Asi nejpřitažlivější VW posledních dekád je k mání ve stavu nového vozu po prvním majiteli, vlastně ani není drahý
Petr MilerNěmecké značky - a Volkswagen obzvlášť - si nespojíte zrovna s emotivními, stylovými, vizuálně či řidičsky podmanivými auty, která by nadšence brala u srdce. Výjimky potvrzující pravidlo ale pořád existují. Ta největší vznikala jen do poloviny 90. let, přesto se i teď dá koupit skoro nová.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Asi nejpřitažlivější VW posledních dekád je k mání ve stavu nového vozu po prvním majiteli, vlastně ani není drahý
včera | Petr Miler
Německé značky - a Volkswagen obzvlášť - si nespojíte zrovna s emotivními, stylovými, vizuálně či řidičsky podmanivými auty, která by nadšence brala u srdce. Výjimky potvrzující pravidlo ale pořád existují. Ta největší vznikala jen do poloviny 90. let, přesto se i teď dá koupit skoro nová.
Nechceme nikomu křivdit a sousedům z Německa teprve ne, pokud ale pomineme pár vrcholných verzí jinak obyčejných aut Volkswagenu, jako je Golf R, je těžké najít v současné nabídce Volkswagenu cokoli, co by člověka vzalo za srdce. Ne vždy tomu tak ale bylo a nemuselo jít ani o nemastné neslané pokusy vymanit se mezím „normálna”, jako bylo poslední Scirocco, otevřený Eos nebo nedej bůh závěrečný moderní Beetle.
Mluvíme teď o modelu Corrado, který skýtá spoustu atraktivity, i když člověk jinak pro produkty VW Group nehoří ani poté, co se polije benzinem. Je to jedno z nejpřitažlivějších aut, která kdy ve Wolfsburgu postavili, a rukou nad jeho vzhledem nemávnete ani dnes. Je to pochopitelné kupé, takže praktičnosti mnoho nečekejte, ale je vážně nadčasově šik.
Jsem dost starý na to, abych pamatoval, kdo všechno jej v 90. letech, kdy vrcholily časy jeho slávy, chtěl mít. Byli to samozřejmě hlavně mladí kluci, kteří si ale stejně samozřejmě nemohli takové auto dovolit, v tehdejším Československu a pak Česku teprve ne. Je vlastně pozoruhodné, kolikrát vidíme přijít nějakou automobilku s lákavým autem pro mladé, i když moc dobře ví, že těžiště jejích prodejů leží obvykle v sociálních skupinách s věkem začínajícím pětkou či dokonce šestkou. To ale neznamená, že by výrobci nakonec nebodovali - bodují, jen pořád u těch samých lidí, kteří si oklikou plní své sny z mládí či si tak léčí svou krizi libovolného vyššího věku.
Ale zpátky ke Corradu, které vznikalo mezi léty 1988 a 1995 a nebylo neúspěšné, prodalo se jej téměř 100 tisíc kusů. Vyrábělo se v různých verzích od osmiventilového dvoulitru až po šestiválce, nebo také ve výkonné a lehké verzi G60. Právě to nakonec byla ta nejvytouženější varianta, která se jen zřídka dožila dneška ve stavu, kdy by se z pohledu na vůz člověku pořád sbíhaly sliny v ústech. Auto na fotkách níže ale patří mezi ně.
Je to dnes velká, troufneme si říci obrovská rarita, dlouho jsme tak pěknou G60 neviděli. Jde o vůz od prvního a jediného majitele, který s autem najel za 36 let od jeho vzniku (jde tedy o model 1989) pouhých 36 881 km. A vypadá na to každým coulem. Jde skutečně o jedinečnou možnost vrátit se v čase a vyrazit na cesty ve stylovém vínovém Corradu G60 na dobových kolech s kryty ve stavu, v jakém se za ním před 30 více roky otáčela spousta hlav. A jsme si zatraceně jistí, že se za ním otočí i dnes.
Některé oči navíc budou civět, jak tohle auto jede. 160 koní výkonu kompresorem přeplňované jedna-osmy nezní jako terno, tohle auto ale vážilo jen 1 118 kg a mělo parádní aerodynamiku, takže bylo vážně rychlé. Stovka za 8,3 sekundy a maximální rychlost 225 km/h za lákavým vzhledem nezaostávaly ani trochu. Však nezapomeňme - tohle je auto z roku 1989, tehdy tu byl za krále silnic člověk s Rapidem 136, který se dobelhal na stovku za nějakých 14-15 sekund a za dobrého větru se rozjel na víc jak 150 km/h. Tohle je jiná liga.
Upřímně řečeno jde pořád o vůz, který leckoho donutí přepočítat si peníze na účtech, neboť je jako nový a dovoluje si splnit svého času nesplnitelný sen mladých kluků. A byť to ani tentokrát nebude vyloženě levný špás, cena 24 900 Eur, tedy asi 605 tisíc Kč, není na Corrado v této kondici nijak přehnaná. Jestliže vaše srdce touží po Corradu G60, neváhejte, tohle je dnes zaručeně nejlepší kousek, který se dá sehnat. A obáváme se, že žádný lepší hned tak na prodej nebude.
Tohle Corrado G60 je i 36 let po svém vzniku ve stavu nového auta. Za skoro 1 milion Kč není levné, na trhu je ale dnes takové auto naprostou raritou. Foto: Neu-Ulm, publikováno se souhlasem
Zdroj: Volkswagen Corrado G 60,Klima,1Hand.Tausch möglich.@Mobile.de
Bleskovky
- Jízdu jinak krásného nového Renaultu 5 Turbo lidé zesměšňují. Ukazuje, co je hodně špatně na ostrých elektrických autech
včera
- 92letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství
11.10.2025
- Renault poprvé ukázal nové Twingo. Může být šik, smutnému osudu Fiatu 500e ale uteče jen stěží
9.10.2025
Nejčtenější články
- BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo
13.9.2025
- Není velký, se srazí... Se zdí. Do té posílají své majitele auta vietnamského nudlového miliardáře, všechna teď musí do servisů
13.9.2025
- Číňané prodávající auta i v Česku ukázali svůj Rolls-Royce pro chudé, je to velký luxus za cenu obyčejné Škody Superb
13.9.2025
- Ford už v krizi chystá náhradu za zaříznutý Focus. Zkuste se nesmát. Anebo nebrečet
13.9.2025
- Zatímco majitelé nejlepších předchozích M5 prodávají svá auta se ziskem, kupec nového „parníku” BMW přišel za 320 km o 400 tisíc
13.9.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva