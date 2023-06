Leonarda di Capria, který nám s chutí vnucuje elektromobily, znovu nachytali na luxusní jachtě s obří emisní stopou včera | Petr Prokopec

Kázání vody a pití vína se znovu vrací do módy. Málokdo poukazuje na změny klimatu a vybízí ke snížení vlastní emisní stopy tak jako Leonardo DiCaprio. Slavný herec se ale podle toho sám nechová ani v nejmenším.

Leonardo DiCaprio je asi nejznámějším aktivistou světa bojujícím proti klimatickým změnám. Na svém účtu na Instagramu upozorňuje kupříkladu na kácení pralesů v Amazonii či úbytek ledu na Antarktidě. Svou hereckou kariéru pak zmiňuje jen sporadicky, byť v případě posledního snímku zvaného Killers of the Flower Moon učinil výjimku. To ale ve finále není až tak překvapivé, neboť i v tomto případě vyzdvihl spíše svou aktivistickou stránku, a to v souvislosti s původním obyvatelstvem Ameriky.

Co byste nicméně na Leově účtu hledali marně, to jsou informace z hercova soukromí. Ani to ale nakonec není překvapivé. Pokud by totiž DiCaprio plně zdokumentoval, jak nejčastěji tráví dovolené, šmahem by ho většina fanoušků považovala za dokonalého pokrytce. Naštěstí jsou tu nezávislí fotografové, kteří i tentokrát odvedli svou práci velmi dobře. Hollywoodskou hvězdu totiž zachytili, jak si užívá slunného počasí a přítomnosti krásných dívek na 97metrové jachtě Vava II.

Nemějte nás za závistivé, primárně je nám úplně jedno, kde kdo tráví svou dovolenou. V tomto případě ale nemůžeme jinak než slavnému aktivistovi nastavit zrcadlo. Ona jachta totiž během jedné míle (1,6 km) vyprodukuje 238 kilogramů CO2. Takové množství odpovídá zhruba dvouměsíční uhlíkové stopě běžného osobního vozu. Auto nicméně většina z nás používá spíše z nutnosti, zatímco DiCaprio se s jachtou vypravil na širé moře pouze kvůli zábavě.

Vava II navíc disponuje i heliportem, který herec hojně využívá - jen během tohoto týdne dvakrát využil vrtulník Airbus H145. Ten sice spaluje udržitelné letecké palivo, v důsledku čeho jím produkované emise CO2 klesají vůči srovnatelným strojům o 50 procent, ovšem i tak jeho uhlíková stopa není malá. A aby toho nebylo málo, DiCaprio si podobné dovolené dopřává minimálně dvakrát za rok. To však není nic ve srovnání s jeho „služebními cestami“.

Jen v březnu se herec vydal soukromým tryskáčem z Los Angeles nejprve do Londýna a následně do Milána a Paříže, než se během dvou týdnů vrátil do USA. A zatímco v Evropě pouze „balil“ modelky, za jeho návratem do Ameriky stála účast na akci Green Carpet Fashion Awards, během které jsou udělovány ceny za udržitelnou módu. Jak s tím souvisí zbytečně nalítaných 20 tisíc kilometrů, a tedy obrovské množství emisí vypuštěných do ovzduší, již nevysvětlil.

Podobně se DiCaprio blýsknul již v roce 2016, kdy jej pro změnu soukromý tryskáč přepravil z Evropy do New Yorku, aby mohl převzít ocenění za svůj environmentální přínos. Následně se pak letecky znovu vrátil na starý kontinent. „Nejsem tím vůbec překvapen, neexistuje totiž jediný klimatický aktivista, který by zároveň nebyl pokrytcem,“ uvádí ke stále častějšímu současnému trendu Steve Milloy, bývalý energetický poradce amerického prezidenta.

„Vše, co tito lidé dělají, je ryzí pokrytectví. Někdo by mohl říci, že je to kvůli tomu, že celé věci plně nerozumí, ovšem realita je prostší - vlastně je to vůbec nezajímá. Jediné, o co jim jde, je dostat nás pod kontrolu. Oni sami se však kontrolovat příliš nechtějí,“ dodává. To jsou opravdu silná slova, která ovšem k DiCapriovi padnou jako ulitá. Je sice hezké, že herec posílá různým organizacím nemalé peníze, v podstatě se jimi ale jen vykupuje z vlastních hříchů.

