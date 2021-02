Absurdní průlet auta z nového Rychle a zběsile je skutečný, 4 s filmu chystali 8 měsíců před 2 hodinami | Petr Prokopec

Člověk by měl tendenci nad něčím žasnout, to by ale výsledek musel působit reálně. Takto se jen drbeme na hlavě s otázkou, jaký smysl mělo investovat tolik času do nepřirozeně působícího kousku, který ve výsledku stejně vypadá, jako by vznikl na počítači.

Série Rychle a zběsile nebyla nikdy příliš spjata s realitou, v prvních třech dílech se nicméně tvůrci ještě drželi při zemi. Dáno to bylo i tím, že automobily byly do té doby považovány za hlavní hvězdy, stejně jako jejich lidské protějšky. Od čtyřky však začala auta hrát druhé housle a sloužit spíše jen k co nejkrkolomnějším kouskům. Kaskadéry tak začaly doplňovat či mnohdy zcela nahrazovat počítačové triky, často až příliš okaté. Publiku to však nevadilo a naopak začalo v kinech nechávat stále více peněz.

Nyní se chystá debutovat už deváté pokračování této filmové ságy, které původně mělo mít premiéru již loni na jaře. Ovšem jak jistě víte, svět zasáhla pandemie koronaviru, která nezavřela jen showroomy či továrny, ale rovněž kinosály. Snímek se tak dočkal hned několika odkladů, a jakkoliv oficiálně má zamířit na plátna letos v květnu, dá se předpokládat, že počítat s ním můžeme spíše až na podzim. Tvůrci proto musí udržovat zájem publika při životě a nově přišli s další upoutávkou. A záhy po ní i s pohledem do zákulisí, ke kterému bychom za normálních okolností nedostali.

Ven jen pustil režisér Justin Lin, který má kromě devítky na kontě i trojku, čtyřku, pětku a šestku. Během této série bylo pod jeho vedením zničeno více než tisíc aut, z čehož hned tři exempláře připadají na Toyotu GT86. Ta se objeví právě v posledním snímku, kde absurdním způsobem proletí skrze výlohu jednoho obchodu a následně i stěnu, aby se ocitla v útrobách okolo projíždějícího náklaďáku. Vše dělá dojem počítačového triku, neboť pohyb auta i některých dalších věcí, do kterých narazí, působí velmi nepřirozeně. Lin se ale vytáhl s tím, že přes finalizaci na počítači má vše reálný základ. A nelhal.

Lin uvádí, že ač celý záběr trvá pouhé čtyři sekundy, vyžádal si osmiměsíční přípravy a čtyři natáčecí dny. Skoro se chce zvolat slavné: „Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?” Pokud se totiž na výsledek podíváte, scéna opravdu působí uměle. Dáno je to tím, že auto pochopitelně nemohlo takto proletět obchodem, ani tvůrci zbláznili, museli jej jím provézt jako loutku, a to ve výsledku dělá stejný dojem, jako by šlo o CGI, tedy počítačem vygenerovanou grafiku. Kdyby to tak skutečně bylo, asi by se nic nestalo. Rozdíly by zaregistroval jen ten nejpozornější divák, pokud vůbec někdo.

Abychom ale jen nekritizovali, můžeme dodat, že štábu rozhodně nelze upřít nápaditost i preciznost. Jakkoliv je totiž Toyota upevněna na pohyblivé konstrukci, stále bylo třeba vše sladit zejména s jízdou náklaďáku. Přičemž sebemenší chyba mohla skončit zraněním. Na nic takového nicméně evidentně nedošlo, načež se můžeme těšit na premiéru. Kdy se jí však dočkáme, aktuálně asi nikdo jistě neví.

One 4 second shot in #F9. 8 months of prep. 4 days of production. 3 cars destroyed. Work from over a hundred of the most dedicated and talented crew. Best job in the world! pic.twitter.com/QK4wNYvAhE — Justin Lin (@justinlin) February 7, 2021

