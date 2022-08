7 let schovanou, dodnes nejetou špičkovou Škodu Superb nikdo nechce, představy majitele o ceně vyletěly komínem před 8 hodinami | Petr Miler

Byli jsme velmi skeptičtí k tomu, že se tohle auto podaří prodat za sumu požadovanou majitelem. Hovořil sice o „pevné” ceně či neochotě jít pod určitou sumu, teď už je ale o hodně níž. A obáváme se, že bude muset ještě přitlačit na pilu.

V obecné rovině tomu rozumíme. Pokud se o auta zajímáte opravdu důkladně, už před nějakými 10 až 15 léty vám muselo být jasné, že nabídka automobilek a poptávka zákazníků začínají být množinami, které do sebe pronikají stále méně. Regulace zejména EU začaly tlačit výrobce k věcem, o které nikdo nežádal, přesto určité prvky začaly být nabízeny nejen „také”, ale dokonce „pouze”. A nejste-li obyčejnými spotřebiteli, uděláte leccos pro to, abyste se takovým věcem vyhnuli.

Tohle nastartovalo trend kupování aut, která lidé v danou chvíli ani nepotřebují. Znám ve svém vlastním okolí dost případů, kdy si někdo pořídil kolikrát docela obyčejné auto s takovou motivací - mohlo to být kvůli atmosféricky plněnému motoru, manuální převodovce, absenci elektrického posilovače řízení, výfuku bez filtru pevných částic, čemukoli takovému.

Připouštím, že má „sociální bublina” je specifická, současně ale budu trvat na tom, že tento trend dávno překračuje hranice nějakého tvrdého jádra automobilových nadšenců. Lidé nejsou hloupí, některé věci jim vyhovují a jakmile se dozví, že už také nebudou muset mít možnost je dále mít, koupí si je předem. Rozdíl je snad jen v čase - interesovaný člověk to pochopil v roce 2010, méně interesovaný v roce 2020. A skoro přesně mezi těmito dvěma momenty se k podobnému kroku odhodlal majitel auta na fotkách níže.

Nekoupil jej jako spekulaci, to by bylo hodně odvážné. Pořídil si jej podle svých slov proto, že si myslel, že takový vůz už nebude a chtěl ho prostě mít. Zvolil opravdu pěknou specifikaci Škody Superb II Combi - nejsilnější dieselovou verzi 2,0 TDI se 170 koňmi, pohonem 4x4, automatem DSG, bohatou výbavou a jakýmsi paketem Scout. Na moment, kdy by si jej mohl užít, ale nedošlo. Auto má po 7 letech na tachometru pouhých 1 655 km a je od pohledu prostě nové, téměř veškerý svůj život stálo v garáži. Majitel se ale dostal do situace, kdy si dále nemůže dovolit držet takové auto jen tak a prý s těžkým srdcem jej nabízí k prodeji. Jenže tady se svými plány naráží podruhé.

Bývaly doby, kdy by držení podobného vozu bylo ekonomickou sebevraždou pokaždé - takové obyčejné auto byste museli „sušit” jen pro sebe a svůj dobrý pocit. Dnes se to může i vyplatit, pokud se podobný vůz rozhodnete po letech prodat, má to ale jednu podmínku - musíte správně trefit auto, které z trhu zmizelo a nebylo nahrazeno ničím lepším či alespoň obdobným. A to se tady nestalo.

I nový Superb III pořád koupíte jako kombík 2,0 TDI 4x4 s DSG, není to žádný problém. Dokonce dostanete lepší vůz, o tom jsme přesvědčeni. Lidí, kteří by toužili po tomto konkrétním provedení dvojky, tak nutně bude naprosté minimum, existuje pramálo důvodů, proč jej chtít, třeba nedolévání AdBlue. Držet cenu budou jen jakési vrcholy racionální evoluce, tohle je pod ním. A prodat tento vůz za 32 000 Eur, tedy asi 788 tisíc Kč, které zpočátku majitel požadoval, nebylo reálné.

Přestože 788 tisíc za nový Superb v této specifikaci nezní špatně - nový stál přes 50 tisíc Eur, dnešním kursem 1,23 milionu korun -, zájemce o nové auto si radši připlatí pár set tisíc za to skutečně nové. A zájemci o ojetinu bude putna, jestli má auto na tachometru 1 600, 16 000 nebo 26 000 km, s vyšším nájezdem statisíce pro změnu ušetří. Tohle je opravdu příliš specifická nabídka na to, aby si našla kupce jakkoli snadno.

A tak jej také nenachází. Majitel začal cenu zmíněných 32 000 Eur označoval za pevnou, dodával, že nabídky pod tuto sumu budou ignorovány (je tak dokonce možné, že jej začal prodávat ještě dráž, akorát jsme si vozu včas nevšimli). Později přesto šel na 31 tisíc Eur, dnes vůz stojí 29 990 Eur, tedy asi 738 tisíc Kč. Zní to o něco lépe, podle nás bude ale muset jít ještě níž, pokud chce prodat dříve než za rok či dva. Je to vlastně smutný příběh - majitel si auta nestihl užít a finančně na jeho koupi bude jen krvácet. Ale i takový je někdy současný automobilový život, bohužel.

Tohle je skutečně dodnes nový Superb II Combi, který majitel zcela cíleně zavřel do garáže, aby měl později auto, jaké už nebude. Nestihl si jej užít, přesto je nyní nucen ho prodat. S cenou jde dolů a dolů i přes jiné původní záměry. A podle nás bude muset ještě ubrat, aby našel kupce, který něco takového ocení. Foto: Andreas Berndt, publikováno se souhlasem

