I Američany zaskočilo, že Čech v rámci zbraňové amnestie přivezl na policii tank a dělo před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Policie ČR

Lidé z jiných zemí si o České republice dělají obrázek různými způsoby a toto je jeden z nich. Do úplně ideálního světla nás nestaví, situace ale není tak zlá, jak na první pohled může působit.

Na konci ledna letošního roku byla v České republice vyhlášena tzv. zbraňová amnestie. V jejím rámci může kdokoliv odevzdat strážcům zákona jakoukoliv nelegálně drženou zbraň. Povětšinou se přitom policisté dočkali pistolí a pušek, neskutečnou pozornost si ovšem vysloužil jeden člověk z Královéhradeckého kraje. Ten úřady kontaktoval v souvislost se samohybným dělem SD-100 a tankem T-34/85. A to nejsou věci, které byste čekali u kohokoliv na zahrádce či v garáži.

O případu se na internetu zmínila sama česká policie a informovala o něm dost zavádějícím způsobem. Bez znalosti dalších detailů nebylo těžké dojít k závěru, že doma někdo nelegálně drží takto těžké zbraně, čehož se s gustem chytila zahraniční média až v USA. Česká republika díky tomu vypadá spíše jako republika banánová, ale situace ale není až tak tragikomická, jak se může jevit.

Důvodem ke zmíněnému kroku ze strany majitele totiž nebyla snaha o odevzdání, šlo mu jen o zajištění správné dokumentace. „Oba stroje mají znehodnocené zbraňové systémy, nicméně toto znehodnocení neodpovídá současným požadavkům a dobové doklady chybí,“ uvedla k oběma prostředkům Policie ČR. Dosavadní majitel se tak obou prostředků nechce vzdát, místo toho hodlá požádat „o povolení doznehodnocení podle stávající právní úpravy“.

Jak dělo, tak i tank byly hojně užívané za druhé světové války u sovětských vojenských sil. SD-100 vyžadovalo čtyřčlennou posádku a jeho akční rádius činil 250 km, přičemž se mohlo pohybovat rychlostí až 48 km/h. Také v tanku se vozili 4 vojáci a na jeden zátah zvládl až 300 km při maximálce 53 km/h. Proč byl v mezičase přelakován narůžovo, není jisté, vůbec bychom se ale nedivili, kdyby tím bylo odkázáno na někdejší dílo výtvarníka Davida Černého.

Lze tak jen dodat, že muž oba vojenské prostředky vlastnil od 90. let minulého století, a to zcela legálně. Nicméně měl pochybnosti o úplnosti jejich dokumentace, proto využil oné amnestie. Dělo i tank má přitom nadále zaparkované na dvoře. „Jsou u něj řádně zabezpečené a nejsou nebezpečné,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová. Ta zároveň i dodala, že jakmile dojde na vyřízení všech povolení podle stávající právní úpravy, majitel může nadále počítat s jejich legálním vlastnictvím.

Není to tedy tak horké, jak se zdá, neobvyklého případu si ale všimnul prakticky celý svět od Ruska až po zmíněné Spojené státy. Sami policisté ale přeháněli: „Když jsme ke zbraňové amnestii chystali video a s přeháněním uváděli, že akceptujeme i tank, nečekali jsme, že se tak skutečně stane,“ uvedli na Twitteru. Bez dalších podrobností to vyvolalo zmíněný mylný dojem, ale co není, může být - jelikož amnestie trvá až do června, je možné, že se ještě dočkáme věcí.

Muž z Královéhradeckého kraje v rámci zbraňové amnestie přivezl na policii tank T-34 a dělo SD-100. Nicméně doufá, že po dodatečných úpravách si je bude moci legálně ponechat i nadále. Foto: Policie ČR

Zdroje: Auto Evolution, Policie ČR

Petr Prokopec