Asi nejzajímavější moderní BMW se už po 13 letech ojeté prodává dráž než nové

Když přišlo na trh, téměř všichni jej považovali za nesmysl vedle prestižnějšího Porsche Cayman. Minimálně ekonomicky to tak nevyznívá - Cayman se dnes lacinější.

Z dnešního pohledu se to může zdát až neuvěřitelné, ale BMW ještě před 14 léty pustilo do výroby ryze sportovní kupé s atmosféricky plněným motorem, výlučně manuální převodovkou a pohonem zadních kol. Model Z4 M Coupe byl ve své době fakticky jedním z nejdostupnějších „čistých” sporťáků svého druhu, jenže jeho velmi omezená praktická využitelnost a přítomnost na trhu vedle Porsche Cayman S z něj na trhu udělaly popelku. Pouhých 1 815 celkově vyrobených exemplářů bylo i vedle Caymanu plivnutím do moře.

Jistě, dvoudveřový bijec se sedačkami skoro na zadních kolech nebyl pro každého, řidičsky zajímavější stroj z moderního portfolia BMW ale abyste pohledali. Nadšený pilot s autem za volantem doslova srůstal, třebaže musel počítat s mírnou záludností přetáčivého chování s tenkou hranicí přilnavosti poháněných kol při extrémní jízdě. Byl to model pro opravdové srdcaře, na dnešním automobilovém trhu vymírající druh zákazníků, kterým se mnozí smáli, že si raději nekoupili Porsche. Pokud si ale někdo z původních kupců nechal Z4 M Coupe dodnes, je to on, kdo se dnes směje naposledy při jeho prodeji.

Zatímco Caymany z té samé doby si cenu nedrží prakticky vůbec a mohou být vaše klidně za 400 tisíc, ze „Z4MC” se stala rarita nemající obdobu v současných katalozích BMW. Jeho ceny proto už takto brzy po skončení výroby stoupají do nebeských výšin i u docela dost ojetých exemplářů, natož pak u těch zachovalých. Jejich ceny dokonce už nyní snadno přesahují ty pořizovací - jako nové stalo poslední M Coupe od 55 900 Eur výš a je skoro neuvěřitelné, že se z koupě jakéhokoli BMW stala po tak krátké době výnosná investice.

Důkazem budiž kousek na fotkách níže. V německé inzerci se objevil za 58 000 Eur, tedy asi 1,52 milionu Kč dnešním kursem. Je to velmi málo používané auto, nájezd necelých 19 tisíc kilometrů je i na takovou víkendovku za 13 let malý, jinak ale není tohle auto ničím zajímavé. Je to v podstatě katalogová specifikace v modré barvě se světlým interiérem a nevypadá, že by vůz někdo jen leštil v garáži - zdá se normálně používané a před prodejem ani pořádně nevyleštěné.

I tak je to hezký návrat do února roku 2007, kdy se původní kupec těšil z prvních kilometrů při kočírování stáda 343 koní dolovaného z motoru bez náznaku přeplňování. Užít si to lze i dnes, v případě BMW ale jen v ojetém autě. I proto je jeho cena tak vysoká a nižší stěží kdy bude - podobné auto už nejspíše nikdo nikdy nevyrobí.

