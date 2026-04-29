Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Ani Kaliforňané nekupují elektromobily, pokud jim je z velké části neplatí někdo jiný
29.4.2026 | Petr Miler
Na některých místech světa prodeje elektrických aut zkolabovaly, jakmile tyto vozy přišly o ty či ony umělé výhody. Ale v Kalifornii? Tam jsou přece uvědomělí a kupují je pro jejich krásné vlastnosti a ohledy k přírodě, ne?! Tak určitě...
Kolikrát už jsme psali o tom, že lidé s elektrickými auty nekupují ani tak auta sama jako spíš umělé výhody s nimi spojené? Jít jen o naše přesvědčení, můžete to šmahem odmítnout jako předsudek, popravdě řečeno jsme ale svého času ani sami nepředpokládali, že tomu tak je. To až vývoj po konci dotačních programů, který způsobil masivní propady registrací navzdory slevám automobilek ve stejné výši, nás o tomto pohledu přesvědčil.
Chápete, najednou jako by tu nešlo jen o cenu a poměr k tomu, co za ni dostanete, ale o dotaci jako takovou. Za dob dotací se auto prodává za X minus nějaká dotace a nabízí Y vlastností, po jejich konci se prodává za X minus totožné nebo ještě vyšší zvýhodnění výrobce a nabízí Y vlastností. Zákazníci tedy v obou případech úplně tu samou věc za úplně tu samou cenu nebo v druhém případě i lepší cenu, přesto ji kupují o tolik méně, že si z toho nelze vyvodit jiný závěr, než že je láká víc možnost „podojit” jiné, něco „vyhrát” než udělat dobrý obchod. Protože ten je v obou případech obdobný, přesto ten druhý uzavře kolikrát o polovinu míň lidí, není-li pokles ještě větší. A je to vážně jen empirie, nic jiného.
Příznivci elektrických aut budou mít problém to akceptovat, pod tíhou podobných zjištění prakticky z celého světa jim ale ni jiného nezbude. Co ovšem budou bránit, jsou aspoň některá místa - na spoustě z nich (a Česko by jistě bylo mezi nimi...) žije hromada „vyčůránků”, kteří slepě využijí každé umělé výhody ve svůj prospěch a neřeší, co vlastně získají. Ale taková Kalifornie... Golden State, The Land of Milk and Honey, Cali, taková malá-velká EU na západě USA, tam musí být všechno jinak. Tam se hromada elektromobilů prodává proto, že tam lidé chápou jejich výhody, prostě je chtějí, mají je i lidé jako Leonardo DiCaprio a spousta dalších tamních skvělých borců, ne?
No, úplně to tak nevypadá. A vlastně se tam už ani tak moc neprodávají.
Až trochu šokující čísla přichází z Kalifornie za první letošní kvartál, který jako první plně reflektuje podobu tamního trhu před koncem a po konci federálních dotací na elektrická auta, neboť konec loňska byl jakýmsi přechodovým obdobím. A byť jsme čekali pokles, ani nás nenapadlo, jak velký reálně bude.
Data tamní dealerské asociace ukazují pro elektrická auta až zničující obrázek, který jejich prodeje vrátil o celých 5 let do minulosti. Celkový odbyt elektromobilů za letošní „Q1” spadl na pouhých 57 111 vozů oproti 95 520 loni. To až drastický pokles o 40,2 procenta a stará se o téměř úplný pokles celého trhu z 457 525 na 416 810 aut.
Pokles prodejů také znamená, že tyto vozy v letošním prvním čtvrtletní tvořily v Kalifornii jen 13,7 procenta trhu, tedy 86,3 procenta lidí kupovalo něco jiného než elektromobily. Jde také o téměř o 10 procentních bodů menší číslo než na vrcholu jejich slávy a rázná facka do tváře plánů zakázat v těchto místech prodej čehokoli jiného během pár let. Jak by někdo chtěl obhájit zákaz jiných než elektrických aut od roku 2030 nebo 2035 v momentě, kdy je přes 86 procent lidí a v roce 2026 nekupuje a téměř polovina kupců se od nich odvrací?
Na aktuálním vývoji byla - nepřekvapivě - nominálně nejvíce bita Tesla, relativně si ale polepšila, když její kalifornský odbyt v prvním kvartálu klesl o 24,3 procenta na 31 958 aut. Její podíl na trhu s elektromobily se tak zvýšil na 56 procent a je jeho jasným vládcem. Pochopitelně proto, že ostatní klesali jen víc, přičemž propady „elektrických prodejů” u některých značek jsou až brutální.
U takové Acury klesly prodeje elektromodelů během „Q1” v Kalifornii z 1 279 na 11 aut, což je 99,1 procenta míň. Audi je s 210 registracemi oproti 2 319 loňským dole o 90,9 procenta, Mercedes jen s 654 prodeji o 81,9 procenta níž a Honda klesla o 81,6 procenta na 832 aut. Takový Chevrolet šel níž o 59,6 procenta na 1 875 aut, BMW kleslo z 5 301 na 2 180 aut (-58,9 procenta) a Ford hlásí kolaps o 58,8 procenta (2 374 aut). Padal ale i Dodge, Hyundai, Kia, Genesis, GMC, Jeep, Polestar, Porsche, Rivian, Subaru, Volkswagen, Volvo... Všichni o desítky procent, více či méně ztrácel skoro každý.
Vzhledem k vývoji celého trhu je navíc jasné, že to není tak, že by lidé nekupovali nic. Nekupují tahle auta. A těžko pro to najít jiný hlavní důvod než konec dotací. Zkrátka ani Kaliforňané nekupují elektromobily, pokud jim je z velké části neplatí někdo jiný, to je smutné.
Prodej elektromobilů v Kalifornii se mohutně propadá a ani Tesla toho není ušetřena. Nominálně ztrácí nejvíc, relativně ale boduje i díky vozům, jako je Model Y Standard. Foto: Tesla
Zdroj: CNDA
