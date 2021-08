Ani bývalý šéfdesignér BMW absolutně nemůže vystát vzhled poslední novinky značky před 5 hodinami | Petr Miler

Od člověka, který ještě docela nedávno navrhoval či schvaloval design nových bavoráků, by leckdo mohl čekat více pochopení, ale nestalo se. Podle něj muselo být auto navrženo ve tmě.

Máme relativně málo pochopení pro designové směřování BMW v posledních letech, nelze ale říci, že by každá novinka byla vyloženě ošklivá. Byli jsme svědky řady kontroverzních nápadů s omezeným faktickým smyslem, až v případě poslední novinky značky jsme ale nechtěli být ani diplomatičtí. Novou řadu 2 kupé jsme hned označili za velký, nepovedený facelift a nenechali na ni niť suchou. A to je třeba říci, že jsme vždy mluvili o autech z prezentačních materiálů značky, základní provedení je ještě jiný příběh.

Osobně jsem tedy byl docela zvědavý, co na auto řekne Frank Stephenson, jeden z nejrespektovanějších designérů posledních dekád, který 11 let pracoval pro BMW, z nichž část byl hlavou designu celé automobilky. Za jeho éry, tedy do roku 2002 (kdy se přesunul k Ferrari, Maserati a Fiatu), vznikla řada modelů BMW a Mini, na které dodnes hledíme jako na nadčasově atraktivní. Že bychom stejně někdy mohli hledět na novou dvojku, si zjevně nemyslí ani sám Stephenson.

K podobě vozu je velmi kritický a chválí snad jen to, že firma znovu nesáhla po gigantických čelních ledvinkách a zachovala tradiční tvar linie střechy a prosklení vozu. To je v podstatě vše. Nechápe třeba už to, proč jsou čelní ledvinky spojené kusem chromovaného či černého plastu, vlastně nechápe celý předek, zejména pak světla a navazující linie

„Světla jsou docela zvláštní, celý předek se v mých očích postupně pomalu rozpadá. A jak se dívám na světlomet, je jazykově úplně jiný ve srovnání s větracím otvorem pod ním, ve srovnání s maskou chladiče, ve srovnání s kapotou, se vším,” říká mimo jiné Stephenson a v kritice pokračuje v případě bočních i zadních partií.

Přední kapota je podle něj až karikaturní svou délkou ve srovnání se zbytkem vozu a ospravedlňoval by ji leda motor V12 nebo V16 pod ní. Nechápe dvojí zetková prolnutí na boku, nechápe linii ve tvaru písmene L jdoucí pod nimi a už vůbec nechápe pojetí zádě. Zadní světla prý nemají nic společného s těmi předními, tvary zádě jsou znovu příliš divoké a způsob, jakým na výše položené partie navazuje difuzor či jeho imitace, nedává podle něj už žádný smysl.

Podle Stephensona musí vzhled auta mluvit srozumitelným jazykem, jedno slovo musí navazovat na druhé, tohle auto je ale podle něj jako věta, do níž někdo cpe další a další adjektiva, až ji nikdo nerozumí. Ačkoli chválí původní rendery, říká, že něco se muselo velmi pokazit při snaze udělat z nich reálný vůz, jako by prý auto někdo dělal ve tmě. BMW 2 Coupe 2021 tak dává známku 4 z 10, to je opravdu velká mizérie srovnatelná jen s dalšími moderními BMW (řadou 4 a iX). Podle nás ale - bohužel - zcela zaslouženě.

Ani na Franka Stephensona neudělalo nové BMW 2 Coupe zrovna dobrý dojem. Kritizuje jej jako máloco před ním coby vzhledově zcela nesrozumitelný vůz. Foto: BMW

Zdroj: Frank Stephenson@Youtube

Petr Miler