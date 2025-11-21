Asi jen Bugatti má dnes „normálního” šéfa, takto zareagoval na snahu majitele dostat zpátky na silnice bouraný Chiron
Petr ProkopecMajitel si ho sám naboural a sám ho chce opravit, v čemž mu Bugatti v určité chvíli začalo bránit. Majitel se proti tomu ohradil, což by jiné automobilky přimělo zabetonovat se ve své pozici a pojistit se armádou právníků. Šéf Bugatti se ale zachoval jako normální člověk.
Majitel si ho sám naboural a sám ho chce opravit, v čemž mu Bugatti v určité chvíli začalo bránit. Majitel se proti tomu ohradil, což by jiné automobilky přimělo zabetonovat se ve své pozici a pojistit se armádou právníků. Šéf Bugatti se ale zachoval jako normální člověk.
V půlce června se Alex Gonzalez „pochlubil“ asi milionu sledujících na Instagramu, že rozštípal své Bugatti Chiron Pur Sport. To bylo vyrobeno jen v 60 kusech, přičemž purpurový exemplář měl floridského finančníka a influencera vyjít v přepočtu na 75 milionů korun. Jak oznámil ve svém následujícím postu, jako náhradu si pořídil Lamborghinini Aventador SVJ, se kterým hodlal jezdit do chvíle, než se situace okolo Bugatti vyřeší. Nakonec ale za jeho volantem vydržel poměrně dlouho, neboť ono řešení se ukázalo být velmi komplikovaným.
To jen dokázal fakt, že se jeho Chiron Pur Sport se v září objevil v aukci Copartu jako totálně zničený vůz. S takovou klasifikací se ale Gonzalez nechtěl smířit, chtěl auto opravit a dál používat. Jeho možnou opravou se zabýval jeden zkušený mechanik, nicméně ten ji nakonec zavrhl kvůli ceně náhradních dílů. Třeba za nová originální světla si totiž značka účtuje 3,6 milionu korun, což je stejná suma, jakou u ní necháte za blatníky. To ovšem nakonec nebyla ta největší překážka, které musel čelit. Jak se totiž dozvěděl, vůz si proklepla i samotná automobilka. A protože zjistila, že poškození je skutečně nemalé, dala povolení k opravě pouze sama sobě.
Jinými slovy to znamená, že vůz byl zanesen na černou listinu a jeho majitel nemůže přímo od automobilky koupit náhradní díly, aby si auto opravil sám. Ty volně v oběhu jednoduše nejsou, čímž se Bugatti snaží bránit poškození vlastní pověsti kvůli neodborným opravám. Když se toto řešilo, psal se konec října, a od té doby se ale situace znovu změnila. Vůz si skutečně ponechal (patrně jej koupil od Copartu jako „použitelné zbytky”) sám Gonzalez s cílem jej opravit. A začal hrozit, že pokud nezmizí z černé listiny, vytiskne si náhradní díly na 3D tiskárně.
Kdejaká automobilka by se mu v této chvíli vysmála, protože tudy cesta k nápravě nevede a takto opravovat totálně zničené auto je na hraně etického chování. Bugatti teď ale vede Mate Rimac, který má k arogantnímu šéfovi daleko. Tak sám osobně napsal Gonzalezovi soukromou zprávu přes Instagram, kterou příjemce na svém účtu zveřejnil, byť ne celou. Z toho mála zveřejněného ovšem víme, že jej Rimac před 3D tiskem varuje. „Poškozeny totiž mohou pravděpodobně být převodovka a karbonový monokok, které nelze vytisknout. Stejně jako světla či panely karoserie,“ uvedl šéf Bugatti s tím, že Gonzalezovi nabízí pomoc při hledání té nejlevnější cesty.
V reakci na to influencer uvedl, že se s Rimacem má spojit telefonicky, a společně budou hledat řešení, jak Chiron Pur Sport dostat zpátky na silnice za přijatelných podmínek. Něco takového je opravdu krajně neobvyklé a znovu to však jen dokládá, že šéf Bugatti je nadšenec a „normální člověk”, nikoli od reality odtržený manažer žijící v zámku z křišťálu. Jsme tedy zvědavi, jak se vše dál vyvine. Zatím vůz Gonzalezovi slouží jako skákací můstek do bazénu, čímž deklaruje tuhost karbonového křídla.
Takto dopadlo Bugatti Chiron Pur Sport poté, co s ním Gonzalez trefil japonský náklaďáček. Nakonec jej získal zpět a snaží se jej dostat také zpátky na silnice. K tomu získal silného spojence, a to přímo šéfa automobilky. Foto: Copart, publikováno se souhlasem
Zdroj: Alex Gonzalez@Instagram
