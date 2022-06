Aktivisté stupňují svůj odpor k autům, nejnověji začali propíchávat pneumatiky SUV před 4 hodinami | Petr Prokopec

Dokážeme pochopit, že SUV někomu neimponují, je ale každého věc, jaký vůz si vybere a je schopen jej provozovat. Ne však podle aktivistů. Docela rádi bychom viděli jejich obličeje, kdyby se k nim někdo začal chovat tak, jak se oni chovají k ostatním.

Když před dvěma lety přišla pandemie koronaviru, byl svět konfrontován s krizí, jaká tu dlouho nebyla. Nešlo přitom jen o uzavření továren a obchodů, lidé po nějaký čas nemohli za hranice, u dokonce ani jednotlivých okresů. Mnohé rodiny tak byly nuceny trávit značný čas v odloučení nebo naopak neustále pospolu. Vše pak korunovala ekonomická nejistota, která i díky státním podporám rychle zmizela, ale jen za cenu dekády nevídané inflace. Tu pak umocnil rusko-ukrajinský konflikt a několik kol sankcí, které následovaly jeho vypuknutí.

Suma sumárum se tedy nelze divit tomu, že nálada ve společnosti je napjatá. Vše přitom ještě umocňují experti, dle kterých nás již v létě může zasáhnout stagflace. Tedy období, kdy ekonomika zpomaluje a ceny přesto rostou. Na něco takového přitom došlo hlavně v 70. a 80. letech, a to v důsledku ropné krize, kterou vyvolaly státy kolem Arabského zálivu. Ty totiž vyhlásily embargo na dodávky ropy pro USA, stejně jako nyní USA zakázalo dovoz ropy z Ruska.

Podobně se zachovala i Evropská unie, což znamená, že ceny pohonných hmot budou nejspíše ještě dále růst. I když tedy třeba Česko snížilo spotřební daň na paliva, vývoj na trzích i toto opatření nejspíše vymaže. Zejména Evropa se začíná rovnat sudu prachu, okolo kterého je pokládána jedna rozbuška za druhou.

Situace na Ukrajině se přitom rozhodli zneužívat ekologičtí aktivisté. U nás v posledních týdnech smutně proslulo hlavně hnutí Extinction Rebellion, jehož členové se rozhodli blokovat několik klíčových komunikací v Praze. Zatímco při prvním takovém pokusu, kdy se snažili lidi donutit přestat jezdit auty, neboť tak přispívají k válečným zvěrstvům, byli vystaveni pouze nadávkám, při dalších akcích již došlo na fyzické útoky. Bylo tak štěstím, že dané aktivity byly ukončeny, než došlo na nejhorší.

Nyní se aktivisté hlásí z Nizozemska, kde začali ve snaze o zlepšení klimatu bojovat proti majitelům SUV. Skupina zvaná příznačně The Tyre Extinguishers totiž lidem začala propíchávat či jinak vypouštět pneumatiky (typicky pomocí zelených lentilek, které cpe do ventilků). Dle ní jsou totiž nejoblíbenější vozy současnosti druhým největším zdrojem emisí CO2. Vypuštěním pneumatik tak chtějí donutit řidiče, aby přepřáhli na kolo, veřejnou dopravu či šli pěšky.

Je přitom nutné poznamenat, že poškozování pneumatik cizího vozu je v Nizozemku považováno za akt vandalismu. Dotyční tak čelí pokutě až 22 500 Eur (přes 556 tisíc Kč) a dvouletému vězení. Pokud by si nicméně majitel inkriminovaného SUV nevšimnul, že má vypuštěné kolo, a s vozem by odjel a havaroval, pak tu máme život ohrožující situaci. Pokuty v té chvíli mohou dosáhnout až 90 tisíc Eur (více jak 2,2 milionu Kč), kromě toho mohou vandalové vyfasovat i 15 let za mřížemi.

Je pochopitelně nutné dodat, že moderní vozy mají monitoring tlaku v pneumatikách, který řidiče na danou nesrovnalost upozorní. Ne každý ale takové auto má a ne každý pokus pneumatiku vypustit se musí projevit hned po rozjezdu - při rychlejší jízdě už půjde snadno o snadno hazard se životem. I bez toho nám to ale přijde naprosto ujeté a nepřijatelné. A jsme dokola překvapováni, co je podobným lidem tolerováno, kam až je necháváme zajít. Dokážete si představit, že by třeba řidiči začali v parku sundávat lidi z kol a říkat jim, ať si koupí auto? A pokud by se to stalo, že by to bylo bráno jako přijatelný projev pohledu motoristů na svět? My ne, v principu je to ale úplně to samé.

SUV jsou dnes pomalu jediným rostoucím segmentem. Dle aktivistů z Nizozemska jsou však tyto vozy značnou klimatickou hrozbou, a proto jim úmyslně poškozují či vypouští pneumatiky, aby přesedli na kolo či autobus. Ilustrační foto: BMW

