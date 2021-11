Americký magazín koupil Teslu Model Y. Po 3 měsících toho lituje, ostatním radí vůz nebrat před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Narazit na recenzi jakékoli Tesly, která by zmiňovala zjevná negativa toho či onoho modelu, je vzácnost - málokdo chce mít za zády naštvaný dav fanatických obdivovatelů. Šéfredaktor Roadshow se ale na tento tenký led pustil, z řady důvodů.

O nekvalitě Tesel již byly napsány stohy článků. Americkou automobilku přitom dávno nelze brát jako nováčka v branži, první auto začala produkovat již v předminulé dekádě. Za tu dobu však na zlepšení nedošlo, realitou se spíše stal pravý opak. Platí to zejména o vozech, jenž vznikaly v posledním čtvrtletí roku. Tesla se vždy snažila co nejvíce zrychlit dodávky zákazníkům, a proto lidé z kontroly kvality zavírali obě oči. To sice zvyšovalo prodeje a hodnotu akcií, ovšem úměrně s tím rostla i nespokojenost zákazníků. A také náklady, neboť řadu pochybení byla Tesla nucena později opravovat na vlastní triko.

Právě z toho důvodu Elon Musk již na sklonku letošního třetího kvartálu rozeslal zaměstnancům email, ve kterém oznámil, že závěr roku bude ve srovnání s předchozími léty poněkud jiný. Důraz má být totiž kladen na minimalizaci nákladů, místo aby firma utrácela za přesčasy či dočasný nábor agenturních dělníků. Tedy jinými slovy, Tesla se tentokrát už nežene za rekordními výrobními čísly, pravděpodobně pro to, že na rychlejší výrobu nemá díly. Zda to ovšem povede i k vyšší kvalitě, je prozatím ve hvězdách.

Jak se nicméně zdá, minimálně ve třetím letošním čtvrtletí nezůstala Tesla nic dlužna své pověsti. Dokládá to Tim Stevens, který je šéfredaktorem magazínu Roadshow. Ten zařadil do redakční flotily Model Y s prodlouženým dojezdem, který nechal nalakovat modrým odstínem Deep Blue Metallic. V interiéru pak zvolil bílé kožené čalounění, stejně jako v nabídce příplatků zaškrtnul tažné zařízení či systém Full Self-Driving. Ten ovšem stále ještě nemá zpřístupněný, ačkoliv vůz vyšel magazín na 67 490 USD (cca 1 536 000 Kč).

Tato suma není z nejmenších, nemalá očekávání jsou tak plně na místě. Jak ale Stevens dodává, Tesla jim není schopna dostát. A nejde jen o nekvalitu, problémem jsou i patálie spojené s rádoby autonomním řízením, které spoléhá pouze na soupravu kamer. Ty ovšem okolní svět mate natolik, že systém často a nečekaně „šlápne“ na brzdy. Činí tak navíc poměrně agresivně, načež se Stevens obává, že pokud by někdo za ním nedodržel bezpečnou vzdálenost, pak by došlo na kolizi.

Autonomní řízení přitom sice není až takovým problémem na dálnicích, na okreskách jej ovšem mate třeba křížení jízdních pruhů. Dle Stevense by tak Tesla měla skrze software systém deaktivovat ve chvílích, kdy lidé opustí dálnice. Něco takového se ale pochopitelně nestane, neboť automobilka by tím jen přiznala, že jedním z jejích stěžejních marketingových pilířů je nedotažená technologie, která na silnicích nemá co dělat.

I tyto problémy jsou důvodem, proč Stevens koupě vozu lituje a nikomu nedoporučuje. Nejde ovšem o jedinou kritiku - další se snáší na zatékání vody, zmíněné čalounění, které již začíná měnit barvu a působí i opotřebovanějším dojmem, což na tři měsíce starý vůz, který má najeto jen 1 600 mil (2 574 km), není zrovna dobrá vizitka. Stejně jako fakt, že FSD nebylo ani za tak dlouhou dobu po zaplacení plně aktivováno.

Pokud tedy Musk touží po lepší image, pak je skutečně třeba, aby výroba a oddělení kontroly kvality začaly fungovat tak, jak mají. Stejně jako by Tesla měla stavět na prvcích, které nejsou s to dostát očekáváním - autonomní řízení, které má být jednou z nejsilnějších stránek značky, se ukazuje být spíše její největší slabinou.

Tesla ani nadále nezůstává nic dlužna své pověsti výrobce nekvalitních aut. Magazín Roadshow nicméně u Modelu Y, který koupil před třemi měsíci, vidí jako problém také rádoby autonomní řízení, které má k dokonalosti opravdu daleko. Foto: Tesla

Zdroj: Roadshow@YouTube

Petr Prokopec

