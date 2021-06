Absurdní nový volant Tesly je v praxi přesně tak nepoužitelný, jak se zdálo před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Asi jen kalifornská automobilka může být překvapena tím, jak nepoužitelná tato věc v praxi ji. Když do auta s jinak běžným řízením dáte volant ve tvaru beraních rohů, nemůže to dopadnout dobře.

Na konci ledna Tesla odhalila faceliftovaný Model S. A jakkoliv zvenčí byly změny prakticky nepostřehnutelné, ve řadě dalších ohledů se toho změnilo snad až příliš. Vrcholem byl podivný volant zvaný Yoke (neboli jho či jařmo), který zcela pozbyl horní část věnce a v té spodní nabral plochý tvar. Výsledkem je něco jako volant Knight Riderova KITTu.

V podobných seriálech je možné kde co, podobné volanty ale vídáme i v závodních speciálech. Takže žádný problém? Bohužel, zatímco ty počítají pouze s 300stupňovou až 400stupňovou rotací (tedy ne nutně ani jedním celým otočením volantu mezi dorazy - můžete tedy mít ruce pořád na jednom místě v každé zatáčce), v případě Tesly tu máme 900stupňovou rotaci (při ostřejších manévrech tedy musíte přehmatávat). To rozhodně nezavání bezpečnou jízdou, neboť spíše než na samotnou silnici a dění kolem vás se pak soustředíte na správné položení rukou.

Tohle by došlo i malému dítěti, ne však Tesle. Ta v podstatě využila skulinky v homologačních pravidlech, která tvar volantu na klíčových trzích vůbec neurčují - nikoho by nenapadlo, že někdo udělá volant takového tvaru a půjde s tím se vší vážností na trh. Limitována je ostrost řízení, která něco jako 360stupňovou rotaci fakticky znemožňuje, a tak Tesla udělala volant, kterým musíte otáčet mezi dorazy několikrát a současně jej na většině míst nemáte za co chytit. Protože to takto udělat mohla.

Jak to funguje v praxi? To vám nejlépe ukáže video níže mapující první zkušenosti majitele Tesly Model S Plaid. Muž jménem Omar si svůj vůz převzal před několika málo desítkami hodin a jak sám poznamenává, v podstatě musíte zapomenout na veškeré vaše dosavadní zkušenosti. Místo toho vaši pozornost zaměstnává ono jho a nejen ono, problémem je také eliminace páček pod volantem.

Na záběrech vidíme pohodovou jízdu, během které nedojde na žádnou nenadálou situaci, přesto je patrné, jak nejistý si řidič je zejména v momentě, kdy kupříkladu používá kruhový objezd. Komplikované je i manévrování po parkovišti u nákupního centra, prakticky cokoli krom jízdy rovně a mírného zatáčení.

Jak jsme již zmínili, nejde o jedinou problematickou inovaci, tou další jsou tlačítka na volantu, jenž nahrazují páčky směrových světel či klakson. I tady jsou z videa patrné problémy, řidič neintuitivně zkoumá, jak zapnout blinkr při složitějším manévrování s nekulatým volantem omylem troubí - i to zajišťuje dotykové tlačítko .

Celý tento koncept i opravdu hloupé ovládání převodovky skrze palubní displej jsou možná dobré pro chvíle, kdy budeme mít k dispozici plně autonomní řízení, ovšem jeho příchod je stále tak daleko, že se jej možná ani nedožijeme. A pokud ano, tak tato Tesla jistě ne. Tohle je prostě nebezpečná hloupost a nevíme, proč musíme čekat na to, až takové anti-ovládání přispěje ke vzniku vážné dopravní nehody, když je jeho problematičnost zjevná už z fotek. O přiloženém videu ani nemluvě.

Proti inovacím nemáme nic, pokud branži někam posouvají. V případě volantu zbaveného horní části věnce a zploštělého dole tu máme jen zbytečně nebezpečný prvek navíc. Foto: Tesla

Zdroj: Smugmug přes Jalopnik

Petr Prokopec