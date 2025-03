A pak že nevydrží: Jediné kdy prodávané menší auto s dieselovým V8 je k mání po najetí 625 tisíc km. To jsme ještě neviděli před 7 hodinami | Petr Miler

Říká se, že je křehké, poruchové nebo drahé na opravy. Proto s ním měl jen málokdo najet větší kilometry a jako ojeté se navzdory své vzácnosti prodává za drobné. Možná to obecně všechno platí, výjimky potvrzující pravidlo ale evidentně existují.

Možná si ještě vzpomenete na článek, ve kterém jsme vám ukazovali v akci historicky nejmenší auto s dieselem V8 v akci na Autobahnu. Mohlo vám snadno utkvět v hlavě, neboť se vsadíme se, že řada z vás ani netušila, že něco takového vůbec kdy vzniklo. Ostatně do strojů jako BMW řady 5, Audi A6 či Jaguar XF vznětový osmiválec nikdy nešlo koupit. Do Mercedesu třídy E ano, a vlastně to ani není až tak dávno.

Jak už jsme zmínili, tento vůz se skrýval pod označením E 400 CDI a později E 420 CDI v rámci generace W211 i v druhé polovině první dekády nového milénia. Dnes by takto Mercedes označil dvoulitrové turbo s hybridní podporou, tehdy ale šlo skutečně o čtyřlitrový motor, který měl v první případě 260 a v druhém 314 koní. Možná se zasmějete, co to je za výkon z objemu 4,0 litru, i dnes se dají koupit výkonnější šestiválce. Jenže jsme ve vyšší střední třídě poloviny předminulé dekády, kdy takové výkony byly u dieselů všechno, jen ne běžné. Pro srovnání - nejsilnější naftové BMW 5 E39 z té samé doby končilo na 190 koních. Plných 70 až 124 dieselových koní k dobru značilo naftovou raketu.

Jenže pak přišla nová pětka, nové emisní normy, tlak na spotřebu a s dieselovými V8 v těchto sférách byl konec. O třídu výše ještě chvíli existovaly, dnes už je ale nedostanete do žádného osobního auta standardně prodávaného v Evropě a abyste pomalu abyste byli rádi za dieselovou V6. Spousta aut, které ji kdysi měly, dnes nemají ani tu - že jde třeba o Mercedes třídy C je po tak nedávné historii téže značky fascinujícím projevem rychlosti úpadku stuttgartské značky, který se silně odráží v klesajících prodejích.

Dnes vám ale chceme připomenout lepší časy, a to i trochu jinak než ukázkou dynamiky. V podstatě se do nich můžete sami vrátit, navíc velmi spektakulárním způsobem. Hledali jsme v prodeji pěknou E 400 nebo 420 CDI, na žádnou takovou jsme ale nenarazili. Co jsme ale našli, je extrémně ojetý vůz, který tak trochu popírá zkazky o tom, jaká noční můra je jeden těchto Mercedesů vlastnit.

Je to modernější „čtyřistadvacítka”, takže má zmíněných 314 koní při 3 600 ot./min a s hmotností 1 815 kg dnes nevypadá ani tak těžká. Převodovka byla pochopitelně jen automatická, zde sedmistupňová a s pohonem zadních kol se vůz na stovku rozjel za 6,1 sekundy a dosáhl až omezené maximálky 250 km/h. Papírová spotřeba se pohybovala okolo 9 litrů nafty na 100 km, nádrž pobrala 80 litrů. To byl ještě Mercedes se vším všudy.

I když zmíněná dynamická data nevypadají ani dnes marně, rovnou řekneme, že to není vůz na velké sportování. Kdysi jsem jej měl možnost zkusit i na okruhu a plácal se na něm jako ryba na suchu. Těžko říci, koho tehdy napadlo prezentovat takový stroj právě tam, ale to nechme stranou - jako doma se cítí na dálnici, kde je opravdu noblesním křižníkem, jemuž nafťák pod kapotou budete hádat jen po delším zkoumání. Pokud tedy sháníte komfortní dálniční křižník s puncem výjimečnosti a opravdu bohatou historií, tohle by mohlo být něco pro vás.

Konkrétní vůz na fotkách je z roku 2008 a má za neuvěřitelných 625 tisíc km. Nic takového jsme v případě této verze nikdy neviděli - už 200 tisíc bývá hodně, 400 tisíc extrém. Majitel se přitom netváří, že by si prošel peklem, říká, že auto je s pravidelnou údržbou pořád tím efektivním postrachem německých dálnic, kterým vždy bylo. Pochopitelně nevypadá jako nové, vyloženě na odpis ale také není.

Výbavy tu je hromada, jak by člověk na Mercedes třídy E ve špičkové specifikaci čekal, nechybí ani nezávislé topení a všechno obvyklejší je standard. Ke všemu je to W211, takže stále velmi elegantní vůz - to všechna další Éčka říci nemohou. Kdybyste jej náhodou chtěli, může být váš za 9 900 Eur, tedy necelých 250 tisíc Kč. Asi bychom se mu vyhnuli, ale jako ukázka toho, že koupě exempláře se 100 až 150 tisíci km, které se najít dají, za nějakých 16 tisíc Eur, tedy asi 400 tisíc Kč, nemusí být zase tak blbý nápad, poslouží dobře. Však za to koupíte dnes jen základní novou Fabii, tohle je auto z jiné dimenze všeho.

Chcete osmiválcový dálniční křižník na naftu v malém? Tento víc než co jiného dokazuje, že to nemusí být poruchová noční můra, najel 625 tisíc km a je pořád fit. Může být váš, není drahý a třeba ještě vydrží. Ale spíš dělá E 420 CDI W211 dobrou reklamu. Foto: K.B., publikováno se souhlasem

