Ani šéf Fordu už si nemyslí, že elektrický Mustang je vůbec Mustang, raději zapomněl, že ho firma vyrábí dnes | Petr Miler

/ Foto: Ford

Pro Ford jsou elektromobily největšími prodejními propadáky posledních let a představují pro něj zdroj obrovských ztrát. Mustang Mach-E je pak jediný elektrický model, který automobilka prodává prakticky po celém světě, přesto na něj šéf značky raději zapomněl.

Jimu Farleymu, současnému nejvyššímu šéfovi Fordu, lze přičíst k dobru přinejmenším jednu věc. Když v únoru 2021 Ford oznámil svou absurdní sázku na jedinou, pochopitelně elektrickou kartu, byl šéfem firmy teprve čtyři měsíce. Je tak nanejvýš pravděpodobné, že nešlo o jeho rozhodnutí, něco takového se muselo chystat roky. Pochopitelně se mohl zasloužit o to, aby tento nesmysl vůbec nezačal žít, na to ale neměl odvahu. Přesto nyní nemá problém jej zrušit, neboť jej na rozdíl od některých jeho kolegů nepovažuje za své dítě, svou pýchu.

O tři roky později se tak bez okolků podělil o své pocity. Sázky na elektrická auta veřejně zalitoval a plán přejít jen na ta označil za „pitomou vizi”. Od té doby se smýšlení Fordu zřetelně mění, čemuž jistě pomáhají i neutěšené ekonomické výsledky elektrické divize modrého oválu. Pokud prodělává už 2,3 milionu Kč na každém prodaném voze, je to jedním slovem průšvih, který má tu moc při jízdě po stejné trajektorii časem zastřít i velmi pozitivní výsledky spojené s prodejem spalovacích aut.

Ford tak přehodnotil své plány i pro Evropu, přesto je pozoruhodné, jak o věci nyní hovoří sám Farley. Pokud bychom chtěli být zlí, asi bychom se ptali, jestli netrpí nějakými psychickými problémy, optimističtěji vzato ale ve své mysli ve stínu nastalých událostí zjevně raději popírá, že některé elektrické modely značky vůbec existují. V rozhovoru pro Autocar konkrétně o Mustangu Mach-E hovoří, jako by vůbec nebyl.

Šéf Fordu se vyjádřil hlavně k budoucnosti Mustangu, dnes už jediném americkém pony caru s osmiválcovým motorem, který chce udržet v prodeji s tímto pohonem tak dlouho, „dokud nám to Bůh a politici dovolí”. To je fajn, stejně jako nemáme nutně problém s tím, že by se v nabídce mohla objevit hybridní verze či čtyřdvéřové provedení. Proč ne, současně ale Farley řekl hned několik nepochopitelných věcí.

„Jednu věc, kterou mohu slíbit, je, že nikdy nevyrobíme plně elektrický Mustang. Dívám se na ostatní auta jezdící čistě na elektřinu, jako je Formule E nebo auta Rimacu, a prostě si nemyslím, že by to bylo pro Mustang to pravé,” řekl doslova. Cože? Copak Mustang Mach-E není „plně elektrický Mustang”? Pokud ne, tak čím je?

Ale to není vše. CEO modrého oválu dále uvedl: „Nikdy nepostavíme Mustang, který není Mustang. Například tu nikdy nebude místo pro malé, SUV Fordu s dvěma řadami sedadel, na které jen dáme znak Mustangu.” Cože podruhé? Nejsou tato slova do puntíku, do posledního písmene definicí toho, čím je dnes Mustang Mach-E? Je to elektrické SUV pro čtyři, které nikdy nemělo s Mustangem nic společného a jen používá jeho jméno.

Jim Farley tak buď sám vůbec nepovažuje Mach-E za Mustang, nebo skutečně raději vytlačil z paměti, že Ford tenhle ztráty sekající propadák vůbec vyrábí. Upřímně řečeno to lidsky chápeme, profesionálně ale ne zcela. Když pak s těmito komentáři konfrontujete tiskové oddělení Fordu, mluvčí vám pošle: „Tím klíčovým z Jimova rozhovoru je, že Mustang nikam nezmizí a má před sebou velmi jasnou a vzrušující budoucnost.” Tady zjevně ani lidé z PR neví, co kloudného na to říct...

Šéf Fordu říká, že Mustang nebude nikdy elektrický a nikdy to nebude SUV s nálepkou Mustang. A hele ho... Foto: Ford

Zdroje: Autocar, Ford

Petr Miler

