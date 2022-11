Američané už říkají, že zabavovat superjachty ruských oligarchů nebyl zase tak dobrý nápad, jak se zdálo před 8 hodinami | Petr Prokopec

Jako symbol a pokus něco změnit to možná bylo dobré, skoro o tři čtvrtě roku později už si ale v USA pokládají nerudovské otázky. S naprostou většinou těchto jachet totiž není možné nic dělat a jejich zadržování stojí americké daňové poplatníky obrovské peníze.

Jak se říká, každá mince má dvě strany. A nejinak je tomu i v případě sankcí, které zejména Spojené státy, Evropská unie a Velká Británie uvalily nejen na Rusko, ale i na mnohé tamní občany. V hledáčku zmíněných mocností se ocitli zejména tzv. oligarchové, jenž mají mít velmi blízko k prezidentu Vladimírovi Putinovi. Kvůli tomu je jim zmrazován majetek, mezi který často patří luxusní superjachty. Jít touto cestou bylo gesto, se kterým snadno sympatizovali lidé, kteří si přejí Rusy nějak potrestat, vyvinout tlak na ony oligarchy bylo jistě i možným pokusem, jak zprostředkované vyvinout tlak na vedení země. V tuto chvíli se ale nezdá, že by tím bylo dosaženo čehokoli podstatného, negativní dopady jsou ovšem zřetelné.

Zmrazit majetek je jedna věc, cokoli dalšího s ním provést je ale jiná. Někteří ruští byznysmeni měli problémy se zákony či dluhy, takže těm půjde jejich jachty zabavit a zpeněžit relativně snadno (stalo se to ovšem zatím jen v jednom případě), u řady jiných si v tuto chvíli ale ani nedokážeme představit právní rámec, na jejímž základě by k něčemu takovému došlo. A i kdyby vznikl, lze očekávat táhlé soudní spory, do jejichž rozuzlení se Američané musí o zadržovaný majetek starat. A to je velmi, velmi drahé.

Asi nejznámější jachtou v tomto ohledu se stala Amadea, jenž má dle úřadů patřit Sulejmanovi Kerimovi. Nicméně dle právníků tohoto muže vůbec není jejím majitelem, patřit má Eduardu Chudajnatovovi, který na sankčních seznamech není. Úřady tedy v tomto případě mohly postupovat nelegálně, což tvrdí i zástupci společnosti Millemarin Investments z Kajmanských ostrovů, na kterou je jachta oficiálně zaregistrovaná. Je to tedy ještě spletitější případ než jiné, ten i další se ale úřadům začínají prodražovat.

Amadea byla původně zadržena na Fidži, ovšem tamní pobřežní správa si již nemohla dovolit platit její údržbu. Došlo tedy na zrušení soudního příkazu a její přesun do amerického San Diega. Jen její zakotvení v tamním přístavu ovšem dosud stálo už 120 tisíc dolarů (cca 2,92 mil. Kč). Jde přitom o pouhý poplatek za kotvení, do nějž není započítán třeba plat posádky. Ta ovšem musí zůstat přítomna na palubě, jinak by došlo na porušení pravidel pojistné smlouvy, což si též zadržující strana u majetku za miliardy netroufne riskovat.

Roční údržba jachty ruského oligarchy pak má vyjít na dalších zhruba 10 milionů dolarů (asi 243 mil. Kč). Ani Kerimov, ani Chudajnatov ovšem tuto sumu platit pochopitelně nebudou, z jejich vůle jachta v přístavu nehybně nestojí. Místo toho jdou veškeré náklady za americkými daňovými poplatníky, což potvrdil i poradce národní bezpečnosti Jake Sullivan. Dle něj „lidé v zájmu vlády Spojených států platí za údržbu ruských superjachet“.

Něco takového se Američanům nelíbí, a tak už se v tamních médiích objevují zprávy o tom, že zadržování tolika superjachet nejen v USA, ovšem na účet USA, nemusel být zase tak dobrý nápad. A to se pořád nacházíme v momentě, kdy na obzoru není ani rozuzlení situace okolo majetku ruských byznysmenů, ani samotného rusko-ukrajinského konfliktu, bohužel.

