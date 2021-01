Američané mají k manuálnímu řazení úplně jiný přístup, než si Evropané myslí před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Nová studie vrhá světlo na klišé kolující hlavně v Evropě. Traduje se, že auta s manuálními převodovkami za oceánem zná a kupuje jen hrstka „zoufalců”, realita je úplně jiná.

Američany má spousta Evropanů zafixované jako poněkud obézní jedince, kteří na cesty vyráží nejraději ve svých mohutných pick-upech. Ten má pod kapotou motor neskutečné spotřeby, jehož výkon dostala na starosti automatická převodovka. S manuálem to prý Američané neumí, vlastně je ani neznají a když už do vozu s ručním řazením sednou, neví si s ním rady. Proto jsou ostatně nejlepší ochranou před zloději tři pedály a „fofrklacek”, říká se.

Nebudeme tvrdit, že na všem zmíněném není trocha pravdy, reflexí reality to ale není. Ostatně by vás to mohlo napadnout, když se objeví zpráva, že ta či ona značka přišla u nového modelu s manuální převodovkou jen pro americký trh. Více světla do celé věci nyní vrhá studie zveřejněná Cadillacem, podle níž mají Američané k manuálnímu řazení až překvapivě pozitivní přístup a pro většinu není neznámou.

Podle závěrů má zkušenosti s manuálem má hned 66 procent obyvatelstva Spojených států. A co více, hned 55 procent takový vůz vlastnilo. Z těchto dvou skupin pak hned 30 procent manuální převodovka nadmíru zajímá, zatímco pouze 27 procent respondentů by si ji nekoupilo.

Studie nicméně odhalila jinou, ještě zajímavější skutečnost. Po manuálech totiž prahnou hlavně movití lidé, neboť vozy se třemi pedály si nejčastěji kupují domácnosti s příjmy přesahujícími 100 tisíc dolarů (cca 2,16 milionu Kč) ročně. Ve výsledku je tak vlastně pochopitelné, proč s jejich návratem přichází právě značky jako Cadillac, proč je v USA častěji nabízí BMW nebo proč s nimi primárně za Američany míří Porsche.

V případě mainstreamu se nicméně sázka na manuál zdá být stále větším rizikem. Zatímco třemi pedály osazená auta tvořila ještě v roce 2014 na celkových registracích alespoň 7procentní podíl, předloni to byla již pouhá dvě procenta. A loni pád nejspíše ještě pokračoval. Pro chudší vrstvy je naopak automat symbolem luxusu, neboť po dlouhá léta byl spojován hlavně s prestižními značkami či s vyššími úrovněmi výbavy. Dovolit si jej tak vlastně mohli jen ti, co nyní chtějí manuál.

V Evropě se oproti tomu manuál zakrátko stane ohroženým druhem. Jednak kvůli menšímu zájmu dobře situovaných lidí - zatímco v USA je i díky zájmu bohatých manuál považovaný za prestižní záležitost, znak lepších řidičských schopností, v Evropě jde spíše o „sociální” záležitost - bohatí si přece připlácí za automat. I tak tu zájem u některých aut stále je, překážkou mezi zákazníky a třemi pedály je ale vyšší papírová spotřeba, a tedy i emise CO2, které výrobce v podstatě nutí k tomu, aby je u některých modelů již vůbec nenabízeli. Za příplatek vyvažující pokuty by je totiž v mainstreamovém segmentu nikdo nekoupil. Sportovní část trhu pro změnu mnohdy nemá kapacity na to, aby dvě převodovky nabídla, a proto nabízí jen tu obecně žádanější.

Svého času jsme otestovali BMW M6 s manuální převodovkou, které automobilka prodávala výlučně v USA, i když jej vyráběla v Mnichově. Za oceánem to byla nutnost, v Evropě BMW prošlo nabízet auto i bez něj. V tomto segmentu je to v USA žádaná volba a znak prestiže. Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroj: Cadillac

Petr Prokopec