Alfu Romeo tahá z propasti jediný zákazník, letos od ní koupil už 395 aut

/ Foto: Alfa Romeo

Pro spoustu značek by to bylo plivnutí do vody, v případě churavějící Alfy se ale jedná o téměř 2 procenta všech jejích evropských prodejů. Právě o ta se letos dvěma postupnými nákupy postarala španělská civilní garda.

Trápení. Asi jen tímto slovem lze popsat počínání Alfy Romeo v posledních letech. Měly to být roky návratu k výšinám, realitou ale je, že pokus značky o návrat je neskutečné fiasko a prodat se jí nedaří prakticky nic. V Evropě má letos za 11 měsíců na kontě 20 866 prodaných aut, což je o dalších 25,4 % méně než během prachbídného loňska. Skoro mrtvá Lancia působící už jen v Itálii ji v celoevropských číslech překonává téměř dvojnásobně.

Leckdo by to za této situace zabalil, Italové ale zjevně jedou podle hesla „nejseš mrtvej, dokud nejseš mrtvej”. Příští rok tak znovu zkusí zazářit s novým SUV a kdyby to náhodou neklaplo, je tu ještě plán X - protože plány od B do W byly vyčerpány už dávno. Tím je kompletní přechod na elektrickou mobilitu, což musí dál značce poslední ránu, i kdyby cokoli.

Ale nejapné žerty stranou, Alfa nějakou obchodní aktivitu vyvíjí i dnes. O mnoho soukromých zákaznících nevíme, podstatnou část její produkce se ale firmě daří prodávat státním institucím. Že jsou to ty italské, nepřekvapí, takový obchod se domluví u vína, po Alfách ale dokola sahají i Španělé. Ti by měli nacházet zálibu spíše v domácích Seatech, místo toho jsou jim ale bližší italské Alfy.

Řeč je o tamní Guardia Civil, nejnověji o její části starající se o dohled nad silničním provozem. Alfa Romeo se čerstvě pochlubila tím, že civilní gardě dodala 301 kusů modelu Stelvio v provedení Q4 se 190koňovým dieselem 2,2, které navíc následují 94 aut dodaných v březnu. Celkem se tedy bavíme o 395 autech - plivnutí do vody pro spoustu jiných značek, tady ale jde o podstatná téměř 2 procenta veškerých letošních prodejů Alfy v Evropě a téměř 4 procenta všech prodejů Stelvia.

Alfa říká, že zakázku získala díky výhře v tendru na základě technických a ekonomických kritérií, popravdě řečeno si ale dokážeme představit efektivnější nákupy než relativně drahé SUV prestižní značky. O lecčems ostatně svědčí historie - tatáž instituce si už dříve koupila Alfy 156 Crosswagon Q4, později modely 159 Q4 a později jiná Stelvia. Teď došlo opět na ta - „technická a ekonomická kritéria” patrně nebudou tím jediným, co tu hrálo roli...

Alfa Romeo Stelvio Q4 je zajímavé auto, prodejní hit to ale rozhodně není. Foto: Alfa Romeo



Automobilka tak jistě vzala zavděk letošním nákupem 395 aut ze strany španělské Guardia Civil. Její celkové prodeje jen tato operace nafoukla o téměř 2 procenta. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Alfa Romeo

Petr Miler

