Ani Mercedes za více jak 4 miliony nemusí být zárukou kvality, expert ukázal záplavu jeho vad před 5 hodinami | Petr Prokopec

Při koupi jednoho z vrcholných modelů třícípé hvězdy asi nečekáte, že budete muset řešit od počátku spoustu problémů. Zvláště pak s jeho osmiválcovým motorem, který v Affalterbachu skládají ručně.

Nekvalitu máme v posledních letech spojenou zejména s Teslami, které automobilka dodává kupcům s až neuvěřitelnými vadami a ještě projevuje minimální snahu je řešit. Problematičnost vozů americké značky je mezi známějšími automobilkami zcela mimořádná, neznamená to ovšem, že by všechny ostatní byly v tomto ohledu čistí jako lilie. Často totiž ani mnohaletá expertíza, obrovitý rozpočet a vysoká cena nejsou zárukou naprosté spolehlivosti. Vyprávět by o tom mohl Scotty Kilmer, osmašedesátiletý mechanik, který má kontě 53leté zkušenosti s automobily všeho druhu.

Kilmer na Youtube provozuje kanál o autech a na nezájem publika si rozhodně nemůže stěžovat, jeho videa totiž mají již více než 1,6 miliardy shlédnutí. Navíc se chlubí hlavně palci nahoru, neboť automobilový veterán v rámci hledání pravdy nehodlá ustoupit ani o píď. Nemělo by nás tak překvapit, že je poměrně nemilosrdný k jednomu z vrcholných modelů Mercedesu, SUV GLE 63S od AMG, které u nás momentálně startuje na 4 133 360 Kč. A byť ve Státech je o něco levnější (Kilmerův kousek vyšel na více než 150 tisíc dolarů, tedy asi 3,3 milionu Kč), od auta za takové peníze člověk vrcholnou kvalitu automaticky očekává.

Kilmer se ničeho takového nedočkal a prakticky hned při dodání objevil v zárubni dveří u spolujezdce špatný svár, v jehož důsledku došlo na odření laku. Daný problém se přitom měl pokusit napravit autorizovaný servis, očividně však selhal. Ještě větším způsobem ovšem v rámci výroby pochybila samotná automobilka.

U vozu totiž nebylo správně uchyceno zpětné zrcátko na straně řidiče, zatímco čelní masku Panamericana přitáhli Němci pro změnu tak silně, až popraskala. Ručně skládaný osmiválec pak má problémy s volnoběhem, zatímco u audiosystému již nefungují tři reproduktory a nesprávně namontovaná byla i nádržka na vodu do ostřikovačů. Tím ale německý ohňostroj marnosti nekončí, další závady odhalil Kilmer skrze diagnostiku.

GLE 63S tak má problémy s elektronickým zapalováním, modulem sloupku řízení, osvětlením kabiny či radarovými senzory. Selhává mu pak i systém start-stop, řídicí jednotka AMG, digitální přístrojový štít, centrální obrazovka a špatné signály vysílají multimédia. De facto se tak dá říci, že špatné je úplně naprosto vše, což je na vůz s 33 796 najetými kilometry opravdu tristní. Ukazuje se, že již ani Mercedes není sazka na jistotu, ovšem podobné kusy jsou podle našich zkušeností stále spíše výjimkou.

Mercedes-AMG GLE 63S Coupe u nás nekoupíte za méně než 4,13 miliony korun, s příplatky klidně za 5. Ovšem ani takové sumy vám nezaručí stoprocentní kvalitu. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Scott Kilmer@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.