ADAC varuje před stále častější součástí moderních aut, opravy jsou extrémně drahé

Nová auta přichází na trh se stále modernější technikou, která jejich používání činí příjemnější, komfortnější a bezpečnější. Mezi takovou patří i světla, která stále častěji používají LED. Je to prima, ale běda, jak se rozbijí.

V tomto týdnu jsme se blíže podívali na světlomety nového Hyundai Tucson. Korejci se rozhodli, že budou více vyčnívat z davu než dosud a lampy učinili „neviditelnou” součástí čelní masky. Za normální situace jsou skutečně téměř neviditelné a objeví se až po spuštění. Automobilce se tedy za originální řešení jistě sluší zatleskat. Nicméně je tu ještě jedna stránka, které zákazníci budou aplaudovat jen stěží. Daná světla jsou totiž nadmíru komplexní a tedy pochopitelně i drahá. To vám ovšem nedojde hned při pořízení korejského SUV, nýbrž až při jeho případné opravě.

Nejde však pouze o Hyundai, německý autoklub ADAC v tomto ohledu varuje před prakticky veškerými moderními auty. Čelní LEDky se stále více dostávají i do relativně dostupných aut, třebaže obvykle za příplatek, přičemž automobilky rády tvrdí, že životnost diod je mnohem delší než životnost samotného vozu. S tím však autoklub tak úplně nesouhlasí, dle jeho průzkumu jsou současné LEDky navrženy tak, aby vydržely zhruba 15 let. Auta se nicméně v Německu v průměru dožívají 18 let, což znamená, že minimálně na jednu výměnu dojít může. Ta navíc přijde ve chvíli, kdy ona světla budou dražší než zbytek vozu.

ADAC v tomto směru poukazuje hlavně na světla s matricovými diodami, která v závislosti na značce mohou stát i přes 100 000 Kč za jeden světlomet. To je přitom vyšší suma, než jakou hodnotu má po 15 letech většina normálních automobilů. K opravě by tedy mohl svolit pouze finanční sebevrah, jakkoliv je otázkou, zda ten vůbec bude mít na výběr. Auta se totiž dražšími a komplikovanějšími stávají obecně, přičemž spolehlivost jde spíše dolů. Ve výsledku tak dost možná zakrátko bude ona 18letá služba zcela nereálnou.

Zpět ale k samotným světlům, jež jsou dle ADACu koncipována tak, aby je v podstatě nešlo opravit. To můžeme potvrdit z vlastní praxe, Kia Cee'd předchozí generace má totiž LEDky zatavené do plastového krytu čelní lampy. Zatímco běžné žárovky fungují již osmý rok v kuse bez jediného problému, diody na pravé straně odešly na věčnost již po pěti letech a ty na pravé po sedmi. Jejich výměna pak v autorizovaném servisu možná není, pořídit je třeba celý světlomet. A ten pochopitelně nestojí několik stokoruny.

Další věcí jsou pak nehody, kdy můžeme též posloužit nepříjemným zážitkem z praxe. Střet jednoho moderního BMW s adaptivním LED světly se srnou si vyžádal opravu za více jak čtvrt milionu Kč, přičemž téměř polovinu této sumy stal jeden rozbitý světlomet. Nepojistit si takové auto havarijně je tak vzhledem k tomu, že srnu může srazit kdokoli, opět finanční sebevražda.

Je přitom třeba dodat, že kritika nemíří na samotné fungování LEDek. Nelze totiž nikterak zpochybnit jejich přínos v podobě zvýšení aktivní bezpečnosti, stejně jako nižší energetickou náročnost. Problémem se stala podstata techniky samotné i její výrobci, kterým jistě došlo, že na diodách mohou vydělávat více než na halogenech či xenonech. A právě světla rádi dělají tak, aby nebyla možná vcelku levná oprava, nýbrž pouze velmi drahé nahrazení novým kouskem.

Nový Tucson díky svým světlům sice vystupuje z davu, jejich oprava vás ale vyjde pěkně draho. A pochopitelně nejinak je tomu u jiných výrobců, neboť komplikované LEDkové lampy se začínají stávat standardem. Foto: Hyundai

