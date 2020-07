Americká automobilka připravila Škodu o jména, která by mohla použít pro svá SUV před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cadillac

Nejde o přímé konkurenty, minimálně názvy svých aut si ale lezou do zelí. Co znamená Kodiaq, Karoq, Kamiq nebo Enyaq zřejmě nemusíme připomínat, Celestiq, Lyriq, Optiq či Symboliq ale nejsou další Škody, nýbrž Cadillacy.

Nejspíše vám neuniklo, že pro Škodu se v posledních letech stávalo velmi důležitým písmeno „Q“. Právě to totiž zakončuje název všech SUV značky, což neplatí jen o trojici Kamiq, Karoq a Kodiaq, ale také o chystaném elektromobilu Enyaq. Pokud se nicméně automobilka rozhodne dále rozšiřovat své portfolio, čeká ji v rámci názvu horečnatější úsilí než dosud. Stojí za tím Cadillac, který se rozhodl najet na stejnou módní vlnu a připravil Škodu o část jmen, která by mohla použít. Koncern General Motors, pod který tato značka spadá, si totiž nově zaregistroval hned několik jmen končících právě na ono „Q“.

Nač tedy Škoda může do budoucna zapomenout? Především je to název Symboliq, kterým hodlá Cadillac ozdobit svou elektrickou novinku. Alternativní pohon má nicméně dostat hned pět chystaných vozů, z nichž jedním bude crossover Lyriq a dalším sedan Celestiq. I v jejich případě tedy Američané vypálili Škodě rybník. A co je možná nejpodstatnější, stejným směrem hodlají zamířit také ve zbývajících dvou případech. Automobilka se totiž rozhodla, že opustí dosavadní nomenklaturu.

Podle Phila Dauchyho, šéfa globální strategie značky, má tato změna odkazovat na zcela nový druh vozidel, se kterým Cadillac hodlá vstoupit na světové trhy. Tato auta přitom mají symbolizovat dokonalou rovnováhu mezi člověkem, strojem a přírodou. Nakolik se to potvrdí v realitě, je samozřejmě nyní záhadou. Nicméně jisté je, že zejména Celestiq skutečně vezme Cadillac do neprozkoumaných vod, neboť stát má přinejmenším 200 tisíc dolarů (cca 4,5 milionu Kč).

Pokud se přitom tato zvěst potvrdí, pak by se jednalo o vůbec nejdražší Cadillac všech dob, který by byl vážnou konkurencí pro Rolls-Royce, Bentley či Maybach. Publiku by přitom měl nabídnout čtyřciferný výkon, očekávat lze tedy více než 1 000 koní. Ty by měly zamířit na všechna čtyři kola, jakkoliv vůz má stát na platformě BEV3, která umožňuje také zástavbu pohonu zadních kol. Spojena je s ní poté i nová generace autonomního řízení Ultra Cruise.

Cadillac Celestiq by si tedy díky podobně znějícímu názvu nikdo se Škodou neměl splést, což by ve výsledku mohlo platit také o zbytku novinek. Kupříkladu Lyriq, který se v koncepční formě představí 6. srpna, totiž dostane do vínku 33palcový displej, jenž bude suplovat přístrojový štít a centrální obrazovku multimediálního systému. Zvenčí jej pak ozdobí 22palcová kola či vertikálně stylizovaná světla, která se objeví vzadu, kde Škoda užívá horizontální.

Tím nám informační pramen začíná vysychat, a tak už jen dodáme, že vyjma názvů Celestiq, Lyriq a Symboliq si Cadillac zaregistroval název Optiq. Ten je stoprocentně určen pro jednu z oněch pěti elektrických novinek, nicméně zatím není jisté, jaký u toho bude tvar karoserie. S ohledem na popularitu SUV všeho druhu, zvláště ve Státech, se ale dá předpokládat, že značka zamíří spíše tímto směrem, než aby nabídla třeba elektrický hatchback.

Loni se Cadillac pochlubil zatím bezejmenným elektrickým konceptem. Jeho produkční verze by nicméně mohla být pojmenována Symboliq, podobně střižená jména dnes používá Škoda. Foto: Cadillac

Zdroj: GM Authority

