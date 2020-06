78letý muž si koupil nový, 720koňový supersport, tomu se říká oddanost věci před 3 hodinami | Petr Miler

Těžko říci, jaký je optimální věk pro koupi podobného auta, pakliže na něj pochopitelně máte, 78 let to ale jistě nebude. Henry Harrfeldt si s tím hlavu nedělá a přesně v tomto věku si koupi nový McLaren 720S Spider.

Na některé věci zkrátka není vždy vhodná doba a koupě supersportovního auta je jednou z nich. Příliš mladí řidiči obvykle nemají dostatek zkušeností, aby si s potenciálem velmi výkonného vozu byli schopni poradit, pakliže s ním tedy chtějí dělat cokoli jiného, než se ukazovat před okolím. Ti starší pak obvykle už nemají dostatečně rychlé reflexy, které by jim dovolily takový stroj zvládnout. Nemluvě o tom, že od určité chvíle je těžké se do takového stroje byť jen „naskládat”.

Bude to individuální, ale věk kdesi mezi 30 a 50 léty vypadá jako ten správný, kdy rozumný člověk může takovému autu skutečně vládnout, nikoli nechat si jím vládnout. Ne každý na to ale bere ohled a Nor Henry Harrfeldt očividně patří mezi ně. Je mu 78 let a přesto si právě pořídil zbrusu nový McLaren 720S Spider - 720koňový supersport, který na stovku zrychlí dříve než řeknete Tesla a jako jeden z mála je schopný právě i americké elektromobily porážet ve zrychlení (natož pak kdekoli jinde), kdy si jen zamane.

Pro Henryho to není žádný pokus o poslední hurá před tím, než budou jeho dny sečteny, je to automobilový nadšenec tělem i duší. McLaren 720S není zdaleka prvním strojem tohoto ražení, už po dekády vlastní třeba i takové ikony, jako jsou AC Cobra či původní Ford GT40. McLaren je tak spíše vyvrcholením jeho vášně a soudě podle toho, že už s ním najel přes 4 tisíc kilometrů, jej nemá jen na vystavování v garáži.

Podívejte se nakonec sami, co o svém novém stroji říká. Jeho přístup si zaslouží úctu a navzdory jeho věku se nezdá být tím, kdo by byl pro své okolí v podobném autě nebezpečný. Je vidět, že je autům oddán skutečně až za hrob - třebaže zde tato fráze vyznívá všelijak - a můžeme jen tiše závidět, že má ve svém věku prostředky, fyzičku i odhodlání v takovém stroji jezdit. Klobouk dolů a nejen před ním - není to nakonec první Nor, kdo podobným krokem zaujal svět.

78letý Nor Henry Harrfeldt si skutečně pořídil nový McLaren 720S Spider a docela běžně jej s nadšením používá. Klobouk dolů

Zdroj: luden_cars@Youtube

Petr Miler