Abú Dhabí zavedlo nejnižší povolenou rychlost na dálnici, za méně než 120 km/h dostanete pokutu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Abu Dhabi Police, CC0 Public Domain

A nebude malá, jiný kraj zjevně pořád znamená jiný mrav. Zatímco u nás je někdy až hystericky vymáháno dodržování nejvyšší povolené rychlosti, na většině klíčové 62kilometrové dálnice v Abú Dhabí bude vymáhána jízda rychlostí alespoň 120 km/h.

Řidičům je prakticky celý život otloukána o hlavu kulatá dopravní značka s černým číslem na bílém poli s rudým okrajem. Znamená maximální povolenou rychlost a ze slov politiků a policistů máme někdy pocit, že jde o nejdůležitější dopravní značku na světě. Naše vnímání je trochu jiné, ale to pro dnešek nechme být.

Za výše popsaného stavu leckdo zapomene, že jsme se v autoškolách poznali ještě dvě jiné typy „rychlostních značek” v modro-bílém provedení. V závislosti na tvaru značí nejnižší anebo doporučenou rychlost a v praxi se používají celkem zřídka. Ta definující nejnižší rychlost, jakou je možné jet, se pak obvykle týká jen některých typů vozidel, popř. je definována pouze zákonem jako nejnižší konstrukční rychlost, se kterou je možné tu kterou silnici použít. Například na dálnici u nás nesmíte s autem, které nejede aspoň 80 km/h, pokud ale máte vůz rychlejší, můžete jet s ohledem na okolnosti i pomaleji.

V Abú Dhabí se rozhodli tuto trochu zapomenutou značku oprášit a na 62kilometrovém úseku klíčové dálnice Šejka Mohameda bin Rašída zavedli nejnižší povolenou rychlost platnou vždy a pro všechny. Na této silnici tak nelze jet legálně pomaleji než 120 km/h přinejmenším ve dvou levých pruzích - pokud tento hřích spácháte a policie vás při tom přistihne, budete poměrně nekompromisně potrestáni. Minimální pokuta činí 400 dirhamů, tedy asi 2 400 Kč, to je dost.

Pro nás to zní trochu úsměvně, policie vás v Česku bude na dálnici popotahovat klidně za jízdu rychlostí 135 km/h, jinak jí ale budete ukradení. V Abú Dhabí stačí málo šlapat na plyn, jet třeba 119 km/h a máte ji. Tedy pokutu, samozřejmě, jeli jste příliš pomalu.

Smyslem tohoto opatření je vyčistit rychlé pruhy dálnice od pomalejších vozů. Není to tedy tak, že by spodní rychlostní limit platil po celé šíři dálnice, vpravo lze pořád jet legálně i pomaleji. Přesto to vyznívá poněkud úsměvně, zvláště když si uvědomíme, že na stejné dálnici platí i rychlost maximální - 140 km/h. Při jízdě se tedy musíte vejít do celkem úzkého rychlostního pásma.

Policie ale v tiskové zprávě na toto téma říká, že 78 % řidičů toto opatření vítá a že vyšší rychlost přinese více bezpečnosti - jak osvěžující tvrzení. „Zavedení minimální rychlosti má za cíl zvýšit bezpečnost silničního provozu. Přiměje pomalá vozidla, aby používala adekvátní jízdní pruhy,“ řekl k věci generální ředitel policie v Abú Dhabí. Něčeho podobného se u nás asi nedočkáme.

Policií zveřejněné nové značení inkriminované dálnice nejlépe ukazuje, jak novinka funguje. Foto: Abu Dhabi Police, CC0 Public Domain

Zdroj: Abu Dhabi Police

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.