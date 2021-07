A pak že auta jen stojí peníze. Tento vůz vydělá majiteli za 3 roky i přes 100 milionů před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Gooding & Company

Koupě auta obvykle znamená začátek nekonečné řady výdajů, z nichž tím největším je postupná ztráta hodnoty. Jde to i jinak, stačí „drobnost” - koupit jeden z vzácných speciálů Mercedesu.

Provoz auta nebývá levnou záležitostí, to většina z nás poznala na vlastní kůži. I když bezprostředně nejvíce pociťujeme náklady na palivo, pneumatiky nebo servis, tím úplně nejvyšším je obvykle ztráta hodnoty. Pokud tedy chcete auto, které vás bude stát co nejméně, je třeba si vybrat takové, které si bude co nejlépe držet cenu. Občas se o takových v různých souvislostech zmiňujeme, i ta ale budou hodnotu beztak jen ztrácet.

Vydělat vlastnictvím auta se tak jeví být nemožné, ale ono to jde a ne málo. Existují auta, která na ceně výrazně rostou a nemusí jít nutně o dekády starý veterán, který si někdo koupil jako jinoch a na prahu sedmdesátky náhodou zjistil, co má v garáži. Ukážeme vám auto, které o autě, které je staré jen 23 let a dosavadní majitel jej vlastnil 3 roky. Přesto mu vydělá nejméně osmimístnou sumu v korunách a možná i vyšší. Má to jediný háček - onen majitel musel být velmi bohatý (a také trochu odvážný) už před oněmi třemi léty.

Řeč je o speciálu Mercedesu, který automobilka musela na konci devadesátých let vyrobit v 25 silničních exemplářích, aby s dalšími mohla nastoupit do okruhových soutěží. Tehdy neúprosná pravidla FIA tak na silnice přivedla zcela ojedinělý automobil se závodními vlastnostmi. To není pouhé konstatování dynamických parametrů ale faktické označení Mercedesu-Benz CLK GTR. Je to čistokrevný závodní vůz, který byl osazen blinkry a registračními značkami, bez velkého přehánění.

Základ nízkého a rozkročeného Mercedesu s velkým křídlem tvořil hliníkovo-karbonový monokok, uhlíková vlákna posloužila také k vytvarování široké karoserie s funkčními aerodynamickými prvky. S civilním CLK má tento jedovatý stroj společnou maximálně přední mřížku, budíky a světlomety.

Jeho pohon zajišťuje atmosférický dvanáctiválec se závodním duchem, pro silniční využití byl objem ještě navýšen z 6,0 na 6,9 litru. Na svou dobu dosahoval extrémních parametrů, výkon vrcholil na 450 kW (612 koní), točivý moment na 775 Nm. To stačilo ke zrychlení na 100 km/h za 3,8 sekundy a jízda končila na hranici 321 km/h. I po tolika letech čísla stále ohromí. Guinnessova kniha rekordů zaznamenala CLK GTR jako nejdražší tovární automobil své doby, cena dosáhla částky 1 547 620 amerických dolarů (dnes 33,7 milionu Kč).

I když šlo vždy o raritu, jeho cena zprvu jen klesala. Vůz s výrobním číslem 9, který zachycují snímky níže, byl pořízen předchozím majitelem v roce 2012, kdy za něj v aukci zaplatil 1,1 milionu dolarů (24 milionů Kč) a do rukou toho současného se dostal za 4 515 000 USD, tedy asi 98 milionů Kč. Už to bylo bláznivé zhodnocení během 6 let, teď je ale na prodej znovu, jak informovala tisk firma Gooding & Company, která má celou operaci na starosti.

Odhad aukční síně pro tentokrát činí - podržte se - 8,5 až 10 milionů dolarů (asi 185 až 217,6 milionu Kč). Zkušenosti z minulých aukcí říkají, že není přehnaný a majitel si tak po 3 letech vlastnictví snadno přijde na na 4 až 5,5 milionu dolarů, v extrému tedy až 120 milionů Kč.

Sběratelská lahůdka má najeto 1 442 kilometrů a poslední majitel s ní najel pouhé 2 km - to musela být jízda. Koncepční okruhový bijec jinak patřil čtyřem majitelům - jako nový byl prodán v Německu Hermannu-Dieteru Eschmannovi, tamnímu byznysmenovi, dále putoval do Hongkongu a poté přes prostředníka za současným vlastníkem do Spojených států. Vše zůstalo v původním stavu, jen spodní kryt motoru byl nahrazen novým.

Auto je připraveno jezdit, ale takový nablýskaný poklad spíše ozdobí klimatizovanou garáž majetného fanouška poctivých technologii devadesátých let. Nakonec nikdo neříká, že se o dalších tři roky neprodá o dalších 100 milionů dráž...

Mercedes-Benz CLK GTR se bude dražit v Kalifornii. Očekává se prodejní cena až 10 milionů USD (217,6 milionu Kč). To je ve srovnání s dřívější cenou astronomická suma, přičemž ani ty dřívější nikdo nepovažoval za nízké. Foto: Gooding & Company

Zdroj: Gooding & Company

