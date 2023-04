Aktivistům nejde o ekologii, chtějí jen rozeštvávat společnost. Narušili závody, které sami iniciovali před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Andreas Gora, dpa

Tohle je už tak absurdní, že se člověk musí divit, jak moc tito lidé ztratili soudnost. Připomíná to chování malých dětí, kteří si něco všemi prostředky vymíní, pak ale řeknou, že už to stejně nechtějí.

Pokud žijete v Praze a často se dopravujete autem, nejspíše jste v posledních měsících stáli v kolonách déle než kdy dříve. Nikoli proto, že by do ulic české metropole v jednu chvíli vyrazili naprosto všichni, kdo nějaký ten dopravní prostředek měli. Místo toho mělo kolaps dopravy na svědomí pár desítek aktivistů z organizace Poslední generace, kteří se rozhodli, že v hlavním městě by se mělo jezdit pouze třicítkou. Proč? Protože dle nich tímto způsobem zvládneme bojovat jak proti znečištění, tak proti Rusku.

Dost by mě zajímalo, jakým způsobem aktivisté k takovému závěru dospěli. Nepředpokládám nicméně, že by za tím stály odborné analýzy, které by si organizace zadala u renomovaných odborníků. V takové chvíli by totiž došlo spíše na protest za zvýšení povolené rychlosti, odstranění přechodů a semaforů a jejich nahrazení podchody či nadchody. Nebo případně přesunutí veškeré dopravy pod zem ve stylu tunelového komplexu Blanka.

Pokud totiž chcete skutečně snížit emise dopravy, pak je ideální nechat motor pracovat v jeho optimálních otáčkách a na vyšší převodový stupeň. Přesvědčit se o tom můžete sami, jen stačí projet Blankou povolenou sedmdesátkou na pětku či šestku. V takové chvíli budete mít stoprocentně nižší spotřebu, než když se budete plahočit třicítkou na dvojku nebo trojku. A protože emise CO2 jsou přímo ekvivalentní spotřebě, logicky dojde také na jejich snížení. Zrychlení dopravy je tak skutečně prospěšné.

„V Německu byly studie, které prokázaly, že takové snížení rychlosti by životní prostředí pouze zhoršilo. Zvýší se prašnost, katalyzátory při takto nízkých rychlostech pracují hůře. Co je ale největší problém, že se zpomalí MHD. Prodlouží se průjezdnost a nabourá to harmonogram navazujících spojů. Důsledkem bude vyšší počet tramvají a autobusů. Tím se opět zvýší emise ve vzduchu a zatíží elektrická síť,“ uvedl k protestům architekt a urbanista Milan Urban.

„Poslední generace” tak opravdu nedělá nic prospěšného. Ostatně jak přiznal jeden z účastníků protestů, pravým cílem akcí organizovaných Němcem Kaiem Arne Springorumem je pouze rozeštvání společnosti. I proto byl za své jednání již odsouzen ve Velké Británii. V jeho domovině se pak od něj odvracejí dokonce už i Zelení. U nás mu ale pšenka kvete hlavně díky Pirátům, kteří požadavky aktivistů převzali jako své vlastní politické návrhy, které mají vést ke zlepšení života.

Při takové podpoře je třeba se ptát, co přijde příště. „Poslední generace” se totiž evidentně již zcela utrhla ze řetězu, což je při její snaze lepit se k čemukoli poněkud úsměvné přirovnání. Nejnověji se totiž její členové snažili narušit závod Formule E, který se o tomto víkendu jel v Berlíně. Přitom právě tento podnik by aktivisté měli velebit, neboť jeho vznik sami iniciovali - nevznikl z poptávky po takových kláních, je to uměla snaha o propagaci uměle vynucovaných elektrických vozů. A elektromobily jsou přece spása, ne?

Jenže dle aktivistů „jedna starší paní v pronajatém bytě v Tempelhofu celou zimu mrzla, neboť se obávala účtu za elektřinu. Jen o kousek dál přitom za jásotu davů mizí každou sekundu velké množství energie. I když jsme tedy šťastni, že po silnicích jezdí stále více elektromobilů, toto není správné“. Aktivisté proto přelezli plot a pokusili se přilepit na startovní rošt. Ač je pak sice organizátoři rychle z trati vypakovali, stejně došlo k odložení závodu.

Když si uvědomíme, jak moc je dnes sledována bezpečnost, pak by organizátoři vskutku měli zapracovat na zlepšení šampionátu. Zvláště takového, jako je Formule E. Jak totiž uvedl závodník Daniel Abt, stroje postavené na startovním roštu jsou zapnuté. A protože operují s velmi vysokým napětím, může jeden špatný pohyb vést k těžkému či fatálnímu zranění. Aktivisté přitom neohrožují jen sami sebe, ale i piloty nakydáním lepidla na trať.

Z jejich vysvětlení je pak zjevné, že i kdyby ve finále bylo nebe blankytně modré a tráva sytě zelená, protesty ze světa nezmizí. Jednoduše proto, že jejich cíle jsou jiné než ty avizované. „Co se nám tímto způsobem snaží říci? Jezdíme zde s elektrickými vozy. Je to závodní série, která má propagovat technologii, je prezentovaná jako zachránce klimatu. Je to vskutku šílené,“ dodává k tématu Abt. Právě jeho slova by zákonodárci a úřady měli vnímat především. V Británii už s tím začali. Londýnský soud totiž minulý týden „odměnil“ dva aktivisty takřka šesti lety vězení za to, že po skoro 40 hodin blokovali dopravu na obchvatu Londýna.

Proti „Poslední generaci” se ostatně vymezil i německý soud, který čtyři aktivisty za blokování silnic poslal až na pět měsíců za mříže. Praha si místo toho pár desítek lidí, kteří si jako rukojmí berou statisíce občanů, zve k jednání na magistrát.

Čemu pomohla akce „Poslední generace” během závodu Formule E v Berlíně? Maximálně k tomu, aby proti sobě aktivisté poštvali ještě větší část veřejnosti než doposud. Foto: Andreas Gora, dpa

Autorennen gestört



Wir sind auf der Rennbahn der @eFORMELde, um Alarm zu schlagen.



Es ist Zeit, vom Gas zu gehen. Denn wir sind auf dem Highway in die Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. pic.twitter.com/Ml23sO1efT Letzte Generation (@AufstandLastGen) April 23, 2023

Zdroj: Auto Bild, Letzte Generation@Twitter

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.