Američané jdou cestou Rusů. Chtějí zrušit technické kontroly aut, platit za ně ale lidé budou dál před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: TÜV Süd, tiskové materiály

Zdánlivě to nedává smysl, ale je to skutečně také. S argumentem zastánců návrhu, že technické kontroly prakticky nepřispívají k obecné bezpečnosti, může leckdo souhlasit. Ale problém je prý i v tom, že jen tahají lidem z kapes peníze. Právě na tom se ovšem nic nezmění.

V servisu aut trávím nějaký ten čas pomalu každý den. Nejen že díky tomu můžu koukat zkušenějším kolegům pod ruce, občas si také prohlédnu vůz, nad jehož stavem zůstává rozum stát. Dodnes vzpomínám na letitý kombík, ve kterém majitel dorazil i se svou ratolestí. Tu usadil dovnitř i přesto, že věděl o prasklých tlumičích či kapajících hadičkách s brzdovou kapalinou. Takto hazardovat se životem, navíc nikoli pouze s tím vlastním, je vskutku nezodpovědné.

Jde o jeden příklad za všechny, zmínit ale mohu i řadu dalších zážitků. Často pak souvisejících s opravami takříkajíc na koleni. V motorových prostorech jsem tak namísto originálních hadiček mohl zahlédnout třeba ty zahradní, zatímco uzávěry nahradila plastová víčka od nápojů. Řada lidí tak nejspíše stále ještě žije v dobách normalizace, kdy se třeba tlumiče „opravovaly“ s pomocí vloženého tenisáku. A na situaci nic podstatného nemění ani neustále se přitvrzující podmínky technických kontrol.

Možná i proto se jinde ve světě vydávají opačným směrem a od technických kontrol zcela upouští. Že to udělali v Rusku, nechá dnes mnohé chladným, děje se to ale i ve Spojených státech amerických. Tam pravidelné technické kontroly nejsou povinné v řadě států, ke kterým se nejnověji chce přidat Texas. Právě schvalovacím procesem prochází návrh, který by pravidelné roční technické kontroly též eliminoval. Nejde přitom o zavedení delšího časového horizontu, třeba na dva roky, jako je tomu u nás. Místo toho mají technické kontroly od ledna 2025 zcela zmizet. Původně návrh počítal již s letošním zářím, politici však nakonec termín odložili.

„Technické kontroly jsou nákladný a časově zdlouhavý proces, který jen velmi málo přispívá k veřejnému bezpečí,“ uvedl jeden ze zastánců návrhu, republikánský senátor Mayes Middleton. Zdá se, že návrh má většinovou podporu, našel si ale i své odpůrce. Třeba list Dallas Morning News jej považuje za „velmi špatný nápad“ a požaduje po guvernérovi Gregu Abbotovi, aby jej vetoval. „Tato záležitost by měla být méně o svobodné vůli, osobní odpovědnosti a čestném přístupu a daleko více o kolektivní odpovědnosti, díky které budou všemi využívané vozovky bezpečné či alespoň přinejmenším méně nebezpečné,“ říká poněkud „netexasky” laděný list.

Názor na celou věc si udělejte sami, my už jen dodáme, že majitelé aut při schválení návrhu pocítí úsporu, ale jen v případě času. Poplatek, který při technické kontrole platili, totiž nikam nezmizí. Jen bude přeměněn v jiný, který lidé budou platit stejně. Což je také docela „vtipný” způsob, jak se postarat o to, aby se vlk nažral a koza zůstala přinejmenším celá.

Čeští majitelé aut musí pravidelně na technickou, nebezpečné vraky ale ze silnic stejně nemizí. Možná i proto chtějí v Texasu po vzoru dalších států USA pravidelné kontroly zrušit, v Rusku už to zavedli před dvěma lety. Ilustrační foto: TÜV Süd Presse und Medien

Zdroj: Fort Worth Star-Telegram

