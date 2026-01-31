Asi nejkrásnější francouzské auto posledních dekád se dá pořád koupit nejeté, nádherné a v téměř dokonalé specifikaci

Jestli něco Francouzi umí, jsou to pěkná auta, takže i v posledních dekádách má tento stroj početnou konkurenci v řadě jiných krasavců stejné země původu. Přesto jsme přesvědčeni, že tohle je vrchol, možná i proto, že ho vlastně navrhli Italové.

včera | Petr Miler

Foto: HooG Selections, publikováno se souhlasem

Jestli něco Francouzi umí, jsou to pěkná auta, takže i v posledních dekádách má tento stroj početnou konkurenci v řadě jiných krasavců stejné země původu. Přesto jsme přesvědčeni, že tohle je vrchol, možná i proto, že ho vlastně navrhli Italové.

Když jsme kdysi psali o nejhezčích autech od Pininfariny, která nejsou Ferrari, Peugeot 406 Coupe mezi nimi měl své čestné místo. Tohle auto přišlo na svět v roce 1997 a je dodnes mimořádně elegantní. Skoro bychom se vsadili, že neznalý by mu třicítku na krku nehádal - některé je vzhledové aspekty jsou sice poplatné době vzniku, jinak ale jako tento stroj skoro nestárl.

Může tak být dodnes žádaný někým, kdo chce relativně normální auto za málo peněz, ale touží po vysokém stylu s puncem nejslavnějšího designového studia světa. Ojeté kousky se běžně dají koupit do 100 tisíc korun a v prodeji se najdou i šestiválce. Jenže všechny tyto exempláře mají najeto 200, 300 tisíc kilometrů a podle toho vypadají.

S pečlivou údržbou nespořivého majitele by to možná nebyl problém, tu ale auta od několikátého majitele obvykle neměla. A pokud nechcete 25 let starou ojetinu se vším, co k tomu obvykle patří, můžete se tak nanejvýš dívat na fotky 406 Coupe a snít, jaké by to bylo, kdyby si člověk mohl tohle auto pořídit jako nové.

Pokud se s ale tímhle nechcete smířit, může vás potěšit zpráva, že se jedno dodnes zánovní kupé přece jen našlo. Je z roku 1999, takže k novému vozu má časově opravdu daleko, jenže za těch 27 let najelo jen něco málo přes 43 tisíc kilometrů a po naprostou většinu své existence stálo v garáži. Takže je opravdu jako nové, ani škrábance tu nejsou a interiér je sotva opotřebovaný. I na 43 278 km vypadá tohle auto skvěle.

Je tedy kompletně originální a má za sebou všechny pravidelné prohlídky v servisu. Skutečně byste s ním tedy měli dostat v zánovním stavu auto, které jako nové dávno sehnat nejde. Tenhle stroj má i lákavou zelenkavou metalízu, ta správná litá kola a téměř optimální techniku - pod kapotou třílitrový šestiválec se 192 koňmi, jen bohužel spojený s tehdy ještě nepovinným automatem. Přesto nejede zle - na stovku mu to trvá jen 7,9 sekundy a rozjede se až na 235 km/h. Na prahu elektrické éry s maximálkami aut mezi 160 a 180 km/h je to vlastně docela raketa.

Interiér se světle hnědou kůží je stejně lákavý jako exteriér, méně přitažlivá je ale cena. Podobné „relikvie” někdy stojí až nesmyslné peníze, za což bychom požadovanou sumu 12 500 Eur, tedy asi 305 tisíc korun, neoznačili. Ale málo peněz to na 406 opravdu není. Na druhou stranu, za tak krásné auto v tak raritním stavu? Přijde nám to docela fér, v celém evropském prodeji dnes nenajdete nic srovnatelného.


Tenhle Peugeot je dodnes zánovní a opravdu krásný. Škoda automatu, ale dokonalá jsou jen naše manželky. Může být váš, levný ale není ani trochu. Foto: HooG Selections, publikováno se souhlasem

Zdroj: HooG Selections@Autoscout24.nl

Petr Miler

