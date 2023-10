Asi nejabsurdnější pancéřované auto v prodeji nikdo nechce, na svůj stav a techniku už stojí pakatel před 11 hodinami | Petr Miler

Dokážete si představit, že byste si koupili třeba Škodu Octavia a tu si nechali nákladem snadno přesahujícím celou cenu vozu komplexně zabezpečit proti napadení? Zní to absurdně a je to absurdní, ale někdo něco takového udělal s Renaultem Laguna. Teď se ho nemůže zbavit.

Smysl vzniku tohoto auta jsme nikdy nepochopili. Však když se řekne pancéřovaný vůz, snad každý si ihned představí velkou luxusní limuzínu patřící některému z významných byznysmenů nebo používaných někým z vlivných politiků. A není to představa odtržená od reality, má svou technickou i cenovou logiku.

Když má někdo nepřátele, kteří na něj mohou zaútočit kdekoli na silnici, jde typicky o bohatého či alespoň mocného člověka, který do takového auta může sám investovat, popřípadě je mu přiděleno. V takovém případě se na cenu moc nehledí a i kdyby - když už se někdo investuje do oné ochrany, což obvykle vyjde na sedmimístnou částku, nemá moc velký smysl pancéřovat Octavii. Nemluvě o tom, že menší a levnější auta by měly konstrukční problém se s hmotností navíc vypořádat bez dalších rozsáhlých investic. Chápejte - když přidáte tunu 2,5tunovému Mercedesu, není to zase takový problém, jako když tunu přihodíte na bedra Octavii vážící 1 300 kg.

Proto se také nestává, aby si někdo nechával pancéřovat něco jiného, takže obvykle ani není možné narazit v prodeji na relativně levný a především „normální” obrněný vůz. Ojetina na fotkách níže ale zajeté pořádky popírá a nedá se říci, že by se kvůli tomu stala žádoucím zbožím. Nepíšeme o ní poprvé a zjevně se ji nedaří prodat.

Jedná se o Renault Laguna 3,0 V6 dCi. To je dost neobvyklé auto už kvůli dieselovému motoru V6 pod kapotou, ještě v minulé dekádě se ale šlo i u mainstreamových značek na takové vozy narazit. S pancéřováním je to naprostá rarita, neboť je opravdu mimořádné, když si někdo nechá komplexně zabezpečit obyčejné auto střední třídy. Neříkáme, že to je naprostý unikát, občas se objeví třeba i obrněná Škoda Superb. Zrovna to byl ale prezentační kus firmy nabízející podobné úpravy a bůh ví, zda si zrovna takto upravený Superb někdo někdy pořídil.

V případě Laguny na fotkách níže se to stalo a není to tak, že by někdo naházel do dveří pár plátů z kevlaru a šel od toho. Neznáme přesnou úroveň ochrany, soudě podle zabezpečení oken a hmotnosti přes 2 tuny ale nepůjde o žádný čajíček. Nechybí ani věci jako majáky, vysílačka pro přímou komunikaci s bezpečnostními složkami či prvky aktivní ochrany proti útočníkům zblízka jako extrémně hlučný alarm. Do tohoto auta prostě můžete sednou a nebát se toho, že přiletí kulka. Ona tedy přiletět může, dovnitř se ale náboje běžných ráží jistě nedostanou.

Dieselový šestiválec je tu vzhledem ke zmíněné hmotnosti spíše nutností, žádnou velkou dynamiku navzdory 235 koním pod kapotou nečekejte. Auto je ale jinak docela vzácný sedan, který je s tímto motorem k vidění relativně zřídka. A vypadá jako skoro nové, nakonec má najeto jen 23 078 km. Takový vůz musel jako nový stát miliony, určitě přes dva, jako ojetina stál od začátku statisíce.

Zdál by se nám být vzhledem ke své technice a stavu zajímavou nabídkou i za milion, nikdo ho ale už přes jeden a půl roku nechce. Dnes je k dispozici jen za 21 500 euro, tedy asi 526 tisíc Kč. To je možná hodně na Lagunu z roku 2009, ale méně už na skoro nejetou Lagunu sedan V6 dCi a opravdu zajímavá cena na dodnes zánovní, nutně nenápadný vůz s komplexní ochranou proti útočníkům. Podle nás stojí za úvahu, ale asi jsme v tom sami, jde skutečně o absurditu svého druhu, která se zatím zřetelně míjí s představami kohokoli.

Foto: LS-Cars Exclusive, publikováno se souhlasem

