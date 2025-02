Asi nejmíň nápadný ostrý kombík historie klame tělem, tak obří motor mu nehádá nikdo. Vznikly ho jen stovky a tento může být váš skoro nejetý před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autohaus Weippert, publikováno se souhlasem

Připoutejte se na cestu zpět do dob, kdy autu nemusely za jízdy létat rachejtle z kufru, aby bylo zajímavé. V případě tohoto stroje možná ani nebudete vědět, že vznikl, protože i kdybyste ho náhodou někde potkali, stejně byste jej neidentifikovali jako něco mimořádného.

Vrcholné Mercedesy třídy C měly v posledních letech osmiválce pod kapotou docela běžně. Dnes už to můžeme označit za dozvuky minulosti, neboť tyto hrdé motory nahradily čtyřválcové hybridy. A i když je to obrovské prodejní fiasko, nedá se čekat, že by se vývoj otočil jinak, než že si zaplatíte drahou individuální úpravu. Ani tento, po léta běžný dřívější stav ovšem nepanoval vždy.

První Mercedes třídy C od AMG přišel v roce 1995, měl označení 36 a pod kapotou skrýval řadový šestiválec. A ještě v roce 2003 se vyrábělo Céčko generace W203 s označením 32, které též mělo jen šest válců. Člověk by tak mohl snadno dojít k přesvědčení, že osmiválce se objevily teprve poté, tedy až v roce 2005, jenže není tomu tak.

Už generace W202 nahradila necelé tři roky po příchodu C 36 AMG tuto verzi novým provedením C 43 AMG. A to už mělo motor V8, poprvé v rámci třídy C. Na přelomu let 1997 a 1998 to byl dosti razantní krok - BMW tehdy jen pár let nabízelo M3 s šestiválcem, Audi RS4 vůbec neexistovalo (a v roce 1999 stejně přišlo s motorem V6) a Mercedes přesto vyrukoval s „osmihrnkem” o objemu 4,3 litru.

Nedá se říci, že by to byl nějaký kasovní trhák, AMG toho času znamenalo mnohem méně než dnes. Vyrobeno tak bylo něco přes 4 tisíce exemplářů tohoto modelu, pouze 772 lidí si ale tehdy vybralo tzv. T-Modell, tedy verzi kombi. A právě tu si dnes můžeme připomenout.

U oficiálního dealera Mercedesu v Německu je totiž na prodej C 43 AMG T, tedy dokonce právě verze kombi, v neskutečně zachovalém stavu. Fascinuje nejen svou kondicí, ale i tím, jak neuvěřitelně nenápadné balení tehdy osmiválcové Céčko dostalo. Schválně řekněte, jestli by vás napadlo, jaký motor může mít tohle auto od pohledu v útrobách - možná byste ani po spatření nálepky AMG na zádi neřekli: „Čtyři celé tři vé-osm.” Ale je to přesně tak.

Tohle konkrétní auto má najeto hodně málo, zdokumentovaných 43 779 km od roku 1999 je skoro nic. Krom toho se o něj dosud dva majitelé patřičně starali. Stav ale nejlépe ukážou fotky, je opravdu krásný. Nic nepůsobí ani trochu opotřebovaně, kůže na sedačkách je v pěkném stavu, kůže na volantu není zašlá - zkrátka, tomuto autu by málokdo hádal i oněch necelých 44 tisíc km.

Patří k němu i dokumenty o údržbě, není to tedy auto, které by stálo léta v garáži bez hnutí, takže se nemusíte bát s ním jezdit. Nebudete navíc příliš nápadní, ale 306 koní pod kapotou se umí projevit na požádání, kdyby nějaké TDI dělalo ramena na semaforu. Cena tohoto vozu není nízká, pochopitelně - 45 900 Eur znamená přes 1,15 milionu Kč. Ale na takovou raritu v takovém stavu je to adekvátní cifra. Dostanete za ni vzácný osmiválcový kombík, ve kterém bude radost i vozit dítě do školky nebo manželku na nákup. A nikdo si vás při tom nebude všímat, však máte tuctové staré Céčko, ne?

Napadlo by vás, že tohle auto má pod kapotou víc jak čtyřlitrový osmiválec? Téměř v dokonalém stavu není na prodej u oficiálního dealera Mercedesu s historií podobně blízkou dokonalosti. Foto: Autohaus Weippert, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autohaus Weippert@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.