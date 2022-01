Ani Japonci od svých aut z počátku století zjevně nečekali, že budou majitelům sloužit i v roce 2022 před hodinou | Petr Miler

Dvě dekády jsou dlouhá doba a představit si dnes, co se bude dít okolo roku 2040, není jednoduché. Pohledem aut v provozu se toho ale zase tak moc nezměnilo - řada vozů z počátku 21. století dál jezdí, jen řada Hond si myslí, že je znovu rok 2002.

Mám ještě v docela živé paměti, když jsem na konci 90. let jako zaměstnanec IT oddělení jedné velké firmy kontroloval a případně upravoval veškeré počítačové vybavení, aby bylo připravené na příchod nového milénia. Tehdy se na každý stroj lepil smajlík s nápisem „Y2K ready” a nakonec bylo takto polepené všechno relevantní. Přesto jsme na Silvestra roku 1999 byli s kolegy trochu na trní, zda přechod z roku 99 na 00 klapne, aniž by ohrozil fungování klíčových systémů společnosti.

Z tzv. „Y2K” se navzdory mnoha obavám závažný problém nestal, nakonec jistě i proto, že se na něj skoro každý připravoval. Střihem se můžeme přenést do roku 2022, kdy se podobná situace opakuje, aniž by ji ovšem kdokoli čekal. A tak se z ní problém stal, alespoň pro majitele Hond (a vozů sesterských značek, jako je Acura) z počátku tisíciletí, které jsou vybavené lepšími palubními systémy té doby. Těm se s příchodem nového roku začal na palubních systémech ukazoval nikoli 1. leden 2022, ale 1. leden 2002, toho času neděle místo soboty.

Dokážeme si představit zmatení dotyčných, když na ně auto vyhrklo, že se vrátili o 20 let zpátky v čase, nic takového se ale pochopitelně reálně nestalo. To jen palubní systém pracující s GPS nebyl připraven na to, že by v roce 2022 měl ještě něco ukazovat. Je to pozoruhodná chyba, neboť samo řízení času přes GPS by mělo být zárukou toho, že je zobrazovaný údaj vždy aktuální. Vzhledem k tomu, jak GPS čas počítá, musí ale být i systém v autě připraven zasílaná data správně interpretovat. A to prostě není, jde o ryze softwarovou chybu na straně auta.

Jeden by řekl, že postačí automatické řízení času vypnout a nastavit jej ručně, tato jindy dostupná možnost ale od 1. ledna bůhvíproč též nefunguje. Problém se podle debat na fórech „hondistů” týká aut z celého světa od Ameriky přes Evropu až po Asii a vzhledem k prodejům Hondy půjde nejspíše o stovky tisíc vozů.

Řešení v tuto chvíli neexistuje. Honda o problému ví a slibuje nápravu, zatím ji ale nemá. Ovšem utěšuje majitele, že vzhledem k charakteru chyby se problém sám vyřeší s příchodem letošního srpna, takže stačí počkat 7 měsíců...

Je to celé trochu úsměvné. Život tato chyba asi nikomu nezruinuje, na druhou stranu chápeme, že pokud je někdo zvyklý dělat si představu o čase s pomocí palubního systému auta, toto jej nepotěší. V tuto chvíli ale nezbývá než vzít to jako fakt, řešení neexistuje a pro programátory automobilky je to trochu ostuda. Přežít dvě dekády provozu není pro dobové Hondy velká výzva, programátoři ale zjevně nečekali, že by tehdejší vozy majitelům ke spokojenosti sloužily i letos.

Stolování rodinky v přírodě se změnilo v noční můru, když zjistila, že místo v roce 2022 žije v roce 2002... To je samozřejmě žert, některé Hondy z počátku milénia (a mezi nimi i CR-V z let 2001 až 2006) ale od nového roku skutečné ukazují, že je rok 2002 a nedá se s tím zatím nic dělat. Ilustrační foto: Honda

