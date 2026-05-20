Asi nejošklivější auto posledních let museli zlevnit skoro o 200 tisíc, po roce a půl na trhu už ho nekupuje skoro nikdo
včera | Petr Miler
Pokud bychom měli hledat nejnaivnější moderní pokus automobilky prorazit v dříve neobstarávané třídě s něčím novým, tohle by byl žhavý kandidát na vítězství. A nedá se říci, že by výrobce nikdo nevaroval, ten si ale prosadil svou až do hořkého „vítězství”.
Auto nemusí být krásné, aby na trhu uspělo, nesmí ale být ošklivé. Je dnes jistě ožehavé přirovnávat auto k ženě, ale není v tom žádný sexismus, je to technická analogie - lidé prostě mají tendenci jednat v těchto situacích stejně. Krásná slečna se jistě seznámí nejsnáz, i nijak výjimečně vyhlížející dívka ale snadno někoho okouzlí svým vystupováním, neboť její vzhled nepředstavuje vysloveně bariéru k tomu, aby ji někdo blíže poznal. Pokud ale někdo většinu ostatních odpuzuje už od pohledu...
Do této situace se dostala Kia Tasman, prvotina korejské automobilky v leckde tak klíčovém segmentu pick-upů. Korejci s ní nejprve zamířili do Austrálie, jednom z rájů těchto aut, kde jsou modely s korbou dlouhodobě absolutními bestsellery podobně jako v USA, na nějakých místech Jižní Ameriky, v Jihovýchodní Asii a na dalších místech světa. Všude tam mohl Tasman vlétnout jako tasmánský čert a udělat na trhu takový vítr, až by se z toho konkurenci zatočila hlava. To by ale nesměl... No to by nesměl vypadat jako staré sovětské náklaďáky.
To nebyly zrovna čarokrásné vozy, spíš „náhodně” stylizované stroje ctící v prvé řadě účel, pro který byly stvořeny. Kdyby platilo u Kie aspoň to, řeknete si „dobrá holka do života”, jenže ani to tu není tak úplně pravdou. Auto je v tomto případě stylizované doslova náhodně, pod tíhou nákladu se hroutí a rozpadá a nemá nakonec v rukou skoro žádné trumfy, které by na vás mohlo vybalit.
Kdyby vypadalo šik, leckdo i to přejde, jenže ono šik prostě není. Už první reakce na jeho vzhled byla drtivě odmítavá, výrobce to ale skoro vůbec nebral. Nejprve vzhled za každou cenu bránil, až pak jej zkusil aspoň trochu vylepšit, jenže bylo to příliš málo a příliš pozdě. Auto na trhu nestihl úspěch, to bylo přes zametání věci pod koberec ze strany Kie zjevné už z prvotních slev. Jenže situace je ale stále horší, jak shrnují Car Sales.
Kia se dostala do situace, kdy lidé kupují už jen zlomek plánovaných kusů a něco prostě musí vymyslet - auta se vyrábí v souladu s určitým plánem, a byť ten je do jisté míry flexibilní, nejde o ekvivalent rohlíku, kdy je výrobce schopen průběžně reagovat na výkyvy v poptávce bez velkých následků. Korejci se tak nyní musí potýkat s tím, že zamýšleli prodávat 20 000 vozů ročně jen v Austrálii, tedy asi 1 700 aut za měsíc. Takových prodejů ale Tasman letos nedosáhl ani za první čtyři měsíce, kdy si kupce našlo jen 1 600 vozů. A to je prostě příliš málo.
A není to celkovým posunem trhu, bestseller v podobě Fordu Ranger si za tu dobu našel desetkrát víc zákazníků. Korejcům tak nezbývá než zlevňovat - cenu auta snížili až o 13 000 australských dolarů (bezmála 200 tisíc Kč), takže vrcholná verze X-Pro 4WD přijde teď na 64 990 AUD (necelých 970 tisíc Kč). To nezní marně, základní model SX 4x4 teď přijde dokonce jen na 51 990 AUD, tedy asi 775 tisíc Kč. Tušíme, že za takové peníze by se u nás auto prodávalo, i kdyby bylo ošklivé jako noc. Situace v Austrálii je ale jiná, tamní konkurenční prostředí je ostřejší.
Šéf australské Kie Damien Meredith tak musel uznat že, „vzhled vozu je velmi polarizující”. „Někteří lidé ho milují, jiní ne. A to má vliv,” řekl pro Cars Guide. Cena Tasmanu auta je tak nyní nejnižší u všech srovnatelných vozů na australském trhu, bude to ale stačit na úspěch? Něco nám říká, že nikoli, aspoň ne takový, jaký si Kia plánovala...
Kia Tasman je prostě ošklivá, pro většinu lidí zjevně ano. A na prodeje to má zjevně přesně takový vliv, jak se dalo očekávat. Foto: Kia
Zdroj: Car Sales, Cars Guide
