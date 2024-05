Audi by se mělo zbavit svého šéfa, než firmu skutečně přivede ke krachu, jak na 50 procent očekává jeho kolegyně včera | Petr Miler

Už Darwin věděl, že přežít mohou jen ti nejpřizpůsobivější. Platí to i v byznysu a pokud šéf velké automobilky odmítá vidět realitu, přizpůsobit se jí a zajistit tak firmě šanci na další existenci, nemá ve své pozici co dělat. Říci, že Gernotu Döllnerovi dáváme rok, maximálně dva, by bylo optimistické.

Před pár dny jsme vám přinesli zpověď ex-manažera Audi, který navzdory svému dlouhodobě vysokému postavení ve firmě neměl problém relativně otevřeně popsat, co jej vedlo k odchodu z ní. Dogmatické bazírování na jedině elektrické budoucnosti, ignorace preferenci zákazníků, extrémně byrokratické fungování celé firmy a zabíjení ikonických modelů bylo v zásadě tím, proč si řekl dost. A svou jistě lukrativní pozici ve společnosti opustil.

Jako na zavolanou přichází v reakci na to vystoupení teprve loni jmenovaného šéfa společnosti Gernota Döllnera, kterého by i takové zkazky mohly vést k tomu, aby se chytil za nos, znovu se rozhlédl a zamyslel nad tím, zda něco nedělá špatně, zda náhodou skutečně neřídí firmu tak, že nebere ohledy na situaci na trhu a preference vlastních zákazníků. Loni to chvíli vypadalo, že to udělal, pak ale znovu skočil do stejného zákopu a minulý měsíc se zcela otevřeně otočil k zákazníkům zády. Bylo to tristní, ale nikdy není pozdě začít se chovat rozumněji. Tím směrem ale Döllner očividně jít odmítá a jsme přesvědčeni, že si tím podepisuje ortel nad sebou samým.

Šéf Audi poskytl rozhovor tištěnému vydání Auto Motor und Sport, jak shrnuje News38, a svou rétoriku naopak přitvrdil. Zatímco konkurenční BMW potvrzuje, že benzinové a naftové modely udrží v prodeji i po roce 2035, zatímco Mercedes nedávno odpískal plán přejít jen na elektromobily v roce 2030, Audi na vyřazení spalovacích motorů z nabídky trvá, dokonce stanovilo pevný termín, kdy s nimi bude v nabídce čtyř kruhů amen.

Döllner dává jasně najevo, že zákazníky benzinových, naftových nebo hybridních pohonů nebude tolerovat věčně. „Poslední velké světové premiéry nových modelů s konvenčními pohony plánujeme na rok 2026, ukončení výroby přijde v roce 2033,” řekl Döllner pro Auto Motor und Sport. Poslední Audi bez bateriového pohonu podle něj sjede z montážní linky nejpozději v prosinci 2033, tedy o dva roky dříve, než by Audi podle původního, natož pak aktuálního (tolerována budou syntetická paliva) postoje Bruselu muselo. Jak absurdní to je?

Döllner počítá s nulovým vývojem nových spalovacích aut, přičemž stávající motory budou udržovány v aktuálním stavu jen „do určitého okamžiku, aby zůstaly akceschopné”. Zákazníci Audi se tak podle něj mýlí, když stále chtějí spalovací motory, novým mottem značky je spojení „Electric Only”. Gernot D. je ve svém postoji dokonce tak pevný, že ho neznepokojuje ani aktuální nezájem, který se odráží i na propadech prodejů elektrických Audi v Evropě i USA. „Současná neochota vyrábět elektrické modely v Evropě a Severní Americe je momentální. To nás neznepokojuje. Budoucnost je elektrická,” řekl Döllner. To je neuvěřitelná arogance.

Nás pro změnu neznepokojuje jeho postoj, nevěříme tomu, že s takovým přístupem se ve vedení firmy dlouho udrží, takovému jednání doba nepřeje. Jsme dlouhodobě v kontaktu se zdrojem z vývojového oddělení firmy, podle nějž plave Döllner do značné míry proti proudu i v rámci jím řízené společnosti a neshody nad budoucím směřováním panují nejen v oddělení R&D, ale i dalšími vysoce postaveným členy vedení. Už dosavadní postup oslabující ekonomické výsledky firmy je zdrojem problémů, stejně jako propouštění přebytečného personálu.

„Ceny nemovitostí v Ingolstadtu a okolí klesají s tím, jak Audi propouští zaměstnance kvůli svým 'úspěchům' s elektromobily,” říká s černým humorem náš zdroj, který denně do Ingolstadtu dojíždí ze vzdálenějšího města a brousí si zuby na koupi bytu nebo domu přímo na místě. Současně si je ale vědom toho, že se jednou může stát sám obětí snižování stavů a také proto doufá, že Döllner nevydrží ve vedení dlouho. Problémem pro jiné členy vedení je zejména postup konkurenčního, též bavorského BMW, které s otevřenějším přístupem k zákazníkům neustále roste, zatímco Audi klesají prodeje i zisky - psali jsme o tom, že zisk Audi za první kvartál je dole o 74 procent meziročně, zatímco BMW kleslo „jen” o necelou čtvrtinu a aspoň prodejně rostlo; Audi o 4,7 % kleslo i v tomto ohledu.

Je pro nás jedním slovem fascinující, že někdo takto uvažuje. Proč to vůbec dělá? Je snad úkolem šéfa podobné firmy uspokojovat politické zájmy či naplňovat vlastní vize stůj co stůj? Jeho cílem má být uspokojovat přání zákazníků a to nikdy nepůjde přes lajnování nabídky na 9,5 roku dopředu. Tak firmu přivede leda ke krachu, jak by ostatně nepřekvapilo jeho kolegyni z vedení.

Jak už jsme ale naznačili několikrát, Döllner Audi koncem roku 2033 nepovede a jeho dnešními plány se nikdo řídit nebude. Popravdě řečeno bychom se divili, kdyby firmu vedl koncem roku 2025, až čas ale ukáže, na čí straně byl lepší odhad situace.

