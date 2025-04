Americké přístavy jsou přeplněné neprodanými novými vozy, s tisícovkami aut si nikdo neví rady před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: VinFast

Je to dnes zřejmě nejviditelnější projev toho, v jakém chaosu se automobilový svět ocitl. Existovat nějaká stabilní nová realita, výrobci se jí přizpůsobí, problémem je, že současný stav nikdo nečekal. A ten, který může nastat za týden nebo měsíc, znovu není možné předvídat.

Velká show okolo cel, kterou před pár týdny rozjel americký prezident, se vám nemusí líbit, faktem ale je, že Donald Trump jen plní to, co loni slíbil ve své volební kampani. V té s pomocí jedné ze svých typických hyperbol opakovaně označoval slovo „cla” za to nejkrásnější na světě, a je odhodlán s jejich pomocí vrátit USA pozici na obchodní mapě světa, jakou si podle něj zaslouží.

Jak moc s tím bude úspěšný, ukáže jen čas. Sami jsme podobně opakovaně konstatovali, že nejsme přátelé jakýchkoli bariér obchodu, pokud ale stále platí, že konečným cílem je touto cestou jiná cla odbourat - ne jen nová zavést - pak lze machiavellisticky i tento prostředek považovat za posvěcený účelem. Jak ale praví klasik, věci se nejdříve musí pokazit, než se stanou lepšími, a právě v této fázi se situace okolo amerických cel nachází.

Problém je v podstatě v tom, že Trump zásadně neříká, o co usiluje. Je to dobrá obchodní taktika, ale poněkud kontroverzní pozice v roli zřejmě nejmocnějšího státníka světa. V podstatě si tedy jen domýšlíme, že „cly bojuje proti clům”, neboť tak to dělal ve svém minulém funkčním období. Je ale také možné, že přinejmenším některá prostě zůstanou ve snaze docílit ještě něčeho jiného, o čem znovu nevíme. Právě tohle - navíc současně s opravdu vehementním rozjezdem nejprve automobilových (25 %) a následně obecně recipročních (10 % pro všechny, individuální byla pozastavena na 90 dnů s výjimkou Číny) cel na dovoz do USA - nyní způsobuje pořádný chaos a bolehlav všem v automobilovém světě.

Jsme v kontaktu s řadou lidí z automobilek z různých světových končin a nervozita mezi nimi by se v současnosti dala krájet. Jak už jsme psali přes týden spousta firem dovoz aut do USA zastavila, ale to není řešení, jen ad hoc opatření během postávání na místě. Co bude následovat, neví nikdo, jakýkoli postup totiž může být špatný. Buď dovezená auta proclíte a začnete prodávat, což při současné celní zátěži bude znamenat buď velmi vysoké ceny nebo velmi vysoké prodělky. Anebo budete čekat, až se rozvířený prach usadí, jenže do té doby také nemusíte mít co prodávat. A to též není dobře, neboť spousta lidí si může klidně 30 % připlatit, pokud nějaké auto chtějí a nabídka je takto omezená.

Toto dilema dobře popisuje situace, do které se dostalo Audi s modelem Q5. Je to její bestseller v USA, ze 196 576 z loni prodaných vozů v zemi připadlo 56 799 prodejů jen na něj. Jak ale připomíná Bloomberg, sto procent jeho produkce je dovezených. Pokud Audi něco nevymyslí, velmi rychle nebude mít co prodávat a bude prodělávat, popř. bude za přibližně dosavadní ceny prodávat auta dovezená se zmíněnou „přirážkou” a bude mohutně prodělávat. Třetí cesta není, za zvýšené ceny je i podle samotné automobilky auto „prakticky neprodejné”.

Většina výrobců se tak zjevně rozhodla čekat na další vývoj a zatím nedělat nic. Jenže ani to není bez obětí, jak probírají Financial Times. Nové dovozy byly zastaveny, jenže auta, která byla už dříve odeslána do USA loděmi (což se týká i části produkce Q5, jakkoli velká část vzniká v Mexiku), nikdo do Evropy a spol. vracet nebude. Nyní se tak v přístavech po celých Spojených státech kupí tisíce nově dovezených vozidel, které automobilky nechtějí proclít, stejně tak s nimi ale nechtějí dělat nic jiného. Prostě čekají.

Několik manažerů z logistického a automobilového sektoru Financial Times sdělilo, že dovážená auta se hromadí v amerických přístavech takovým způsobem, že některé už vyčerpaly svou kapacitu. Značky jako Audi zkrátka zastavily dovoz do USA v naději, že cla padnou dřív, než jim dojdou skladové zásoby u dealerů. Jak už jsme ale naznačili, i to je ve výsledku „gambling”, který se nemusí vyplatit. A přinejmenším dnes stojí společnosti hromadu peněz na nákladech za skladování.

Jedinou alternativou je nyní přesun vozů do vnitrozemských celních skladů, ani ty ale nejsou zadarmo. Lepší řešení, které by nebylo jen náhodou sázkou na některou z dnes schůdných možností, ale neexistuje. Buď automobilky budou dál věřit, že cla padnou, čehož se také nemusí dočkat, a prodělají. Nebo je vezmou jako nový fakt, uzpůsobí tomu své fungování, pak ale cla skutečně padnou, a prodělají znovu. Skutečně dobré řešení opravdu neexistuje, a to mají od 3. května začít navíc platit cla na dovoz automobilových dílů. Tohle bude ještě zajímavé...

Vietnamský VinFast při jeho prodejích a skladových zásobách na kontinentu asi nová americká cla příliš netrápí. Faktem ale je, že i na dovoz aut z Vietnamu se vztahují vysoké celní přirážky a vozy této provenience mohou též pomáhat plnit americké přístavy až k prasknutí. Ilustrační foto: VinFast

Zdroje: Bloomberg, Financial Times

Petr Miler

