Aktivisté tlačí na EU, aby zakázala spalovací náklaďáky, i když pro ně absolutně neexistuje jakákoli náhrada včera | Petr Prokopec

Pokud máte pocit, že na silnicích je v posledních letech čím dál rušněji, je to v prvé řadě téměř neustálým nárůstem intenzity kamionové dopravy. Bez jejího spolehlivého zajištění nemá společnost šanci spolehlivě fungovat, něčím tak malicherným se ale aktivisté nezabývají.

Pokud dnes zamíříte do obchodu pro chleba, máslo a mléko, budete si muset připravit již více než sto korun. Na nakrmení celé rodiny to ovšem nestačí, v peněžence tedy budete muset zalovit mnohem hlouběji. Kilo kuřecího a kilo brambor vás vyjde na dalších zhruba 200 Kč, levné ale ve finále nemusí být ani párky s hořčicí. Kde vám totiž dříve stačilo nějakých 30 korun, tam si dnes bez trojnásobku neškrtnete. A to jsme pořád pouze u jednodenní útraty, při které se vlastně ještě budete držet zkrátka, i když je jasné, že onen chleba, mléko a máslo spotřebujete za déle než za 24 hodin.

Nic to ovšem nemění na faktu, že ceny potravin za posledních zejména 18 měsíců vylétly do nebeských výšin. Stojí za tím jak energetická krize, tak zdražování pohonných hmot. Kromě toho nicméně na odlivu vašich financí má velkou zásluhu Evropská unie, která již začíná regulovat i dříve zregulované. A jakkoli jí vadí třeba plastová brčka, oloupaný banán zabalený do průhledné fólie je překvapivě akceptován.

Ačkoli EU zavádí nesmysly, zvláště pak v rámci automobilové dopravy, mnoha aktivistickým hnutím to nestačí. Nově se totiž ozvala nevládní organizace Transport & Environment, dle které Brusel nedělá dost v případě nákladních aut. Na ně se totiž nevztahují stejná pravidla jako na ta osobní, u kterých již bylo potvrzeno, že od roku 2035 musí dojít na 100procentní redukci emisí. Znamená to, že spalovací motory se stanou minulostí, neboť nastaveným sítem zvládnout projít pouze elektromobily.

Člověk by logicky čekal, že na pokud emise z aut skutečně jsou takovým problémem, pak se zákonodárci v prvé řadě zaměří na nákladní sektor. Ten si opravdu nemůžeme vykreslovat v růžových brýlích, spíše skutečně lze počítat s veškerými mýty, jenž jsou s ním spojené. Znamená to tedy, že mnozí dopravci nedoplňují roztok močoviny AdBlue tak často, jak se má. Mimo to auta přetěžují. A protože pohon mají na starost dieselové motory, obojí logicky vede ke tvorbě vyšších emisí.

EU nicméně rozhodla, že od roku 2030 mohou být prodávány pouze ty nákladní vozy, u nichž došlo na snížení emisí oproti úrovni z roku 2019 o 45 procent. Od roku 2035 pak bude vyžadována 65procentní redukce a od roku 2040 90procentní. To ve výsledku znamená, že dieselové náklaďáky budou moci být prodávány ještě někdy v polovině tohoto století. Platit to bude i v případě autobusů, které se pohybují především v méně rozvinutých oblastech a mimo města.

Právě tento plán ovšem aktivistům vadí, dle jejich názoru by spalovací nákladní auta měla být nahrazena těmi bateriovými či vodíkovými o poznání dříve. Ideálně pak již v roce 2030, kdy mají být od dieselových jednotek odříznuty městské autobusy. Že v současné době žádná bezemisní alternativa absolutně neexistuje, již organizaci Transport & Environment nedochází. Koneckonců, když na desetiletky mohli jet rudí komunisté, proč by to nešlo u těch zelených, že?

Aktivisté pak dozajista nejsou seznámeni s výsledky studií, které hovoří proti jejich záměrům. V jedné nedávné byl došlo na srovnání elektrického tahače s dieselovým na trase dlouhé 3 000 km. První zmíněný ji dokončil po týdnu, přičemž řidič se pomalu místo volantu a pedálů věnoval hledání dobíjecích stanic. Ve druhém případě šlo pouze o čtyři dny. Vůz se spalovacím ústrojím byl navíc podstatně levnější, stejně jako zvládnul odvézt mnohem více zboží.

Pokud by elektrická revoluce zrovna v tomto ohledu byla uspěchána, pak starý kontinent stoprocentně zažije nepokoje, jaké tu již mnoho staletí nebyly. Stačí si totiž jen představit, že na chleba, máslo a mléko by vám nestačila ani pětistovka. O druhém zmíněném produktu byste pak možná ani neuvažovali, neboť tak jako tak již vaši peněženku vysál dodavatel elektrické energie. A je těžké říci, zda by vás v té chvíli potěšilo, že suchou patku můžete žvýkat v relativním teple.

Nyní je těžké říci, zda Brusel tlaku odolá či nikoli. Europolitici by nicméně nic takového nemuseli řešit, pokud by skutečně již od začátku jednali rozumně. Pokud by nepřišli s absurdním zákazem spalovacích aut, mohli by nyní snadno zavelet ke skutečnému boji s klimatickými změnami. V té chvíli by došlo na započítání veškerých emisí, které s provozem toho kterého auta souvisí, tedy i těch z výroby a elektráren. Rázem by se pak mohlo stát, že aktivisté budou bojovat za větší využití dieselů...

