neradi byli i v případě Maserati MC20, když bylo v roce 2020 odhaleno světu. „Vypadá to na další italský průšvih,” psali jsme tehdy, a bohužel jsme se nemýlili. Ten průšvih lze shrnout jedním číslem: 110.
To není označení jedné z legendárních škodovek minulého století, ale přesný počet exemplářů tohoto modelu letos prodaných v Evropě podle údajů Data Force. A to opravdu málo. Je to tak strašně málo, že je to skoro nic, už vzhledem k počtu dealerů této značky v Evropě to hraničí se sotva rozeznatelnými prodeji.
Jistě můžete namítnout, že Maserati je výjimečná značka vyrábějící výjimečná auta za výjimečné ceny. A nebudete mluvit z cesty. Ale zase tak výjimečná není - například sesterské Ferrari prodalo za stejné období na stejném místě 827 kusů SUV Purosangue, které stěží pořídíte za míň jak 15 milionů Kč. A to ani zdaleka není jeho nejprodávanější model, ten se s prodeji dostal daleko za tisícovou metu (a je to vůz třídy MC20, říká si 296).
Ať se nám to líbí nebo ne, MC20 u kupců drtivě propadlo a problémy s odbytem nemá jen na starém kontinentu. Už dřív jsme psali, co všechno musí dělat američtí dealeři, aby rozprodali skladové vozy, což má pochopitelně vliv i na ceny existujících vozů vyrobených dříve. Maserati i kvůli tomu dnes ztrácí hodnotu velmi nemilou rychlostí a MC20 není výjimkou, právě naopak.
Připusťme, že to není to „nejvíc auto snů”, jaké si člověk může představit. V útrobách má jen šestiválcové biturbo, to mu možná škodí nejvíc. A výkon 630 koní v době, kdy jich BMW M3 může mít jen o 80 míň v libově naladěném kombíku CS, se kterým můžete jezdit den co den celý rok, také není nic extra. A hmotnost přes 1 500 kg to moc nevykompenzuje. Kdo chce rychlost, sáhne po Porsche 911 Turbo S a MC20 si namaže na chleba v libovolné dynamické disciplíně. Ale je to sakra pořád Maserati, je to exotický italský supersport, je to takový menší bráška Ferrari, kdo by ho nechtěl mít doma? Za správnou cenu by si člověk mohl nechat dát říct.
Tímto směrem šteluje věci trh ojetých aut, kde sice MC20 není nejčastějším zjevem, ale najde se. I v Česku narazíte na pár kousků k mání, ceny ovšem nejsou vzhledem k místní omezené nabídce dost zajímavé. Už v sousedním Německu se ale zřetelněji projevuje převis nabídky nad poptávkou, ale pořad ne tak moc jako v USA.
Právě tam zůstávají propady hodnoty nejkrutější, jak ukazuje i čerstvě proběhnutá aukce sotva jetého MC20 Cielo (tedy otevřené verze) z roku 2023 s nájezdem pouhých 410 km. Už to z něj dělá koupi bez rizika, prodej navíc neprobíhal někde u nádraží v Bronxu, jde o auto z rukou oficiálního dealera značky z Indianapolis. Bílá barva možná není tou nejkrásnější, jakou si dovedeme na MC20 představit, jinak je ale zkrátka fit. Je to pořád v podstatě to samé - na rozdíl od elektrických modelů -, co dostanete s novým autem. Akorát to dostanete podstatně levněji.
Připusťme, že cena 212 000 USD dosažená v už ukončené aukci vás na první pohled na zadek asi neposadí, je to pořád 4,4 milionu Kč. Je ale třeba dodat, že toto je opravdu výjimečný stroj, jehož ceníková cena - a to vás možná na zadek posadí - činila 308 695 dolarů, tedy 6,4 milionu Kč. Vůz tedy za svou dosavadní existenci zlevnil o víc jak 2 miliony Kč, přitom ani nemohl pozbýt cokoli podstatného ze svých původních vlastností.
Je to samozřejmě trochu „knížecí láce”, protože 4,4 milionu je pořád spousta peněz za jedno auto, které je v zásadě „k ničemu”. Ale jsme v Česku, kde lidé kolikrát víc než věci kupují slevy. A v tomto ohledu je MC20 skutečně na výši. Navíc vůz na fotkách okolo není žádná rarita, je to skoro současný standard. Nakonec i v Evropě se můžete dostat ke slevám okolo 100 tisíc Eur za sotva pořádně použité kusy, i když budou o nějaký ten pátek starší a najeto budou mít třeba 9 nebo 14 tisíc km. To je pořád skoro nic.
Tady jich bylo jen zmíněných 410, což optikou relativní ztráty hodnoty znamená přes 5 000 Kč za jeden ujetý km. Jen si to představte - stačí cesta do Brna z Prahy, přes 200 km... Pod 1 000 000 korun jen na ztrátě hodnoty ji nedáte. To už bude ta pověstná „milionová cesta”, ne? Litujeme prvního majitele, ať už jím byl kdokoli - i kdyby to měl být sám dealer.
Pořád se musíte plácnout přes kapsu, abyste tohle auto mohli mít, ale už o hodně, hodně míň než u nového vozu. Tento ztratil na ceně přes 2 milion Kč za pár desítek tisíc km. Kdo chce relativně auto, které na silnici v druhém exempláři hned tak nepotká, musí teď mít zavařenou hlavu. Foto:
Zdroje: 255-Mile 2023 Maserati MC20 Cielo@Bring a Trailer, tiskové materiály, Data Force
