Američané stvořili pick-up s unikátní schopností, rázem po nich šla policie

Výsledkem bylo auto jako žádné jiné, které si okamžitě získala pozornost okolí. Bohužel nejen běžných lidí, ale i šerifa a pobřežní hlídky.

Letadla jsou od toho, aby létala, lodě od toho, aby pluly a auta od toho, aby jezdila po souši. Lidstvo se nicméně již hezky dlouho snaží, aby praktičnost dopravních prostředků vzrostla a nebyla omezena prostředím či povrchem. Proto se dost možná zakrátko skutečně dočkáme sériově vyráběného létajícího vozu, a to dokonce ze Slovenska. Oproti tomu americká firma Whistlin Diesel vyrukovala s pick-upem, který může i do vody. A aby dokázala, že její kreace není pouze virtuálním konceptem, vyrazila s autem do vod Mexického zálivu.

Za volant se posadil Cody Detwiler, který prostě oznámil, že za pomoci osmi obřích pneumatik může s autem opustit souši. Jen málokdo mu to věřil, když ale mezi městy Longboat Key a Brandeton Beach začal připravovat spuštění svého vozu na vodu, rázem si vysloužil pozornost.

Tu mu ovšem věnovaly i příslušné orgány od policie přes šerifa a pobřežní hlídku až po Oddělení pro ochranu přírodních zdrojů. Právě to bylo asi nejméně nadšené z toho, že do vody zamířil dieselový pick-up, ovšem před vyplutím stroje nenašly úřady jediný nedostatek. Tedy až na chybějící registrační číslo, které by z Chevroletu učinilo plavidlo. Vše sice vyřešil rychlý nástřik karoserie, nicméně jak se posléze ukázalo, ani ten nebyl dostačující.

Floridské zákony jsou totiž poměrně specifické, co se registrace týče. Ta ovšem neproběhla zcela regulérně, kvůli tomu byla nakonec Codymu udělena pokuta ve výši 70 dolarů (cca 1 560 Kč), což je s ohledem na získanou pozornost celého světa pakatel. Navíc se dá předpokládat, že strážci zákona spíše reagovali na podněty místních, než by se vyznačovali horlivostí.

Lze už jen dodat, že celá akce se mohla řádně prodražit, neboť vůz zvaný Monstermax dle vzhledu a onoho dieselového motoru Duramax musel proplout také mezi úzkými pilíři jednoho z místních mostů. Pouhý drobný náraz přitom mohl vyústit v inspekci techniků a pokutu až 25 tisíc dolarů (225 tisíc Kč). Nakonec ale tak hluboko do peněženky sahat nebylo třeba. Floridským úřadům pak autoři vzkazují, aby místní vody učinily snáze přístupné truckům, což se jim asi stěží kdy splní.

Pick-up upravený u Whistlin Diesel vyrazil do vln Mexického zálivu. A neutopil se.

