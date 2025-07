Arnold Schwarzenegger prozřel. Už slepě nekope za zelené nesmysly, jeho citace Einsteina vysvětluje všechno před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Pokud jste si „Arnieho” po jeho zezelenání škrtli ze seznamu lidí, kteří ještě mají co říci, možná je na čase dát mu ještě šanci. Svého ekologického vidění světa se sice úplně nevzdal, zelený dogmatismus je mu ale zjevně též cizí a ani v 77 letech nepřestává používat hlavu.

Arnolda Schwarzeneggera asi nemusíme představovat ani později narozeným, koneckonců jde o jednoho ze dvou nejznámějších Rakušanů moderní historie tohoto světa (a tím druhým pochopitelně není český ministr vnitra). Jeho kariéra byla zpočátku spojena s posilováním, přičemž třeba titul Mr. Olympia získal hned sedmkrát. Následně se dal na herectví, kde zazářil v nespočtu ikonických filmů od Terminátora přes Predátora až po Total Recall. A po příchodu nového milénia se dal i na politiku. Že byl úspěšný, nelze pochybovat - guvernérem Kalifornie byl zvolen dvakrát, přičemž pokaždé kandidoval za Republikány. Byl to jediný republikánský guvernér tohoto státu v novém miléniu a zřejmě i na dlouho ten poslední.

Jenže už během jeho prvního období řada lidí poukazovala na to, že se Schwarzenegger začal od pravicového smýšlení přesouvat kamsi doleva. Od roku 2006 se pak začal víc než kdy předtím angažovat v boji s klimatickými změnami. A nezůstal jen u podepisování nových zákonů, hned tři své Hummery totiž nechal upravit na biopohon, kdy jeden dokázal spalovat vodík, druhý rostlinný olej a třetí biodiesel. Další z jeho aut, Mercedes-Benz třídy G, se pak dočkal konverze na elektřinu.

Svého ekologického smýšlení se rodák ze Štýrského Hradce nevzdal, zdá se ovšem, že v mnohém prozřel a slepě nekope za všechny zelené nesmysly, které v posledních dekádách levici přichází na mysl. Dokázal to i v přiloženém podcastu Theo Vona, kde uvedl, že když přišel do Kalifornie, žilo zde 19 nebo 20 milionů lidí a místní dálnice měly šest jízdních pruhů v každém směru. Dnes ovšem v tomto státě žije 40 milionů lidí, tedy dvojnásobek, ovšem komunikace jsou na tom stejně, jako tomu bylo v 80. letech. Za takových okolností stát nemůže dost dobře fungovat. Boj proti autům je přitom niterní součást „té správné” zelené agendy.

Nemluví navíc jen o silnicích koncipovaných pro zcela jinou úroveň dopravy, nýbrž také o nedostatku domů. Obojí podle Schwarzeneggera vede ke značným problémům, které Kalifornie nyní má - v prvním případě jsou to nekonečné zácpy, ve druhém pak bezdomovectví dané uměle vysokou cenou bydlení. Obojí mají mít dle 77letého herce a někdejšího politika na svědomí zelení aktivisté, kteří blokují výstavbu nových domů i silnic v domnění, že tím zabrání lidem ve stěhování se do Kalifornie. Jenže to se neděje.

Nejbohatší stát Ameriky zůstává pro mnohé magnetem, načež opouští své rodné hnízdo a chtějí si podobně jako právě Schwarzenegger splnit své sny. To ovšem třeba v rámci realitního trhu vede k přetlaku poptávky nad nabídkou, cena pronájmu apartmánů tak vzrostla z 600 na 3 000 dolarů měsíčně. Spolu s tím se ovšem nezvedly mzdy, což mělo řadu lidí uvrhnout do ekonomické chudoby. Čelit navíc musí i nedostatku škol či školek, neboť nevznikají ani ty.

Podle Schwarzeneggera tak Kalifornie potřebuje politickou změnu. Jak jsme ostatně uvedli, od konce jeho druhého volebního období je pevně ovládána dnes značně levicovými Demokraty. Ti podle něj nejsou schopni problémy Kalifornie vyřešit, zjevně stejně jako manažeři, kteří uvrhli do problémů jimi řízené automobilky. Slavný herec na tomto místě vytahuje citát Alberta Einsteina, který skutečně vysvětluje mnohé.

Podle Einsteina nelze nějaký problém vyřešit stejným myšlením, kterým vznikl. A právě proto jej nemohou vyřešit ti samí lidé, kteří jej stvořili. „Pokud dělají znovu a znovu to samé a očekávají odlišné výsledky, pak naplňují definici šílenství,” připomíná dále Arnie trefná Einsteinova slova.

To samé lze ostatně vidět i v marnosti současných aktivit Bruselu, ostatně se nedá předpokládat, že by politici, kteří jsou dnes u kormidla, změnili směr o 180 stupňů. Však Evropská unie dnes se vší vážností doufá, že nakopne automobilovou branži za pomocí těch samých prostředků. které ji poslaly ke dnu. Jak to asi může dopadnout? Kalifornie je v mnohém napřed a mohla by pro nás být poučením - pro Schwarzeneggera jím kupodivu je, ten před realitou zjevně oči nezavřel a nemá problém o tom mluvit.

Arnold Schwarzenegger byl dlouho znám svou slabostí pro mohutné vozy od Unimogu nebo Hummeru, později ale spojoval své jméno hlavně se zelenými technologiemi. Nedá se říci, že by nyní znovu otočil, zelené nesmysly jsou mu ale cizí a na věci má realistický pohled. Foto: BMW

Zdroj: Theo Von@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.