Absurdita elektrické doby: Pod technickým šéfem Audi se má houpat křeslo proto, že značka nenabízí dost elektromobilů

Věříme, že to Audi takto neplánovalo, ve výsledku je ale nyní díky tomu, že svou nabídku nezaplavilo nepříliš žádanými elektrickými modely, ve výhodné pozici, však konkurence s nimi jen brzdí. Že je tento stav nakonec označen za problém, je jen další absurditou dnešní doby.

Nechceme tento článek začínat slovy typu „my jsme vám to říkali”, faktem ale je, že se nyní v automobilovém světě děje přesně to, před čím jsme roky snad den co den varovali. Tedy že živelná sázka na elektrická auta se kvůli jejich technickým i ekonomickým limitům nemůže setkat s úspěchem. A dříve nebo později na to přijde každý, kdo si svou budoucnost začne plánovat podle z prstu vycucaných cílů za soustavné ignorace preferencí zákazníků.

Můžete se pokusit realitu tisíckrát ohnout, nikdy se ale nevyhnete tomu, že na konci jakéhokoli řetězce vedoucího k prodeji auta musí stát člověk, který je ochoten si nějaké zboží za určitou cenu koupit a spokojeně jej používat. To je u elektromobilů, které představují uživatelsky zřetelně inferiorní produkt oproti spalovacím vozům, navíc za vyšší cenu, jedním slovem nemožné.

Můžete přimět automobilky takové vozy nabízet, můžete je manipulacemi s trhem učinit na oko atraktivnějšími, můžete část lidí přimět si je koupit dotacemi, můžete přimět část firem si je pořídit kvůli daňovým úlevám, můžete kdeco. Ale buď skončíte u toho, že je většina lidí stejně nekoupí, protože prostě neřeší jejich problémy, nebo je skutečně vnutíte skoro všem a vrátí se vám to jako bumerang, jak poznávají Norové.

V tomto smyslu byl tedy prozíravý ten, kdo na elektromobily nevsadil vše a proti jejich nařizování naopak bojoval. Takových automobilek nebylo mnoho, ale za všechny zmiňme Toyotu, která elektromobily pořád neprodává skoro vůbec a daří se jí skvěle, je znovu jasně největší automobilkou světa. Někteří další šli do elektromobilů po hlavě a dnes jen mohou přehodnocovat své absurdní plány - takových bychom mohli jmenovat víc, ze všech ale zmiňme v posledních dnech nejvíce viditelný Mercedes. Ten už veřejně vycouval ze všech nesmyslných záměrů, které si pro příští roky stanovil.

Takové mělo i Audi, než je koncem loňského roku odpískalo též. V tomto kontextu by tedy mohlo být rádo, že elektrických aut nenabízí moc, v podstatě se s nimi nedostalo nikam - stárnoucí (Q8) e-tron je v podstatě passé, Q4 e-tron coby luxusnější ID.4 firmu mnoho stát nemohla a špičkový e-tron GT jako imagemaker nakonec také ne, je to předělané Porsche Taycan. Audi by tedy mohlo být šťastné - chtělo být elektrické, ale ukázalo se, že to nejde, tak je pro něj pozitivní, že svou nabídku nezaplavilo nechtěnými vozy, do jejichž vývoje by muselo investovat miliardy. Ale tak to není.

Přes týden jsme psali o tom, že šéf Audi Gernot Döllner chce vyhodit technického ředitele Olivera Hoffmanna. Důvodem měly být elektromobily, to bylo jasné, ale nebylo zřejmé, v jakém kontextu. S ohledem na výše uvedené jsme předpokládali, že Hoffmann chce nadále tlačit na elektrickou strunu, i když tyto vozy nefrčí, zatímco Döllner vidí ekonomickou realitu a chce přikládat pod kotlem spalovacích modelů. Je to ovšem přesně naopak.

Alespoň to s odvoláním na své zdroje tvrdí britský Autocar. Problémem je prý to, že Audi pod Hoffmannovým technickým vedením nenabídlo dostatek elektrických aut. Zatímco čtyři kruhy mají v portfoliu jen tři výše zmíněná nedochůdčata, BMW nabízí modely iX1 , iX2, iX3 , i4 , i5, i7 a iX. A takový Mercedes má EQA, EQB, EQE, EQE SUV, EQS, EQS SUV, EQT a EQV. To je samozřejmě pravda, ale nezmínili jsme před chvíli, že pro Mercedes představují tyto vozy spíš problém než řešení? Pokud se tedy Hoffmann do takových aut nevrhal po hlavě, měl by být veleben pro svou prozíravost. Místo toho ale má být vyhozen.

Je to zkrátka jen další projev absurdity elektrické doby, ve které se plán a snaha dostát nějakým dogmatickým cílům staly modlou, jsou víc než cokoli jiného. Dokonce víc než bezprostřední tržní realita. Tak Audi nahradí Hoffmanna nějakým elektrickým nadšencem a co? Bude prodávat míň aut a prodělávat víc peněz, ale bude šťastné, že plní roky staré, dnes irelevantní plány? To je opravdu záměr pohledání.

Že je to s technickým šéfem Audi Oliverem Hoffmannem nahnuté, a to kvůli elektromobilům, víme už pár dnů. Ale aby důvodem bylo, že jich automobilka nabízí málo? Však tím při dnešním váznoucím zájmu o ně jen získává, ne naopak. Foto: Audi

