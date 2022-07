Ani v USA nechápou, proč si česká policie pořídila Ferrari, je to jen prázdná exhibice před 3 hodinami | Petr Prokopec

Původně jsme se tomuto tématu vůbec nechtěli věnovat, když ale vidíme údiv i daleko od českých hranic, nechceme ho nechat být. Pokud by policie chtěla skutečně pomáhat, mohla udělat tisíc jiných věcí. Tohle jsou jen vyhozené peníze za něco, co ani nemůže být rozumně využito.

Česká vláda už nějaký ten pátek vyzývá občany i firmy, aby se přepnuli do úsporného režimu. Důvodem je hlavně energetická krize související s rusko-ukrajinským konfliktem, která k nám zavála pomalu největší inflaci v Evropě. Dražší je tak nyní naprosto vše, od pohonných hmot přes pneumatiky a náhradní díly až po práci techniků v servisu. Pokud tedy provozujete vlastní vůz, pak jistě víte, že vám do rozpočtu vypaluje daleko větší díru než kdy dříve. V duchu tak možná nadáváte, že jste pro něj nezvolili alespoň úspornější hnací ústrojí.

Napětí ve společnosti se tím jen šponuje, ani to ovšem Policii ČR nezabránilo v pochlubení se novým speciálem. Do jejího vozového parku totiž přibylo Ferrari 458 Italia. Nejde přitom o nový vůz, pochopitelně už s ohledem na to, že italská automobilka kupé osazené atmosférickým 4,5litrovým osmiválcem dávno nevyrábí. Místo toho tu máme kousek z roku 2011, který byl státem z blíže nespecifikovaných důvodů zabaven. Následně pak 10 let stál odstaven, než někoho napadlo, že by mohl „pomáhat a chránit“.

Ministr vnitra Vít Rakušan uvedl, že z Ferrari v policejních službách má neskutečnou radost. A dodal, že vůz se povedlo pořídit za méně peněz, než na kolik by stát přišla zcela nová Škoda Scala. Zprovoznění totiž stálo 130 tisíc korun, osazení kamerovým systémem, radiostanicí, výstražnými světly a polep červené karoserie pak vyšly na dalších 340 tisíc Kč. Dále je pak třeba ještě započítat servis za 25 tisíc, celkově tak Policie ČR vynaložila na začlenění Ferrari do svého vozového parku necelý půl milion korun, méně než za obyčejnou škodovku.

„Dopravní policie získala auto, které dokáže stíhat ty nejnebezpečnější piráty silnic. A podle mě je skvělé, že se to podařilo za cenu nižší, než je pořizovací cena nové Škody Scala. V ní by navíc policisté těžko drželi krok s tuningově upravenými speciály, které se na našich silnicích prohánějí,“ uvedl k věci Rakušan. Jeho slova ukazují jen jeho totální odtržení od reality, neschopnost zvládnout nejobyčejnější kupecké počty a nepochopení základů efektivity policejní práce. Vyplývá z nich navíc, že strážci zákona se již nemohou dočkat, až odstartují pořádnou honičku v hollywoodském stylu.

Neřešme ale nebezpečnost pronásledování „tuningových speciálů“ v běžném provozu, v prvé řadě by nás zajímalo, kde pan Rakušan něco takového viděl resp. zjistil, že je něco takového třeba. Na silnicích jsme s kolegy strávili miliony kilometrů za několik dekád a rozhodně bychom je necharakterizovali jako místo, kde se policie marně pokouší zastavit „ty nejnebezpečnější piráty silnic” prohánějící se v autech, se kterými policie nedokáže držet krok. A i kdyby se náhodou někde nějaký vyskytl, šance, že poblíž bude jedno policejní Ferrari (nemluvě o tom, že takový vůz lze pořádně využít jen pár měsíců v roce za dobrého počasí), se limitně blíží nule. V tomto ohledu daleko více funguje policejní vysílačka a spolupráce několika hlídek třeba... ve Škodě Scala.

A není to tak, že by ono Ferrari stálo jako jedna Škoda Scala, to je demagogie nejhrubšího zrna. Tohle auto se v prvé řadě dalo prodat za peníze, které by stačily na 10 Scal, možná i více. A to ani nemluvíme o ohromných servisních nákladů, které jsou s podobnými exkluzivními vozy spojeny. Své o tom ví i rakouská policie, která svého času rozšířila vozový park o Porsche 911 Carrera. Velmi ráda se jej ovšem zbavila, neboť nedokázala ospravedlnit výrazné utrácení peněz daňových poplatníků. Navíc uvedla, že ve voze nebyl prostor na převážení zatčených řidičů a že bylo třeba ještě jednoho vozu na rozumné plnění všech misí.

Porsche je přitom na provoz dramaticky levnější, navíc alespoň má nouzová zadní sedadla. Ferrari je jen dvoumístné, přičemž jen výměna karbonových brzd, kterými je osazeno, vyjde na půl milionu korun bez daně jen v případě, kdy se vyhnete oficiálním servisům značky. K tomu je třeba připočíst všechny další provozní náklady, spojené zdaleka ne jen s pohonnými hmotami. Nakonec, na udávaných 13,3 l/100 km je totiž třeba zapomenout i ve chvíli, kdy policisté budou plynový pedál jen lechtat. Naprostou nepromyšlenost Rakušanových výroků pak už jen podtrhují slova o tom, že „případné výnosy z prodeje věcí zabavených zločinců neslouží k záplatování rozpočtu, ale ke splácení způsobené škody“. To my víme, on ale asi ne. A nemá ve své nevědomosti problém přiznat, že celá tahle legrace jde na konto daňových poplatníků.

Je to naprosto prázdná exhibice, která za velké peníze neřeší absolutně nic. Auto bude v horším případě zničeno při nehodě nebo zničeno neurvalým používáním jako snad všechna policejní auta, v lepším bude stát na místě a chytat prach a bude později prodáno po výměně politické garnitury jako neužitelný symbol „rakušanství”, jak bychom současné projevy represivních složek v Česku nazvali. Přitom po celou tu dobu mohla čemukoli skutečně pomáhat letka racionálně zvolených policejních aut za stejné peníze, ovšem se zlomkovými provozními náklady a mnohonásobně větší použitelností.

Tento pohled od nás vás asi nepřekvapí, pozoruhodné ale je, že stejně reagují i některá zahraniční média, mimo jiné kolegové z Jalopniku. I ti dochází k závěru, že by policie udělala lépe, kdyby auto prodala a sáhla po vozech, které mohou být něčemu reálně přínosné. Absurdního kroku českých strážců zákona si tak všímají až v Americe, což v tomto kontextu není čest, je to ostuda.

Pokud se tedy před časem vládnoucí politici rozčilovali nad propagačními fotkami bývalé ministryně financí Aleny Schillerové, pak můžeme jen dodat, že se sami nechovají o nic lépe. Policejní Ferrari totiž není ničím jiným než podobně nesmyslnou propagací jako snímky s pávem. Jen s tím rozdílem, že v tomto případě se bude do státního rozpočtu zasahovat opakovaně a mnohem hlouběji.

