Akcionáři Toyoty podrželi nejvyššího šéfa a odmítli „Klimatickou rezoluci", měli ho odstavit pro jeho přístup k elektromobilům

Oficiálně udávané důvody byly jiné, každému ale bylo jasné, že zeleně smýšlejícími investorům Toyoty leží Akio Toyoda v žaludku kvůli svému racionálnímu přístupu k elektrickým autům. Proč tedy dotyční neinvestují raději do Tesly?

Pokud si pořídíte akcie té které firmy, co přesně od své investice očekáváte? Divili bychom se, kdyby v prvé řadě nešlo o výdělek, jakkoli sekundární důvody mohou být i jiné. Někoho jistě hřeje u srdce být spolumajitelem Porsche či Ferrari, jakkoli je jasné, že pár akcií v těchto firmách neznamená prakticky žádný vliv na jejich směřování.

Jde tu zkrátka hlavně o peníze - dividendy a cenu samotných akcií. Akcionáři by si tak měli přát v čele společnosti někoho, kdo jim takové „prebendy” zajistí, což obvykle vyžaduje někoho s maximálně racionálním přístupem k věci a dlouhodobou vizí. Investoři by tak měli být u vytržení z práce Akia Toyody, který i ve složitých časech držel Toyotu na pozici jasné světové jedničky, přičemž firma zůstala i vysoce zisková - jen loni vydělala 395 miliard korun.

Nestalo se to jen tak, Toyoda se dlouhodobě snaží vyhýbat emotivním krokům a v nabídce automobilky zrcadli přání zákazníků, přesto jsou s ním někteří držitelé významné části akcií (typicky zástupci penzijních fondů) nespokojeni. Důvod? Oficiálně mělo jít o to, že Toyoda není dostatečně nestranný, z konkrétních vyjádření ale bylo jasné, že jim vadí, ze automobilka není dostatečně „zelená”. Ostatně součástí jejich návrhu bylo i přijetí tzv. Klimatické rezoluce, která by „poukázala na obavy z ekologické a technologické pozice automobilky”.

Není to celé absurdní? Podle nás je, faktem ale zůstává, že Toyoda je k elektromobilům relativně odměřený. Pokud si odmyslíme bateriové verze modelů Proace a Proace City, pak automobilka nabízí pouze jeden. SUV bZ4X je navíc prodáváno v omezeném množství, což má své opodstatnění - Toyota totiž namísto jednoho vozu může stejné množství čipů a vzácných kovů rozprostřít mezi několik desítek hybridů. S nimi pak snadno plní emisní standardy, navíc si je může dovolit i větší množství lidí.

S se správností takové strategie se nakonec ztotožnila většina akcionářů, která Toyodu podržela v pozici nejvyššího šéfa a odmítla i onu „Klimatickou rezoluci“ jako neopodstatněnou. Nicméně jakkoli zmínění prohráli bitvu, válka se tak trochu stáčí v jejich prospěch. Značka totiž velmi brzy hodlá své elektrické portfolio rozšířit. Zároveň oznámila, že do konce dekády uvede na trh baterie s tuhým elektrolytem, tedy jednu z velkých naději celé branže. Ovšem ty se mají v prvé fázi objevit u Toyoty Prius nové generace. Tedy u hybridu, což oni „zelení” akcionáři asi znovu jen těžko rozdýchají.

Akio Toyoda, vnuk zakladatele automobilky, je znám svým umírněným přístupem k elektromobilům, jde totiž o nadšence až do morku kostí, který s takovým kupé GR86 neváhá jezdit bokem. Právě proto ovšem v poslední době musí bojovat s nespokojenými akcionáři, kterým vadí, že značka nechrlí na trh jeden ztrátový elektromobil za druhým. Foto: Toyota

