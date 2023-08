Ani Němci nechápou, proč Mercedes zničil ostré Céčko hybridním čtyřválcem, BMW ho v testu rozválcovalo před 7 hodinami | Petr Miler

Z tohoto auta se stává směšný propadák, který svou pověst už stěží kdy napraví. Klíčovou otázkou nyní je, zda Mercedes skutečně bude schopen dostatečného sebezapření, aby svou chybu uznal a napravil. Jisté to zdaleka není.

V mé druhé domovině, tedy v Nizozemsku, se pro označení až tragikomicky neúspěšných věcí používá spojení „belachelijke flop”. V češtině by to bylo něco jako „směšný propadák” a přesně tím se stává nový Mercedes-AMG C63. Kdysi hrdé označení pro ostrý sedan, kombík, kupé nebo dokonce i kabriolet střední třídy, který pod kapotou hostil největší motor ve svém segmentu (donedávna 4,0 V8 a předtím ještě větší) najednou značí vůz, který má v útrobách stejnou jednotkou jak Škoda Octavia RS vašeho souseda, tedy dvoulitrový čtyřválec.

To samo o sobě by bylo kontroverzní, k němu navíc přidává elektrický motor s bateriemi, který hmotnost vozu posouvá daleko za hranici 2,1 tuny. Pravda, díky tomu dokáže krátkodobě nabídnout až 680 koní, ale co je vám to platné, když v rychlostech nad 200 km/h už pracuje jen s čtyřválcem, jakmile vám dojde šťáva v baterkách, nejméně 2 139 kg vážící vůz živí motor 2,0 turbo permanentně a ke všemu za ně musíte zaplatit o stovky tisíc víc než za cokoli srovnatelného. Není divu, že tohle auto skoro nikdo nekupuje.

Je to skutečně směšný propadák - směšný nikoli proto, že bychom se chtěli vysmívat cizímu neúspěchu, to vůbec ne. Problém je v tom, že pouhý pohled na technické parametry auto předurčuje k tomu, aby se propadákem stalo, a Mercedes s ním stejně vytáhl do boje v očekávání zázraku. Ten ale nepřišel. A kdybyste chtěli lépe pochopit, proč nepřišel, můžete si projít poslední srovnávací test německého Auto Bildu.

V něm se právě aktuální C63 od AMG postavilo proti BMW M3 Touring a dostalo napráskáno takovým způsobem, že sedláci od Chlumce vedle toho platí za hrdiny. I když má M3 o 170 koní špičkového výkonu méně, C63 porazila prakticky ve všem podstatném. Zrychluje lépe na 50, 100, 130, 160, 180 200, 230 i 250 km/h, má lepší pružné zrychlení z 80 na 120 km/h a lépe brzdí se zahřátými brzdami. Ve srovnání na Contidromu pak dosáhlo času 1:30,68 ve srovnání s výsledkem 1:32,47 Mercedesu. To je rozdíl dvou tříd, ne jedné.

Problém navíc není ani tak v tom, že BMW je lepší - to se může stát, někdo musí být problém. Potíž je v tom, co je lepší a proč. Sama současná M3 je totiž značným kompromisem, který nemá šanci vzít konzervativní nadšence u srdce. Je to zajímavé „vše v jednom”, velmi dobré auto, ale dosti problematická M3 už kvůli více jak 1800kilogramové hmotnosti. Tady si to prohrál v prvé řadě sám Mercedes sázkou na naprosto nesmyslnou techniku. A bizarní je, že i jinak smířliví němečtí novináři to prokoukli a tvrdě to kritizují.

„Bez debat: AMG dostalo z hybridní koncepce maximum. Jenže tím to nekončí. Jaký smysl má tato koncepce dávat, není úplně jasné. M3 je jednodušší, lehčí, rychlejší a prostě tak nějak upřímnější,” stojí v závěru testu, který naráží i na to, že C63 skrze svou hybridní koncepci lže o spotřebě, která je v praxi o 58 procent vyšší než na papíře, u BMW činí odchylka jen 16 %. Navíc lepší dynamické parametry M3 máte k dispozici prostě pořád, ty horší Mercedesu jen za ideální situace. Tohle je opravdu krutá porážka.

Otázkou ale opravdu není, zda se nová C63 povedla, však je od začátku jasné, že tato koncepce nemůže u takového auta rozumně fungovat a zákazníci ji ve velkém odmítají oprávněně. Otázkou je, zda s tím Mercedes něco udělá. Zvěsti o tom, že autu vrátí osmiválec, jsou sice na stole, ale neuvěříme tomu, dokud to neuvidíme. Je zjevné, že Němci při vývoji nové C63 (a může to být i problém E63, CLE63 apod.) fatálně selhali, automobilky ale bývají velmi paličaté. A Mercedes i mezi nimi svou tvrdohlavostí září.

Nedivili bychom se tedy, kdyby třícípá hvězda místo uznání vlastní chyby a její nápravy raději dalších 7 let všem tvrdila, jaký má její nahatý císař krásné šaty. Co na tom, že už ani německá média netvrdí, že je oblečený, Mercedes na tom může trvat. Tomu nasvědčuje i zpráva kolegů z Auto Motoru und Sportu, kteří s odvoláním na svůj zdroj v AMG tvrdí, že návrat C63 k osmiválci je „ryzí nesmysl”. Ale možná je to jen nepochopení, informační šum. „Ryzí nesmysl” je totiž v prvé řadě C63 s hybridním čtyřválcem a teď už to ví skutečně každý.

Nový Mercedes C63 S Kombi od AMG dostal v testu Auto Bildu... Foto: Mercedes-Benz



...totálně nakopáno od BMW M3 Touring. Ani Němci nechápou, jaký smysl má dávat hybridní pohon Mercedesu, když je bavorák prakticky ve všem lepší. Foto: BMW

Zdroje: Auto Bild, Auto Motor und Sport

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.