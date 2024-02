A hned je bezpečno: Nový skrytý radar „vydělal” během prvních 11 dnů provozu přes 2,5 milionu Kč před 6 hodinami | Petr Miler

Také máte pocit, že po několika týdnech udělená pokuta za rychlou jízdu kdesi na předměstí velké metropole udělá pro bezpečnost provozu přesně jedno? Tedy velké nic? Pak jsme na jedné lodi, přesto se najdou tací, kteří plesají na finanční efektivitou provozu takového radaru.

Jsme svobodomyslně smýšlející lidé, takže podobným způsobem uvažujeme i v ekonomické rovině. Proto jsme také zastánci myšlenek minimálního státu, ve kterém má být zajištění maxima nezbytných aktivit ponecháno soukromým subjektům, jež se historicky osvědčily jako zásadně efektivnější. Přesto ani s tímto přístupem k věci nemáme problém přijmout, že některé věci z podstaty nemohou být provozovány soukromými subjekty s vidinou zisku, neboť jejich přínos pro společnost není měřitelný tímto způsobem. A musí tedy být z podstaty finančně ztrátové, i když fungují efektivně.

Týká se to prakticky veškeré bezpečnostní agendy - v nejširším měřítku armáda či policie mají zůstat v rukou státu a být financovány z daní, neboť jejich přínos není měřitelný penězi. Jejich produktem má být ona bezpečnost, za kterou si platíme paušálně i proto, že od obdobných složek státu očekáváme v principu především preventivní působení. Jistě, armáda může také vyrazit do války, policisté mohou vyrazit někoho zatknout, nikdo ale nebude nespokojený s armádou, která svou samotnou existencí a image zajistí, že na nás 100 let nikdo nezaútočí, protože ví, že to je předem marné. Stejně tak policie má nespočet prostředků činit se tak, aby spáchání zločinu předcházela, ne ho vyšetřovala a pomáhala potrestat. Chytrému napověz - asi nikdo nebude okrádat turisty v ulicích večerní Prahy, když v nich bude policie soustavně přítomna a - zde pozor - bude to dávat zřetelně najevo.

Myslím, že na tomto se shodne tak 99 % rozumných lidí, je to skoro učebnicové. Bizarní je, že když si úplně to samé posuneme do roviny bezpečnosti silničního provozu, najednou to v hlavách mnohým nesecvakne. Přitom je to úplně to samé. Také tam by měly být policejní a obdobné aktivity viditelné, také tam by měly v prvé řadě problémům předcházet, také tam by měly zamezovat tomu, aby se vůbec nějaký problém vůbec stal. Také tam by měly stát peníze a jen „prodělávat”, protože svůj účel plní jinak. K čemu je komu dobré, až mu domu přivezou dítě v rakvi a řeknou: „Hele, syn je po smrti, to je smutné, ale podívejte, vybrali jsme od řidiče 100 000 Kč za pokutu a šel na rok sedět!” No k čemu?

Tohle uvažování je ale tolerovanou a mnohými dokonce oslavovanou praxí. Nemáme absolutně nic proti měření rychlosti, ale nedává žádný smysl nechávat někoho onu rychlost překročit, způsobit tím údajné nebezpečí, tj. potenciálně někoho zabít (však rychlost zabíjí, ne?), pak od něj vybrat tisícovku a ještě se chlubit tím, že schovaný radar si na sebe vydělal za méně než 14 dnů. Je to naprosto zvrácené, je to jen rýžování peněz, je to chvíle, kdy se stát začne chovat jako firma a sledovat jen finanční prospěch fungování takového prostředku. Tedy dělá přesně to, co dělat neměl. A místo tvrdé kritiky se dočká velebení.

Přesně to se nyní děje v Německu, kde lidé z Auto Bildu jako by oslavovali, že nový radar na předměstí Mnichova u vjezdu do obce Kirchseeon po silnici B 304 „vydělal” po své instalaci okolo 100 tisíc Eur (2,53 milionu Kč) za 3 112 porušení rychlosti zaznamenaných během prvních 11 dnů provozu na konci loňského prosince.

Kolegové to oslavují jako skvělý byznys a starosta obce je veleben skoro jako hrdina, který situaci komentuje slovy: „Dokud budou čísla takto vysoká, bude v provozu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,” prý dokud lidé nesundají nohu z plynu. Jak uboze pokrytecké to je? Kdyby jim někdo řekl, že tam takový radar je, kdyby tato činnost nebyla prováděna skrytě, udělají to hned a k žádnému porušování rychlosti nedochází. Pokud je tak četné, je nanejvýš pravděpodobné, že rychlostní omezení je naprosto neadekvátní podmínkám, protože lidé - a Němci obzvlášť - smysluplně limitovanou rychlost obvykle respektují, nikoli naopak.

Starosta argumentuje tím, že poblíž je školka, o čemž pochybujeme (tedy o míře oné blízkosti, jinak si to snad nevymyslel), ale i kdyby ano, co udělá, až někdo kvůli oné vysoké rychlosti někomu přejede dítě? Půjde za ním a dá mu těch 100 tisíc euro vybraných za prvních 11 dnů provozu? Nebo kolik? Tohle je tak flagrantní popření smyslu fungování podobných věcí, až to tříská dveřmi. Výsledkem fungování tohoto radaru je jen to, že obec má trochu peněz navíc a na místě se očividně jezdí pořád stejně, gratulujeme.

Systémy automatického měření rychlosti mají smysl, ale jako viditelná řešení k zamezení rychlé jízdě, které trestají, tj. důkladněji připomínají svou existenci jen tehdy, když je někdo i tak ignoruje. Co je obvyklou, tolerovanou a zjevně mnohými velebenou praxí, tedy skryté měření, nedává z hlediska zajištění bezpečnosti provozu žádný smysl. Ilustrační foto: Jenoptik, tiskové materiály

