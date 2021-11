Americký prezident ukázal, že politické lži spojené s elektrickými auty neznají žádných mezí před 6 hodinami | Petr Miler

V černobílém světě ignorujícím realitu i zdravý rozum je zjevně možné cokoli. Třeba i označit za světového lídra v elektrifikaci aut firmu, jejímž největším úspěchem byl dosud jediný sériový model proslavený sérií požárů a souvisejících problémů.

Nevíme, co přesně se se západním světem v posledních dekádách stalo, něco ale muselo, protože takto dříve nefungoval. Z názorové plurality se stala přítěž, z diskuze ztráta času, z reality nevítaná překážka pokroku, z šedé zakázaná barva a z racionálně argumentujícího oponenta nepřítel lidu, kterého je třeba co nejdříve dostat ze scény. Místo toho, abychom se upřímně a promyšleně zajímali o nejlepší řešení, střílíme od boku v rytmu aktuálně dominantní ideologie a umlčujeme všechny, kteří si troufnou něco namítat. Lež se při tom všem stala v machiavellistickém duchu tolerovaným nástrojem - účel světí jakýkoli prostředek, i tento.

Vidíme to dnes a denně v nespočtu věcí, my se ale podržíme té, které rozumíme nejvíce - aut, v tomto případě elektrických aut. I my jsme denně očerňování za to, co si myslíme a už jen čekáme, kdy dostaneme nálepku „desinformátorů”, „manipulátorů” nebo „antisystémových” novinářů. Nejsme nic z toho, jen na základě svých znalostí a zkušeností říkáme, co si myslíme. A ono to není zase tak troufalé - pokud někdo vidí své nebo cizí štětí v koupi elektromobilu, nechť si jej prodává či kupuje, nevadí nám to. Dokonce budeme rádi, automobilový park bude pestřejší, auta kolem nás zajímavější a jistě si dovedeme představit tisíc a jedno využití, které bude i relativně efektivní a ohleduplné k okolí.

Netušíme ale, proč bychom měli akceptovat řešení, které je vhodné třeba na ježdění po Praze, jako jedinou možnost pro člověka, který denně jezdí za prací z Horní Dolní do Dolní Dolní a je rád, že mu většinu dne jde elektřina. Bráníme se jen onomu diktátu, který je nesmyslný ekonomicky, ekologicky, sociálně, jakkoli - jen pestrost, nikoli unifikace povedou ke zlepšení situace. Přesto jsme každý den svědky manipulativních politických lží, které mají tuto cestu obhájit. A když se jim racionálně bráníme, jsme to my, kdo je označován za ty špatné.

Jak moc se v politice o elektrických autech lže, nejnověji ukázal sám americký prezident Joe Biden. Jako velký zastánce elektrifikace aut za každou cenu tento týden navštívil novou továrnu koncernu General Motors zvanou poněkud pateticky Factory Zero a v rámci své návštěvy pronesl krátký projev. Neradi používáme slovo lež, neboť i z něj se stala nálepka sloužící k očerňování lidí majících jiný názor. To, co Biden v projevu řekl, ale je lež.

„Začíná to tady v Detroitu. Detroit vede automobilový průmysl směrem k elektrickým vozům. Vy víte, jak kritické to je. Mary (Bara, šéfka GM - pozn. red.), pamatuji si, jak jsem s vámi mluvil v lednu o nutnosti toho, aby Amerika byla v čele vývoje elektrických aut. A pamatuji si vaše dramatické oznámení, že v roce 2035 bude GM 100% elektrický. Změnila jste celý příběh, Mary, kdekoli... kdekoli jste. Tady jste. Zvládla jste to, Mary. Elektrifikovala jste celý automobilový průmysl. Myslím to vážně. Zavelela jste - a na tom záleží - k drastickému zlepšení klimatu omezením milionů barelů ropy, která nebude použita, když budeme jezdit jen na elektřinu. Víte, dosud to byla Čína, která vedla v tomto závoře, tohle se ale nyní má změnit,” prohlásil Biden ve vyjádření, které si v originále můžete poslechnout níže.

Těžko v tomto vyjádření hledat jedinou pravdivou větu, to je ryzí manipulace. Koncern GM pod vedením Mary Bara zatím stvořil jen největší průšvih moderních aut, který musí ve více jak 100 tisících exemplářů do servisů kvůli výměně baterií, aby bylo (snad) eliminováno riziko požáru. Tohle auto se už měsíce nevyrábí a neprodává a je otázkou, co s ním vůbec dále bude. Jestli tohle ukazuje automobilovému světu cestu, pak potěš pánbůh.

Když už by Biden chtěl velebit elektrická auta, může velebit Teslu. Dělá je - a jen je - už více jak 10 let a ukazuje (za to všechna čest), že může jít o žádoucí, ne jen politicky protěžované auto. Nechat takové elektrické vozy soutěžit (bez dotací a dalších podpor) s jinými, je to nepochybně cesta k lepšímu světu. V takové situaci ale nejsme a Bidenův projev to jen podtrhl - velebí se a protěžuje to, co se z nějakého důvodu politicky hodí zjevně bez jakýchkoli mezí. O Tesle a jejím přispění slyšel v roce 2021 snad už každý.

Odhalit značné nesrovnalosti v tom, že elektromobil v každé rodině nepřinese kýžený ekologický prospěch, protože se musí složitě vyrobit, musí se pro něj vytvořit infrastruktura, musí pro něj nějak vzniknout elektřina a ve výsledku jej stejně pro mnohé způsoby využití auta nelze použít, je pro běžného člověka složité. Vidět, že někdo velebí GM za „elektrický leadership”, se kterým absolutně nemá co do činění, snad může každý. Není důvod si myslet, že takto manipulující lidé v jiných věcech najednou budou najednou upřímní a pravdomluvní.

Koncern GM svět elektrických aut dopředu opravdu neposouvá. Jeho Bolt je průšvih a co bude za 14 let, neví dnes nikdo - ani Joe Biden, kterého můžete slyšet hovořit níže. Foto: Chevrolet

