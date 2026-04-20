Aston Martin žaluje za zneužití svého loga firmu, kterou ovládá tentýž člověk, jenž vlastní 17 procent samotného Astonu
včera | Petr Prokopec
Tady začal pes žrát svůj vlastní ocas, protože obě firmy o svém propojení moc dobře ví. A jejich loga vlastně ani nejsou moc podobná, ke všemu působí v úplně jiných segmentech. Spor s Bentley by dával smysl, s LEVC ani ne.
Okřídlené logo Astonu Martin patří k nejznámějším automobilovým emblémům na světě. Jeho současná podoba se začala formovat přesně před sto lety, kdy automobilka za sebou měla už dva bankroty a v jejím čele nestál ani Lionel Martin, ani Robert Bamford, tedy žádný z původních zakladatelů. Nicméně zpočátku emblému chyběla ikonická křídla, jejich tvar pouze naznačoval název značky, který byl poskládán šikmo na sebe. S těmi Britové přišli až v roce 1932, kdy ovšem nepřekvapivě znovu řešili finanční potíže.
Od té doby již logo procházelo pouze evolucí, nikoli revolucí. V roce 1987 tak kupříkladu plaketka uvnitř křídel, na kterou je vepsán název Aston Martin, zezelenala. Dnes je však emblém znovu pouze černobílý a drží se v zásadě svého nejklasičtějšího pojetí, které se zdá být pro automobilku svaté. Možná i proto odstartovala soudní spor s automobilkou London EV Company (neboli LEVC), která v roce 2017 přišla s globálními ambicemi, novým názvem a právě i novým logem.
To mělo odkazovat na počátky dopravy, proto se do jeho centra nastěhovala hlava koně (ale vypadá to i trochu jako zadek koně, že?). Okolo připodobnění koně se pak objevila křídla, která by emblém Astonu Martin vzdáleně připomínat mohla, ovšem v mnohem menší míře, než je tomu třeba u loga Bentley. LEVC se tuto podobu loga rozhodlo na britském trhu zaregistrovat až v roce 2022, právě tehdy ovšem narazilo na právníky slavnější britské automobilky, kteří v tom viděli možné porušení ochranné známky, jak informuje The Telegraph.
V roce 2023 tedy došlo na první přímý spor, který Aston Martin prohrál. Rozhodčí orgán úřadu pro ochranu duševního vlastnictví uvedl, že je vysoce nepravděpodobné, aby si zákazníci pletli elektrické černé taxíky se sportovními vozy. Kromě toho poukázal na skutečnost, že stejně jako Aston Martin a LEVC používá křídla ve svém logu také již zmiňované Bentley, podobně jako třeba Mini. Aston tak měl sklapnou podpatky a zaplatit i veškeré náklady, které v souvislosti s LEVC touto pří vznikly.
Právníci a manažeři Astonu Martin se ovšem s prohrou nesmířili a rozhodnutí napadli soudně. Verdikt vyšší instance by jim měl umožnit, aby si Geely nemohlo logo patentovat, podle Britů je totiž ochrana jejich stoletého loga vrcholnou prioritou. To by se dalo pochopit, pokud by proti Astonu Martin stál výrobce sportovních aut. Anebo loga byla opravdu hodně podobná. Spíš by se tedy nabízel spor s Bentley, to ovšem s křídly začalo koketovat mnohem dříve - podobný emblém používá je již od roku 1919.
Vypadá to na podivný žabomyší spor, má ale ještě jednu pikantní rovinu - aktuální vlastnickou strukturu Astonu Martin. Největší 22procentní podíl ve firmě drží konsorcium vedené Lawrencem Strollem, na druhém místě je se 17,7 procent Saudskoarabský investiční fond. Jenže na třetím najdeme se 17 procenty čínské Geely a jeho majitel Li Shufu, přičemž ty samé subjekty - asi už tušíte - stoprocentně ovládají LEVC.
Britové koušou do jedné z rukou, která je čas od času krmí. Skoro se divíme, že si vedení Astonu s někým od Geely nesedne k čaji o páté a vše si nevyříkají bez dalších pří. Ale co není, může být.
Logo Astonu Martin je sice historicky okřídlené... Foto: Aston Martin
..., spojitost s logem výrobce tradičních britských taxíků tím ale v podstatě končí. Navíc jej skrze mateřské Geely ovládá stejný člověk, který vlastní i 17 % Aston Martin, to se to tu děje? Foto: London EV Company
Zdroj: The Telegraph
Bleskovky
- Ferrari ukázalo, jak skutečně funguje přelomový interiér jeho poslední novinky. V Golfu by to byla moc fajnová věcička
včera
- Cena nejnovějšího Rolls-Roycu je tak šílená, že i pokus prodat jen 100 aut nejváženějším klientům může skončit fiaskem
18.4.2026
- Turci nadělili vrcholnému Porsche 911 GT3 RS dvě turba ještě dřív než automobilka, s 884 koňmi se postavilo vrtulníku
17.4.2026
Nové na MotoForum.cz
- Harley-Davidson RIDE: americká značka se připravuje na svoji novou éru včera 09:40
- Bulega stále neporažen 19.4.2026
- WSSP v Assenu kořistí Oettla 19.4.2026
- Bulega vítězem SprintRace 19.4.2026
- Kdo jiný než Bulega 18.4.2026
Nejnovější články
- Doba obřích displejů v autech končí, říká expert, vyhrají ti, kteří je zmenší nebo úplně vyhodí
před hodinou
- Audi nachytali při testech ostrého modelu, jaký tu ještě nebyl. A bude to asi nejhlubší dno, na které si kdy sáhlo
před 3 hodinami
- Ford chce od základu změnit své poslední opravdu dobře prodávané auto. Že by chtěl završit svou sebedestrukci?
před 4 hodinami
- Mercedes odhalil novou třídu C a je to selhání: Peppa Pig zepředu, osmdesátky zezadu, horor uvnitř a k tomu žádný kombík
před 6 hodinami
- Pokud budete počítat férově, zjistíte, že prodeje Tesly Cybertruck se mohutně propadají, Elon Musk si z nás všech dělá dobrý den
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva