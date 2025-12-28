Ani nejrychlejší Porsche všech dob nedokáže odolat brutální ztrátě hodnoty, pokud je elektrické
Ani nejrychlejší Porsche všech dob nedokáže odolat brutální ztrátě hodnoty, pokud je elektrické
před 5 hodinami | Petr Miler
Je to zas jednou krutá konfrontace „elektrické strategie" věhlasné německé značky s o mnoho všednější realitou. Ani její sláva spojená s extrémní dynamikou nedokázaly zabránit tomu, aby tento vůz ztratil na ceně sedmimístnou sumu během minimálního času i nájezdu.
Sázka Porsche na elektrický pohon vstoupí do dějin jako jedno z největších obchodních fiasek automobilové historie. Naprosto nesmyslné, racionálně neospravedlnitelné rozhodnutí, které postrádalo sebemenší vazbu na technickou realitu či preference zákazníků, vypadalo chvíli jako legrace, než vyjevilo svou skutečnou tvář. A po léta jednu z nejziskovějších firem v oboru začalo přivádět ke krachu.
Není to přehnané tvrzení, firma už vykazuje mohutné ztráty a jen ukazuje, jak drahým špásem podobné omyly jsou. Fakt, že ani taková společnost nedokáže udělat z každého produktu vysoce ziskovou záležitost, nepřekvapí, ani Porsche nepředpokládalo, že by z jeho elektrického dýchánku rychle „něco káplo”. Nikoho ale nenapadlo, že to bude až takový provar. Že miliardové investice do elektrického portfolia budou tak dalece nerentabilní, že společnost nedokáže udržet bezpečně nad vodou ani stále dominantně spalovací zbytek portfolia.
Firmě tak nezbylo než za 5 minut 12 přepnout do krizového módu, useknout většinu zmírajících větví vývoje a zkusit to s některými modely znovu téměř od nuly. Společnost i tak v tom nejlepším případě čeká ještě několik hubených let, než následky tohoto fiaska vyžehlí. Ostatně, zatím stále tne do živého.
Můžeme se nyní ptát, čím vším to je. A jistě bychom našli řadu pádných argumentů od nepoužitelnosti výkonných aut s bateriemi o kapacitě odpovídající 20litrovým nádržím paliva, které se doplňují klidně i hodiny, až po značnou emotivní nezáživnost elektrických sporťáků. Zůstaneme-li ale v ekonomické rovině, pak se celý tento nezdar zrcadlí v jedné věci - masivní ztráta hodnoty prodaných aut.
V té se projevuje nejen výše zmíněné, ale i kratší životnost elektrických aut daná omezenou životností drahých baterií nebo „násilné” tlačení nových elektromobilů na trh. To není reflektováno zájmem o tyto vozy mezi ojetinami, což logicky způsobuje mohutný přetlak nabídky nad poptávkou a nízké prodejní ceny. Celý tento proces navíc tak trochu uzavírá kruh a sám se stává důvodem dalšího nezájmu - vlastní i zprostředkované zkušenosti o tom, jak někdo přišel o miliony korun za pár let nevýznamného ježdění s elektrickým Porsche... To těmto autům na zájmu opravdu nepřidává.
Že to tak je, dokazuje i pár dnů starý výsledek aukce na Bring a Trailer, který musí být pro tradiční kupce podobně výjimečných aut obrovským varováním. Spousta obyčejnějších lidí má pocit, že drahé sporťáky kupují ti, kterým na nějakém tom milionu nesejde a bankovkami si klidně utírají zadnici, když jim dojde toaletní papír. Jenže není to tak. I takoví tedy jistě existují, dominantní skupinou jsou ale stále jedinci hlídající si své často pracně nabyté jmění, kteří počítají i s tím, že pokud si koupí něco jako Porsche 911 GT3 RS Weissach, sotva o nějaké peníze přijdou, protože se i po mnoha letech mírného ježdění prodá za cenu blízkou té, za níž ho pořídili. A pokud sáhnou po něčem výjimečnějším, mohou i vydělat.
Takovým Porsche 911 GT3 RS Weissach elektrického světa je model Taycan Turbo GT Weissach. Nejenže že se svého času stal (pravda trochu smutným) rekordmanem Nordschleife, je to s až 1 108 koňmi výkonu a zrychlením na stovku okolo 2 sekund také historicky nejrychlejší Porsche všech dob co do akcelerace. Přesto se ani takový stroj modelového roku 2025 s nájezdem pouhých 227 km v dražbě Bring a Trailer zdaleka nedokázal přiblížit ceně, kterou stál jako nový.
Původní cena vozu činila 238 300 dolarů v základu, kterou dál rozšířila metalíza Shade Green za 2 950 dolarů, saténově černá kola za 1 380 dolarů a vnitřní prahy dveří s povrchovou úpravou Race-Tex za 1 760 dolarů. Celková cena tak činila 249 875 USD, v přepočtu bezmála 5,16 milionu Kč.
Nabídnout někdo v aukci takovou 911 GT3 RS, pravděpodobně se prodá i nad ceníkovou cenou pro její okamžitou nedostupnost, tady ale bylo vše jinak. Za vůz nikdo nenabídl víc než 167 000 USD, takže ztráta hodnoty za pár set kilometrů a měsíce stáří papírově činí 82 875 USD, tedy 1,7 milionu Kč. To je jedním slovem strašlivé a nejde o žádný exces - milion až dva skoro hned, tři až čtyři během pár let, to je dnes u lepších Taycanů v případě ztráty hodnoty standard.
Nejde navíc jen o nějakou pokusnou aukci, i když nebylo dosaženo rezervní ceny, a vůz tedy okamžitě nikdo nenabyl. Prodávající je realista a je ochoten vůz za podobnou cenu prodat, nyní plánuje vyjednávat s tím, kdo přihodil nejvíc o přímém prodeji za kompromisní sumu mezi představami obou stran. Tržní realitě zde zkrátka nelze utéci.
Je to samozřejmě kruté a ve výsledku to poškozuje i samotnou automobilku, ale nakonec má, co chtěla mít. Aby se tomu vyhnula, stačilo jediné - neignorovat skutečnost a naslouchat vlastním zákazníkům. Kdyby to Porsche udělalo, nikdy nenabídne jediný elektrický model. Však o něj žádná významná skupina potenciálních kupců nikdy nestála a i dnes zákazníci tyto vozy přijímají spíš jako z nouze ctnost. Kolem toho se žádný velký byznys nikdy postavit nedá...
Hezký Taycan Turbo GT Weissach? V podstatě ano, navíc pekelně rychlý, přesto je o něj zanedbatelný zájem. Ten se ve výsledku projevuje hlavně obrovskou ztrátou hodnoty, což je těžká rána pro většinu z těch, kteří si takový vůz koupili a nakonec i pro samotnou automobilku. What goes around comes around, řekli by asi v místě konání aukce... Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály
Zdroj: 2025 Porsche Taycan Turbo GT Weissach@Bring a Trailer
